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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xiaomi Mi A3 için yayınlanan Android 11 güncellemesi, cihazı kullanılamaz hale getiriyor

    Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi'nin, Mi A3 modeline yönelik yayınladığı Android 11 güncellemesi, cihazların bir daha açılmamak üzere kapanmasına neden oluyor.
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    Cep Telefonları
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    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Xiaomi Mi A3 için yayınlanan Android 11 güncellemesi, cihazı kullanılamaz hale getiriyor
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    Yeni Yıldan önce Xiaomi, Android 11'in kararlı sürümünü Xiaomi Mi A3 cihazlar için dağıtmaya başladı. Kullanıcılardan gelen ilk raporlara bakılırsa, cihaz güncellemesi henüz yüklemeye uygun değil ve hatta tehlikeli.

    Ayrıca Bkz. "Samsung, kutusundan şarj aleti çıkmayan iPhone'la dalga geçtiği gönderiyi sildi"

    Telefon kullanılamaz hale geliyor

    Xiaomi Mi A3 kullanıcılarından gelen raporlara göre, güncelleme akıllı telefonu tamamen öldürüyor ve adeta bir "tuğla" (teknoloji lügatında brick) haline getiriyor. Bu, Xiaomi'nin Mi A3 modelin özelinde konuşacak olursak ilk vukuatı değil. Şirket 2020 yılının başlarında, yine bu model için bir Android 10 güncellemesi yayınlamış ve hataların çok fazla olması sebebiyle bu güncellemeyi geri çekmişti.

    Android 11 güncellemesiyle birlikte ise bu durumun çok daha ciddi olduğunu söyleyebiliriz. Zira güncellemeyi yapmanız durumunda telefonunuz kullanılamaz duruma gelebilir. Şayet Mi A3 sahibiyseniz ve güncelleme bildirimi aldıysanız, yüklemeyi bekletmeniz tavsiye ediliyor. Xiaomi'nin bu hatalı güncellemeyi hızlı bir şekilde geri çekmesi ve düzelttikten sonra tekrar yayınlaması bekleniyor.



    https://www.gsmarena.com/android_11_is_rolling_out_to_the_xiaomi_mi_a3_and_bricking_phones_left_and_right-news-46982.php Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Doğada şarj sorununu çözen cihaz

    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    19 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    21 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    KoşanBalık (hazar ...) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen KSB
    Saf Android ile ne alakası var bunun. Xiaomi güncelleme ekibinin beceriksizliği tamamen. MIUI yüklü cihazlarına da rezalet güncellemeler sunuyorlar. Onlara ne diceksiniz o halde anlamadım.
    Saf Android ile ne alakası var bunun. Xiaomi güncelleme ekibinin beceriksizliği tamamen. MIUI yüklü cihazlarına da rezalet güncellemeler sunuyorlar. Onlara ne d...
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    Yanıtla +27
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    kozmoslu (mehmet köseli) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Mia a2 lite'da da güncelleme çok kötü hale getirdi telefonu. Android One diye almıştım. Şamiye bir daha bulaşmayacağım.
    1 Yanıt Yanıtla +22
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    Zenyxia 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Şayomi.
    Yanıtla +17
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    Yorumlar (22) Yorum Yaz Forumda Gör
    2
    crashserkan (yok kalmadı) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    İyide android 11 güncellemesi Google tarafından gelen bir sürüm bu işte bir farklılık,tuhaflik var.

    Android One Android işletim sistemininde çalışan tüketici elektroniği cihazların bir çizgisidir. Google’nin Android işletim sistemi yüklü cihazların otomatik güncelleme almasını sağlayan bir uygulamasıdır. Bu, gelişmekte olan ülkelerde Android sistemler ve müşteriler için Google tarafından oluşturulan bir standarttır.
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    jesipikmin 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Hahaha apple gibi. Apple i taklit ediyor diyorlardı da inanmıyordum...
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    marslan1999 (Mert ARSLAN) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Resmi yazılımla brick etmeyi başarmak ilginçmiş. Millet durduk yere servisin eline düşüp telefonsuz kalacak gibi gözüküyor.
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    Fortune 4 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Ucuz diye alıp kullanıyoruz.. Ben telefona para vermem.. Para verecek olsam gider samsung note alırdım apple ürünü konusunda yeminliyim onu o yüzden almam..
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    selmand (SELMAN DİNÇ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Şayomi güncellemek pişmanlıktır.
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    salih0782 (Salih Soykaya) 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Neden xıaomi : https://aylink.co/EywVw
    1 Yanıt Yanıtla
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    Gunpower-storm (İbrahim Demir) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) salih0782
    Virüslü link atıyor orospu çocuğu.
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    haruncic3k (Harun Çiçek) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Hatalar her zaman olur, önemli olan telafisini yapıyorlar mı ?
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    orcnd (orçun ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    stable sürümde brick nereden bakarsan bak rezilliktir. saf android alamayacaksam neden xiaomi alayım ki.
    samsung'da ucuz fiyatlı telefonlar satmaya başladı.
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    Askaparta 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Yakışmadı. İnsan telefonu yavaşlatır, pilini azaltır da telefonu kapatır mı be.
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    FMCA 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Keyfimi kaçırdın..
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    11062 kez okundu.
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    xiaomi, mi a3 ve
    4 etiket daha android 11 güncelleme hata Mobil Teknolojiler
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