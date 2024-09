Galaxy Tab S10 serisi tanıtıldı: İşte Samsung'un yeni tabletleri

Tam Boyutta Gör Samsung, yeni nesil premium tabletlerini duyurdu. 12.4 inç Galaxy Tab S10+ ve 14.6 inç Galaxy Tab S10 Ultra modelleri, Samsung’un yapay zeka için özel olarak tasarlanmış ilk tabletleri.

Galaxy Tab S10 serisi özellikleri

Tam Boyutta Gör Samsung’un Galaxy Tab S10 serisi, MediaTek’in Dimensity 9300+ işlemcisiyle geliyor. TSMC’nin 3. nesil 4nm üretim sürecinden geçen bu işlemci, Tab S29 neslindeki Snapdragon 8 Gen 2 ile kıyaslandığında, CPU’da %18, GPU’da %28, NPU performansında da %14 artış sunuyor. Aynı yonga setini paylaşmalarına rağmen, iki tabletin farklı bağlantı seçenekleri var. Her ikisinin de WiFi ve 5G modelleri mevcut. Ancak, Tab S10 Ultra’da sub-6GHz 5G ve WiFi 7 (be) bağlantısını desteklerken, S10+’ın 5G versiyonu hem sub-6GHz hem de mmWave 5G’ye sahip ancak WiFi 6E (ax) ile sınırlı.

Samsung Tab S10+, 12GB RAM 512GB’a kadar depolama alanıyla gelirken, Tab S10 Ultra modeli 16GB RAM 1TB’a kadar depolamayla geliyor. Depolama alanını artırmak için microSD kart desteği mevcut.

Samsung Galaxy Tab S10 Ultra, 2960 x 1848 çözünürlük, 120Hz yenileme hızı sunan 14.6 inç OLED ekranla bizleri karşılıyor. 12MP geniş, 12MP ultra geniş açılı kamera ile donatılan tablet, 45W şarjı destekleyen 11.200 mAh bataryaya sahip. Galaxy Tab S10 Plus ise 2800 x 1752 çözünürlük sunan 12.4 inç ekranla geliyor. Önde tek 12MP kamera var. Her iki tablette de yansıma önleyici kaplama kullanıldığı belirtildi. Tab S10+ da 45W şarj oluyor ancak daha küçük (10.090 mAh) batarya kullanılmış.

Her iki tablet de Android 14 ile geliyor. Yazılım, bilindik Galaxy AI özelliklerini içeriyor ancak yeni seri yapay zekayı kullanmanın farklı yollarını sunuyor. Tabletlerle birlikte gelen S Pen ile Galaxy AI asistanına daha kolay erişebiliyorsunuz. Klavyeli kılıfta Galaxy Book dizüstü bilgisayarlara benzer şekilde Galaxy AI tuşu bulunuyor. Circle to Search, Sketch to Image, Note Asist gibi yapay zeka özellikleri mevcut.

Galaxy Tab S10 serisi fiyatı

Galaxy Tab S10 Ultra ve Tab S10+, 3 Ekim’de satışa sunulacak. Tab S10 Ultra, 256GB, 512GB ve 1TB depolama alanı seçeneğiyle geliyor ve başlangıç fiyatı 1.200 dolar. Tab S10 Plus, 256GB ve 512GB depolamayla geliyor ve fiyatı 1.000 dolardan başlıyor.

Samsung Galaxy Tab S10+ özellikleri

Ekran : 12.4 inç, 1752x2800, 120Hz, HDR10+, Dynamic AMOLED 2X

: 12.4 inç, 1752x2800, 120Hz, HDR10+, Dynamic AMOLED 2X İşlemci : MediaTek Dimensity 9300+

: MediaTek Dimensity 9300+ Bellek : 12GB RAM

: 12GB RAM Depolama : 256GB, 512GB (+microSD)

: 256GB, 512GB (+microSD) Arka kamera : 13MP f/2.0 (geniş) + 8MP f/2.2 (ultra geniş)

: 13MP f/2.0 (geniş) + 8MP f/2.2 (ultra geniş) Ön kamera : 12MP

: 12MP Batarya : 10090 mAh, 45W

: 10090 mAh, 45W Bağlantı : WiFi 6e, Bluetooth 5.3

: WiFi 6e, Bluetooth 5.3 Yazılım : Android 14, One UI 6.1

: Android 14, One UI 6.1 Boyut ve ağırlık: 285.4 x 185.4 x 5.6mm, 571 g

Samsung Galaxy Tab S10 Ultra özellikleri

Ekran : 14.6 inç, 1848x2960, 120Hz, HDR10+, Dynamic AMOLED 2X

: 14.6 inç, 1848x2960, 120Hz, HDR10+, Dynamic AMOLED 2X İşlemci : MediaTek Dimensity 9300+

: MediaTek Dimensity 9300+ Bellek : 12GB, 16GB RAM

: 12GB, 16GB RAM Depolama : 256GB, 512GB, 1TB (+microSD)

: 256GB, 512GB, 1TB (+microSD) Arka kamera : 13MP f/2.0 (geniş) + 8MP f/2.2 (ultra geniş)

: 13MP f/2.0 (geniş) + 8MP f/2.2 (ultra geniş) Ön kamera : 12MP f/2.2 (geniş) + 12MP f/2.4 (ultra geniş)

: 12MP f/2.2 (geniş) + 12MP f/2.4 (ultra geniş) Batarya : 11200 mAh, 45W

: 11200 mAh, 45W Bağlantı : WiFi 7, Bluetooth 5.3

: WiFi 7, Bluetooth 5.3 Yazılım : Android 14, One UI 6.1

: Android 14, One UI 6.1 Boyut ve ağırlık: 326.4 x 208.6 x 5.4mm, 718 g

