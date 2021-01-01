Xiaomi Mi A3 için yayınlanan Android 11 güncellemesi, cihazı kullanılamaz hale getiriyor

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Yeni Yıldan önce Xiaomi, Android 11'in kararlı sürümünü Xiaomi Mi A3 cihazlar için dağıtmaya başladı. Kullanıcılardan gelen ilk raporlara bakılırsa, cihaz güncellemesi henüz yüklemeye uygun değil ve hatta tehlikeli.

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Telefon kullanılamaz hale geliyor

Xiaomi Mi A3 kullanıcılarından gelen raporlara göre, güncelleme akıllı telefonu tamamen öldürüyor ve adeta bir "tuğla" (teknoloji lügatında brick) haline getiriyor. Bu, Xiaomi'nin Mi A3 modelin özelinde konuşacak olursak ilk vukuatı değil. Şirket 2020 yılının başlarında, yine bu model için bir Android 10 güncellemesi yayınlamış ve hataların çok fazla olması sebebiyle bu güncellemeyi geri çekmişti.

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Android 11 güncellemesiyle birlikte ise bu durumun çok daha ciddi olduğunu söyleyebiliriz. Zira güncellemeyi yapmanız durumunda telefonunuz kullanılamaz duruma gelebilir. Şayet Mi A3 sahibiyseniz ve güncelleme bildirimi aldıysanız, yüklemeyi bekletmeniz tavsiye ediliyor. Xiaomi'nin bu hatalı güncellemeyi hızlı bir şekilde geri çekmesi ve düzelttikten sonra tekrar yayınlaması bekleniyor.

https://www.gsmarena.com/android_11_is_rolling_out_to_the_xiaomi_mi_a3_and_bricking_phones_left_and_right-news-46982.php

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