Çin adeta çılgınlar gibi yonga ekipmanı satın alıyor

Tam Boyutta Gör ABD’nin Çin’i yonga teknolojilerinden geri bırakma mücadelesi bir savaşa dönüştü. ABD ne kadar baskı yaparsa Çin de bir o kadar agresif yatırımlar yapıyor. Yeni dönemde Çin’in yonga geliştirme konusunda sıkıntı yaşayacak olması ihtimali yönetimleri adeta çılgına çevirmiş durumda.

Çin rekor yonga ekipmanı satın aldı

ABD tarafından pandemi başlarında Çin aleyhine özellikle yonga teknolojilerinde ağır ambargolar başlamıştı. Sonrasında Huawei, SMIC gibi Çinli üreticiler şoka girmişti. Etkiyi çabuk atlatan Çin sonrasında ikinci el ekipman piyasasını adeta silip süpürerek yonga üretimini ilerletmeyi başarmıştı.

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Önümüzdeki aylarda ABD’nin gelişmiş yonga teknolojilerinin Çin’e ihracatını kısıtlayan yeni bir düzenlemeyi yürürlüğe koyacak olması yeni bir çılgınlık başlattı. Çin Haziran ve Temmuz aylarında toplamda 5 milyar dolarlık yonga ekipmanı satın aldı. Bu rakam önceki yıla göre yüzde 70 civarında daha fazla.

ABD düzenlemelerine göre onay verilerek alınan bu ekipmanların bazı kategorilerde lisansı eksik ve bu teknolojiler kullanılamıyor. Çin ağırlıklı olarak Hollanda ve Japonya’dan ekipman tedarik ediyor. Ekipmanlar arasında litografi cihazları ve paketleme cihazları en büyük payı oluşturuyor. SMIC ve YMTC gibi dökümcüler bu cihazlarla daha gelişmiş yonga üretim teknikleri kullanabilecek.

Yapılan bu hamleler ile Çin yonga üretimini sürdürebilmeyi amaçlıyor. Geçmiş yıllara göre biraz daha fazla ekipman satın alma imkânı bulan ülke bunu en iyi şekilde değerlendiriyor. Hali hazırda 7nm üretim sürecini geliştirmeye çalışan Çin bu sayede gelecek yıllarda 5nm sürecine geçebilir.

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Çin yonga ekipmanı piyasasını silip süpürdü