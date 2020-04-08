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    Huawei de kredi kartı çıkarmaya hazırlanıyor

    Çinli teknoloji devi Huawei, Apple'ın izinden gidiyor. Şirket yöneticilerinden Richard Yu, Huawei P40'ın Çin sunumu sırasında şirketin çıkaracağı kredi kartını da tanıttı.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Huawei de kredi kartı çıkarmaya hazırlanıyor
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    Çinli mobil cihaz üreticileri genellikle Apple'dan yeni ürünler için "ilham" alıyorlar. Örneğin, çok uzun zaman önce, Xiaomi, Apple'ın Animoji özelliğinin Memoji versiyonunu yapmıştı. Şimdi ise Huawei, ABD'li şirketin yaptığı gibi kendi kredi kartını piyasaya sürecek.

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    Huawei Card geliyor

    Huawei şimdi ürün yelpazesinde kredi kartı bulunmadığına karar vermiş olacak ki bu yönde bir adım atmaya karar verdi. Şirketin Tüketici İş Grubu CEO'su Richard Yu, Huawei P40'ın Çin tanıtımı sırasında bugün Huawei Card'ı tanıttı. Yeni ürünle ilgili birçok ayrıntı hala bilinmemekle birlikte, Çinli şirketin kredi kartının, Apple Card'ın en iyi özelliklerini alacağı söylenebilir. Kart hem fiziksel hem de sanal versiyonlarda mevcut olacak ve temassız ödeme yöntemini de destekleyecek.

    Huawei de kredi kartı çıkarmaya hazırlanıyor
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    Buna ek olarak, şirketin akıllı telefonlarının tüm verileri, ödeme bilgilerini içeren güvenli bir mağazada depolayacağı belirtilirken Huawei Card, Çin'deki en büyük ödeme sistemi olan UnionPay ile de çalışacak. Ayrıca Huawei, kredi kartının kullanıcılarına birçok avantaj sunacağını açıkladı. Örneğin, şirket ilk yıl için kart hizmeti ücreti almayacak, ikinci yıl için ise Huawei Pay kullanarak yapılan alışverişlerde belirli bir miktarda para harcayanlar için kredi kartı ücretsiz olacak. Huawei Card'ın çıkış tarihi sunum sırasında açıklanmadı ve hangi ülkelerde kullanılacağı ise henüz belli değil.



    https://www.engadget.com/huawei-credit-card-apple-153712603.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    Extreme Victory (Ufuk ARSEZER) 1 sa.
    Apple bok çıkarsa, bu çiniler aynını çıkarır...
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    iDoctor 3 sa.
    Bunlarda Apple'ı kopyalamaya doyamadılar 😂
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    mert263 (Mert Karaman) 3 sa.
    Hawehawe önce adam akıllı telefon yapmayı öğrensin çakma çancon
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    MrKattchup 3 sa.
    Kartın üzerindeki tasarımı bile Apple'dan almışlar, sadece kullanıcı adı ve logo rengini gri değil de yap siyah oldu mu sana Huawei
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    Elektrikliarabasever 4 sa.
    Kart mı Çin'de kredi kartı kullanan yer kaldı mı ki adamlar qr ile ödüyor herseye ki Çin hükümeti de kolayca takip edebilmek için bunu istiyor...
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    grupima (Muhammet Sarakaya) 18 dk. Elektrikliarabasever
    Çin'deki sistemi Çinli firmadan daha iyi bilen koca yürekli Türk.
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