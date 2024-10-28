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    Huawei, Çin katlanabilir akıllı telefon pazarında zirveye oturdu

    Uzun bir süre Amerikan ambargosuyla mücadele ettikten sonra yeniden eski günlerine dönmeye başlayan Huawei, bu durumu katlanabilir akıllı telefon pazarındaki payı ile tescil ediyor.

    Huawei, Çin katlanabilir akıllı telefon pazarında zirveye oturdu

    Huawei, 2024'ün üçüncü çeyreğinde Çin'in katlanabilir telefon pazarında liderliğini sürdürerek dikkat çekici bir başarıya imza attı. Pazar araştırma firması IDC'nin verilerine göre, bu başarının ardında Huawei'nin son dönemde piyasaya sürdüğü Mate XT modelinin etkisi büyük. Dünyanın ilk üç katlanabilir ekranlı telefonu olarak lanse edilen Mate XT, Z şeklindeki tasarımıyla inovasyona yeni bir soluk getirdi. Huawei, bu telefonun piyasaya sürülmesiyle %41 pazar payı elde etti.

    IDC raporunda, Mate XT'nin piyasaya çıkmasıyla katlanabilir telefon pazarının daha da gelişeceği öngörülüyor. Bu teknoloji, kullanıcıların katlanabilir cihazlara olan ilgisini artırarak gelecekte daha fazla büyüme potansiyeline sahip.

    Huawei'nin ardından eski alt markası Honor, %21,9 pazar payı ile ikinci sırada yer aldı. Honor, hem yatay hem de kapaklı katlanabilir telefon segmentlerinde iddialı bir konum elde etti. Yatay katlanabilir cihazlarda ikinci sırada yer alırken, kapaklı modellerde üçüncü sırada yer aldı.

    Xiaomi ise 2021'in ikinci çeyreğinden bu yana ilk kez ilk üçe girerek pazar payını %17,2'ye çıkardı. Xiaomi'nin bu başarısı, Mix Fold serisinin yeni sürümünün beğenilmesine bağlanıyor.

    Samsung, küresel akıllı telefon pazarında büyük bir oyuncu olmasına rağmen, Çin'in katlanabilir telefon pazarında %7,7 pazar payıyla dördüncü sırada yer aldı. Vivo ise yatay katlanabilir telefon segmentinde üçüncü sıraya yerleşti. Oppo, Lenovo ve ZTE gibi diğer markalar ise pazar payları düşük kalsa da listeye dahil oldular.

    2024'ün üçüncü çeyreğinde Çin katlanabilir telefon pazarında yaklaşık 2,23 milyon cihaz sevk edildi. Bu rakam, önceki dönemlere göre bir büyümeyi işaret etse de, yıllık büyüme hızında önemli bir yavaşlama olduğu dikkat çekiyor. Pazarın mevcut tasarımlar açısından doygunluğa ulaşmaya başladığı ifade ediliyor. IDC, katlanabilir cihazların, geleneksel akıllı telefonlarla rekabet edebilmesi için yenilikçi özellikler sunmaya devam etmesi ve fiyatların daha erişilebilir hale gelmesi gerektiğini belirtiyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Sempron 3200 4 gün önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 12 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 12 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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