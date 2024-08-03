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    Anlık Bildirim

    OnePlus Open Apex Edition duyuruldu

    Android pazarının en önemli isimlerinden olan OnePlus, katlanabilir telefon teknolojisine yatırım yapmaya devam ediyor. Firma, OnePlus Open’ın yeni versiyonunu duyurdu.
    OnePlus Open: Apex Edition Tam Boyutta Gör
    Android pazarının en popüler ve en sevilen markalarından olan OnePlus, geçtiğimiz yıl tanıtılan OnePlus Open ile katlanabilir akıllı telefon pazarın resmen giriş yapmıştı. İnce tasarımı, dayanıklı yapısı ve teknik özellikleri ile Samsung’a rakip olan cihaz, yakında yeni bir versiyona sahip olacak.

    OnePlus Open’ın yeni renk seçeneği duyuruldu

    Katlanabilir telefon pazarını takip eden kullanıcılar, OnePlus’ın yakında yeni bir katlanabilir akıllı telefon piyasaya sürmesini beklese de geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkan iddialar, OnePlus Open 2’nin 2025 yılında piyasaya çıkacağını belirtmişti. Open 2’nin ertelenmesi üzerine firma, OnePlus Open’ın yeni bir versiyonunu resmen tanıttı. OnePlus Open Apex Edition olarak adlandırılan telefon, özellikle renk seçeneği ile dikkat çekiyor.

    OnePlus Open Apex Sürümü tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Çıkışında siyah ve yeşil renk seçeneklerine sahip olan OnePlus Open, neredeyse bir yıl sonra yeni bir renk seçeneğine kavuştu. Hasselblad 503CW’nun kırmızı versiyonundan esinlenen yeni ürün, bordo rengi ve deri görünümlü dokusu ile dikkatleri üzerine çekiyor. Apex Edition olarak adlandırılacak bu cihaz, normal versiyonda bulunmayan yapay zeka destekli fotoğraf düzenleme özelliklerine de sahip olacak. Ayrıca cihazın depolama ve RAM kapasitesinde de artışa gidilmesi bekleniyor. Cihazda kullanılan Snapdragon 8 Gen 2’nin ise sabit kalması bekleniyor. 7 Ağustos’ta satışa sunulacak olan OnePlus Open Apex Edition için henüz bir fiyat bilgisi paylaşılmadı.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 3 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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