OnePlus Open Apex Edition duyuruldu

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Tam Boyutta Gör Android pazarının en popüler ve en sevilen markalarından olan OnePlus, geçtiğimiz yıl tanıtılan OnePlus Open ile katlanabilir akıllı telefon pazarın resmen giriş yapmıştı. İnce tasarımı, dayanıklı yapısı ve teknik özellikleri ile Samsung’a rakip olan cihaz, yakında yeni bir versiyona sahip olacak.

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OnePlus Open’ın yeni renk seçeneği duyuruldu

Katlanabilir telefon pazarını takip eden kullanıcılar, OnePlus’ın yakında yeni bir katlanabilir akıllı telefon piyasaya sürmesini beklese de geçtiğimiz haftalarda ortaya çıkan iddialar, OnePlus Open 2’nin 2025 yılında piyasaya çıkacağını belirtmişti. Open 2’nin ertelenmesi üzerine firma, OnePlus Open’ın yeni bir versiyonunu resmen tanıttı. OnePlus Open Apex Edition olarak adlandırılan telefon, özellikle renk seçeneği ile dikkat çekiyor.

Tam Boyutta Gör Çıkışında siyah ve yeşil renk seçeneklerine sahip olan OnePlus Open, neredeyse bir yıl sonra yeni bir renk seçeneğine kavuştu. Hasselblad 503CW’nun kırmızı versiyonundan esinlenen yeni ürün, bordo rengi ve deri görünümlü dokusu ile dikkatleri üzerine çekiyor. Apex Edition olarak adlandırılacak bu cihaz, normal versiyonda bulunmayan yapay zeka destekli fotoğraf düzenleme özelliklerine de sahip olacak. Ayrıca cihazın depolama ve RAM kapasitesinde de artışa gidilmesi bekleniyor. Cihazda kullanılan Snapdragon 8 Gen 2’nin ise sabit kalması bekleniyor. 7 Ağustos’ta satışa sunulacak olan OnePlus Open Apex Edition için henüz bir fiyat bilgisi paylaşılmadı.

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