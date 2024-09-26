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    Galaxy Tab S10 serisi tanıtıldı: İşte Samsung'un yeni tabletleri

    Samsung, yeni üst seviye Android tabletleri resmi olarak duyurdu. Galaxy Tab S10 Ultra ve S10 Plus, yapay zeka özellikleri ve S-Pen kalemle birlikte geliyor.    
    Samsung Galaxy Tab S10 Ultra & S10+ tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Samsung, yeni nesil premium tabletlerini duyurdu. 12.4 inç Galaxy Tab S10+ ve 14.6 inç Galaxy Tab S10 Ultra modelleri, Samsung’un yapay zeka için özel olarak tasarlanmış ilk tabletleri.

    Galaxy Tab S10 serisi özellikleri

    Galaxy Tab S10 tablet serisi neler sunuyor Tam Boyutta Gör
    Samsung’un Galaxy Tab S10 serisi, MediaTek’in Dimensity 9300+ işlemcisiyle geliyor. TSMC’nin 3. nesil 4nm üretim sürecinden geçen bu işlemci, Tab S29 neslindeki Snapdragon 8 Gen 2 ile kıyaslandığında, CPU’da %18, GPU’da %28, NPU performansında da %14 artış sunuyor. Aynı yonga setini paylaşmalarına rağmen, iki tabletin farklı bağlantı seçenekleri var. Her ikisinin de WiFi ve 5G modelleri mevcut. Ancak, Tab S10 Ultra’da sub-6GHz 5G ve WiFi 7 (be) bağlantısını desteklerken, S10+’ın 5G versiyonu hem sub-6GHz hem de mmWave 5G’ye sahip ancak WiFi 6E (ax) ile sınırlı.

    Samsung Tab S10+, 12GB RAM 512GB’a kadar depolama alanıyla gelirken, Tab S10 Ultra modeli 16GB RAM 1TB’a kadar depolamayla geliyor. Depolama alanını artırmak için microSD kart desteği mevcut.

    Samsung Galaxy Tab S10 Ultra, 2960 x 1848 çözünürlük, 120Hz yenileme hızı sunan 14.6 inç OLED ekranla bizleri karşılıyor. 12MP geniş, 12MP ultra geniş açılı kamera ile donatılan tablet, 45W şarjı destekleyen 11.200 mAh bataryaya sahip. Galaxy Tab S10 Plus ise 2800 x 1752 çözünürlük sunan 12.4 inç ekranla geliyor. Önde tek 12MP kamera var. Her iki tablette de yansıma önleyici kaplama kullanıldığı belirtildi. Tab S10+ da 45W şarj oluyor ancak daha küçük (10.090 mAh) batarya kullanılmış.

    Her iki tablet de Android 14 ile geliyor. Yazılım, bilindik Galaxy AI özelliklerini içeriyor ancak yeni seri yapay zekayı kullanmanın farklı yollarını sunuyor. Tabletlerle birlikte gelen S Pen ile Galaxy AI asistanına daha kolay erişebiliyorsunuz. Klavyeli kılıfta Galaxy Book dizüstü bilgisayarlara benzer şekilde Galaxy AI tuşu bulunuyor. Circle to Search, Sketch to Image, Note Asist gibi yapay zeka özellikleri mevcut.

    Galaxy Tab S10 serisi fiyatı

    Galaxy Tab S10 Ultra ve Tab S10+, 3 Ekim’de satışa sunulacak. Tab S10 Ultra, 256GB, 512GB ve 1TB depolama alanı seçeneğiyle geliyor ve başlangıç fiyatı 1.200 dolar. Tab S10 Plus, 256GB ve 512GB depolamayla geliyor ve fiyatı 1.000 dolardan başlıyor.

    Samsung Galaxy Tab S10+ özellikleri

    Samsung Galaxy Tab S10 Plus teknik özellikleri Tam Boyutta Gör

    • Ekran: 12.4 inç, 1752x2800, 120Hz, HDR10+, Dynamic AMOLED 2X
    • İşlemci: MediaTek Dimensity 9300+
    • Bellek: 12GB RAM
    • Depolama: 256GB, 512GB (+microSD)
    • Arka kamera: 13MP f/2.0 (geniş) + 8MP f/2.2 (ultra geniş)
    • Ön kamera: 12MP
    • Batarya: 10090 mAh, 45W
    • Bağlantı: WiFi 6e, Bluetooth 5.3
    • Yazılım: Android 14, One UI 6.1
    • Boyut ve ağırlık: 285.4 x 185.4 x 5.6mm, 571 g

    Samsung Galaxy Tab S10 Ultra özellikleri

    Samsung Galaxy Tab S10 Ultra teknik özellikleri Tam Boyutta Gör

    • Ekran: 14.6 inç, 1848x2960, 120Hz, HDR10+, Dynamic AMOLED 2X
    • İşlemci: MediaTek Dimensity 9300+
    • Bellek: 12GB, 16GB RAM
    • Depolama: 256GB, 512GB, 1TB (+microSD)
    • Arka kamera: 13MP f/2.0 (geniş) + 8MP f/2.2 (ultra geniş)
    • Ön kamera: 12MP f/2.2 (geniş) + 12MP f/2.4 (ultra geniş)
    • Batarya: 11200 mAh, 45W
    • Bağlantı: WiFi 7, Bluetooth 5.3
    • Yazılım: Android 14, One UI 6.1
    • Boyut ve ağırlık: 326.4 x 208.6 x 5.4mm, 718 g
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 1 gün önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 5 gün önce

    Son derece farklı bir alet :D

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 1 hafta önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 2 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

    Profil resmi
    karagece25 2 hafta önce

    çöp

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    onderweb 2 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 3 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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