Galaxy Tab S10 serisi tanıtıldı: İşte Samsung'un yeni tabletleri

- Galaxy Tab S10 serisi özellikleri
- Galaxy Tab S10 serisi fiyatı
- Samsung Galaxy Tab S10+ özellikleri
- Samsung Galaxy Tab S10 Ultra özellikleri
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Galaxy Tab S10 serisi özellikleri
Samsung Tab S10+, 12GB RAM 512GB’a kadar depolama alanıyla gelirken, Tab S10 Ultra modeli 16GB RAM 1TB’a kadar depolamayla geliyor. Depolama alanını artırmak için microSD kart desteği mevcut.
Samsung Galaxy Tab S10 Ultra, 2960 x 1848 çözünürlük, 120Hz yenileme hızı sunan 14.6 inç OLED ekranla bizleri karşılıyor. 12MP geniş, 12MP ultra geniş açılı kamera ile donatılan tablet, 45W şarjı destekleyen 11.200 mAh bataryaya sahip. Galaxy Tab S10 Plus ise 2800 x 1752 çözünürlük sunan 12.4 inç ekranla geliyor. Önde tek 12MP kamera var. Her iki tablette de yansıma önleyici kaplama kullanıldığı belirtildi. Tab S10+ da 45W şarj oluyor ancak daha küçük (10.090 mAh) batarya kullanılmış.
Her iki tablet de Android 14 ile geliyor. Yazılım, bilindik Galaxy AI özelliklerini içeriyor ancak yeni seri yapay zekayı kullanmanın farklı yollarını sunuyor. Tabletlerle birlikte gelen S Pen ile Galaxy AI asistanına daha kolay erişebiliyorsunuz. Klavyeli kılıfta Galaxy Book dizüstü bilgisayarlara benzer şekilde Galaxy AI tuşu bulunuyor. Circle to Search, Sketch to Image, Note Asist gibi yapay zeka özellikleri mevcut.
Galaxy Tab S10 serisi fiyatı
Galaxy Tab S10 Ultra ve Tab S10+, 3 Ekim’de satışa sunulacak. Tab S10 Ultra, 256GB, 512GB ve 1TB depolama alanı seçeneğiyle geliyor ve başlangıç fiyatı 1.200 dolar. Tab S10 Plus, 256GB ve 512GB depolamayla geliyor ve fiyatı 1.000 dolardan başlıyor.
Samsung Galaxy Tab S10+ özellikleri
- Ekran: 12.4 inç, 1752x2800, 120Hz, HDR10+, Dynamic AMOLED 2X
- İşlemci: MediaTek Dimensity 9300+
- Bellek: 12GB RAM
- Depolama: 256GB, 512GB (+microSD)
- Arka kamera: 13MP f/2.0 (geniş) + 8MP f/2.2 (ultra geniş)
- Ön kamera: 12MP
- Batarya: 10090 mAh, 45W
- Bağlantı: WiFi 6e, Bluetooth 5.3
- Yazılım: Android 14, One UI 6.1
- Boyut ve ağırlık: 285.4 x 185.4 x 5.6mm, 571 g
Samsung Galaxy Tab S10 Ultra özellikleri
- Ekran: 14.6 inç, 1848x2960, 120Hz, HDR10+, Dynamic AMOLED 2X
- İşlemci: MediaTek Dimensity 9300+
- Bellek: 12GB, 16GB RAM
- Depolama: 256GB, 512GB, 1TB (+microSD)
- Arka kamera: 13MP f/2.0 (geniş) + 8MP f/2.2 (ultra geniş)
- Ön kamera: 12MP f/2.2 (geniş) + 12MP f/2.4 (ultra geniş)
- Batarya: 11200 mAh, 45W
- Bağlantı: WiFi 7, Bluetooth 5.3
- Yazılım: Android 14, One UI 6.1
- Boyut ve ağırlık: 326.4 x 208.6 x 5.4mm, 718 g
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu