Huawei, Çin katlanabilir akıllı telefon pazarında zirveye oturdu

Huawei, 2024'ün üçüncü çeyreğinde Çin'in katlanabilir telefon pazarında liderliğini sürdürerek dikkat çekici bir başarıya imza attı. Pazar araştırma firması IDC'nin verilerine göre, bu başarının ardında Huawei'nin son dönemde piyasaya sürdüğü Mate XT modelinin etkisi büyük. Dünyanın ilk üç katlanabilir ekranlı telefonu olarak lanse edilen Mate XT, Z şeklindeki tasarımıyla inovasyona yeni bir soluk getirdi. Huawei, bu telefonun piyasaya sürülmesiyle %41 pazar payı elde etti.

IDC raporunda, Mate XT'nin piyasaya çıkmasıyla katlanabilir telefon pazarının daha da gelişeceği öngörülüyor. Bu teknoloji, kullanıcıların katlanabilir cihazlara olan ilgisini artırarak gelecekte daha fazla büyüme potansiyeline sahip.

Huawei'nin ardından eski alt markası Honor, %21,9 pazar payı ile ikinci sırada yer aldı. Honor, hem yatay hem de kapaklı katlanabilir telefon segmentlerinde iddialı bir konum elde etti. Yatay katlanabilir cihazlarda ikinci sırada yer alırken, kapaklı modellerde üçüncü sırada yer aldı.

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Xiaomi ise 2021'in ikinci çeyreğinden bu yana ilk kez ilk üçe girerek pazar payını %17,2'ye çıkardı. Xiaomi'nin bu başarısı, Mix Fold serisinin yeni sürümünün beğenilmesine bağlanıyor.

Samsung, küresel akıllı telefon pazarında büyük bir oyuncu olmasına rağmen, Çin'in katlanabilir telefon pazarında %7,7 pazar payıyla dördüncü sırada yer aldı. Vivo ise yatay katlanabilir telefon segmentinde üçüncü sıraya yerleşti. Oppo, Lenovo ve ZTE gibi diğer markalar ise pazar payları düşük kalsa da listeye dahil oldular.

2024'ün üçüncü çeyreğinde Çin katlanabilir telefon pazarında yaklaşık 2,23 milyon cihaz sevk edildi. Bu rakam, önceki dönemlere göre bir büyümeyi işaret etse de, yıllık büyüme hızında önemli bir yavaşlama olduğu dikkat çekiyor. Pazarın mevcut tasarımlar açısından doygunluğa ulaşmaya başladığı ifade ediliyor. IDC, katlanabilir cihazların, geleneksel akıllı telefonlarla rekabet edebilmesi için yenilikçi özellikler sunmaya devam etmesi ve fiyatların daha erişilebilir hale gelmesi gerektiğini belirtiyor.

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Huawei, Çin katlanabilir akıllı telefon pazarında zirveye oturdu