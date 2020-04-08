Huawei de kredi kartı çıkarmaya hazırlanıyor

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Çinli mobil cihaz üreticileri genellikle Apple'dan yeni ürünler için "ilham" alıyorlar. Örneğin, çok uzun zaman önce, Xiaomi, Apple'ın Animoji özelliğinin Memoji versiyonunu yapmıştı. Şimdi ise Huawei, ABD'li şirketin yaptığı gibi kendi kredi kartını piyasaya sürecek.

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Huawei Card geliyor

Huawei şimdi ürün yelpazesinde kredi kartı bulunmadığına karar vermiş olacak ki bu yönde bir adım atmaya karar verdi. Şirketin Tüketici İş Grubu CEO'su Richard Yu, Huawei P40'ın Çin tanıtımı sırasında bugün Huawei Card'ı tanıttı. Yeni ürünle ilgili birçok ayrıntı hala bilinmemekle birlikte, Çinli şirketin kredi kartının, Apple Card'ın en iyi özelliklerini alacağı söylenebilir. Kart hem fiziksel hem de sanal versiyonlarda mevcut olacak ve temassız ödeme yöntemini de destekleyecek.

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Buna ek olarak, şirketin akıllı telefonlarının tüm verileri, ödeme bilgilerini içeren güvenli bir mağazada depolayacağı belirtilirken Huawei Card, Çin'deki en büyük ödeme sistemi olan UnionPay ile de çalışacak. Ayrıca Huawei, kredi kartının kullanıcılarına birçok avantaj sunacağını açıkladı. Örneğin, şirket ilk yıl için kart hizmeti ücreti almayacak, ikinci yıl için ise Huawei Pay kullanarak yapılan alışverişlerde belirli bir miktarda para harcayanlar için kredi kartı ücretsiz olacak. Huawei Card'ın çıkış tarihi sunum sırasında açıklanmadı ve hangi ülkelerde kullanılacağı ise henüz belli değil.

https://www.engadget.com/huawei-credit-card-apple-153712603.html

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