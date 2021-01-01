Xiaomi Mi A3 için yayınlanan Android 11 güncellemesi, cihazı kullanılamaz hale getiriyor

Yeni Yıldan önce Xiaomi, Android 11'in kararlı sürümünü Xiaomi Mi A3 cihazlar için dağıtmaya başladı. Kullanıcılardan gelen ilk raporlara bakılırsa, cihaz güncellemesi henüz yüklemeye uygun değil ve hatta tehlikeli.
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Telefon kullanılamaz hale geliyor
Xiaomi Mi A3 kullanıcılarından gelen raporlara göre, güncelleme akıllı telefonu tamamen öldürüyor ve adeta bir "tuğla" (teknoloji lügatında brick) haline getiriyor. Bu, Xiaomi'nin Mi A3 modelin özelinde konuşacak olursak ilk vukuatı değil. Şirket 2020 yılının başlarında, yine bu model için bir Android 10 güncellemesi yayınlamış ve hataların çok fazla olması sebebiyle bu güncellemeyi geri çekmişti.
Android 11 güncellemesiyle birlikte ise bu durumun çok daha ciddi olduğunu söyleyebiliriz. Zira güncellemeyi yapmanız durumunda telefonunuz kullanılamaz duruma gelebilir. Şayet Mi A3 sahibiyseniz ve güncelleme bildirimi aldıysanız, yüklemeyi bekletmeniz tavsiye ediliyor. Xiaomi'nin bu hatalı güncellemeyi hızlı bir şekilde geri çekmesi ve düzelttikten sonra tekrar yayınlaması bekleniyor.
https://www.gsmarena.com/android_11_is_rolling_out_to_the_xiaomi_mi_a3_and_bricking_phones_left_and_right-news-46982.php Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Doğada şarj sorununu çözen cihaz
85+98+9
buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.
Android One Android işletim sistemininde çalışan tüketici elektroniği cihazların bir çizgisidir. Google’nin Android işletim sistemi yüklü cihazların otomatik güncelleme almasını sağlayan bir uygulamasıdır. Bu, gelişmekte olan ülkelerde Android sistemler ve müşteriler için Google tarafından oluşturulan bir standarttır.
samsung'da ucuz fiyatlı telefonlar satmaya başladı.
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