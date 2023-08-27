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    Huawei şık bir akıllı masa lambası duyurdu

    Huawei Darren Smart Desk Lamp 3 Pro akıllı masa lambası özel bir teknoloji ile yüksekten masa üzerini çok verimli bir şekilde aydınlatırken göz sağlığına da dikkat ediyor.
    Huawei Tam Boyutta Gör
    Pek çok tüketici elektroniği kategorisinde ürünleri olan Huawei’nin yatırım yaptığı alanlardan birisi de masa lambaları. Firma Darren ile yaptığı iş birliği sonucunda şık bir akıllı masa lambasını piyasaya sürüyor.

    Huawei Darren Smart Desk Lamp 3 Pro özel bir aydınlatma ile geliyor

    Huawei ve Darren arasındaki iş birliği ile ortaya çıkan masa lambası özel bir aydınlatma sistemi ile geliyor. Üçüncü nesil SSDT stereoskopik ışık teknolojisi, iç kısma 96 aydınlatma ünitesi yerleştiriyor ve ışık kapsamını yüzde 100 seviyesine çıkarıyor. Böylece gölgeler yarı yarıya azalırken 1.2 metreye kadar çok yoğun bir aydınlatma sağlıyor.

    Akıllı göz yönetimi ile kullanıcılar ışık kullanımı ile ilgili veri alabiliyor, buna göre parlaklık ayarlarını belirleyebiliyor. Ayrıca ortam parlaklığına göre kendisini ayarlayabiliyor. Taban kısmında yer alan dokunmatik kontroller pek çok farklı fonksiyonu hayata geçirebiliyor.

    210 x 480 x 250mm boylarında olan lambanın boyun kısmı 60 derece ileri-geri hareket edebiliyor. Kafası ise 160 derece aşağı-yukarı ve 170 derece sağa-sola dönebiliyor. Geri dönüştürülebilir malzemeden imal edilen lamba test etmek isteyenler için 45$ fiyat etiketi ile satılacak. Test dönemi sonrasında ise 58$’a yükselecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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