Huawei şık bir akıllı masa lambası duyurdu

Tam Boyutta Gör Pek çok tüketici elektroniği kategorisinde ürünleri olan Huawei’nin yatırım yaptığı alanlardan birisi de masa lambaları. Firma Darren ile yaptığı iş birliği sonucunda şık bir akıllı masa lambasını piyasaya sürüyor.

Huawei Darren Smart Desk Lamp 3 Pro özel bir aydınlatma ile geliyor

Huawei ve Darren arasındaki iş birliği ile ortaya çıkan masa lambası özel bir aydınlatma sistemi ile geliyor. Üçüncü nesil SSDT stereoskopik ışık teknolojisi, iç kısma 96 aydınlatma ünitesi yerleştiriyor ve ışık kapsamını yüzde 100 seviyesine çıkarıyor. Böylece gölgeler yarı yarıya azalırken 1.2 metreye kadar çok yoğun bir aydınlatma sağlıyor.

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Akıllı göz yönetimi ile kullanıcılar ışık kullanımı ile ilgili veri alabiliyor, buna göre parlaklık ayarlarını belirleyebiliyor. Ayrıca ortam parlaklığına göre kendisini ayarlayabiliyor. Taban kısmında yer alan dokunmatik kontroller pek çok farklı fonksiyonu hayata geçirebiliyor.

210 x 480 x 250mm boylarında olan lambanın boyun kısmı 60 derece ileri-geri hareket edebiliyor. Kafası ise 160 derece aşağı-yukarı ve 170 derece sağa-sola dönebiliyor. Geri dönüştürülebilir malzemeden imal edilen lamba test etmek isteyenler için 45$ fiyat etiketi ile satılacak. Test dönemi sonrasında ise 58$’a yükselecek.

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