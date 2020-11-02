Huawei'den ABD yasaklarına karşı atak: Şangay'da yonga üretim fabrikası kuracak

Financial Times tarafından yayınlanan bir habere göre, Çinli teknoloji şirketi Huawei, ABD ihracat kısıtlamalarından kaynaklanan sıkıntıları aşmanın bir yolu olarak Şangay'da özel bir yonga üretim fabrikası kurmayı planlıyor. Huawei, yonga üretme konusunda aktif bir geçmişe sahip olmadığı için projede Şangay Belediyesi tarafından finanse edilen bir yonga araştırma şirketi olan Shanghai IC Ar-Ge Merkezi ile ortaklık yapacak.

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İlk olarak eski teknoloji yongaları üretilecek

Kurulacak olan fabrikanın ilk olarak düşük kaliteli 45 nm yongaların üretimine başlaması bekleniyor. Haberde, Huawei'nin önümüzdeki yılın sonuna kadar Nesnelerin İnterneti cihazları için 28 nm yongalar üretmeyi ve 2022'nin sonlarına kadar 5G telekomünikasyon ekipmanı için 20 nm yongalar üretmeyi hedeflediği belirtildi.

Bir yarı iletken endüstri yöneticisinin Financial Times'a verdiği demeçte: "Planlanan yeni üretim hattı, akıllı telefonlar için gerekli yonga setlerinin daha ileri teknoloji süreçlerde üretilmesi gerektiğinden akıllı telefon sektöründe Huawei'nin işine yardımcı olmayacak. Ancak başarılı olursa, inşa ettikleri ve iki yıl kadar sürmesi gereken envanterle birlikte altyapı işleri için sürdürülebilir bir gelecek için bir köprü haline gelebilir." ifadelerine yer verdi.

TSMC'ye 15 milyon adet Kirin 9000 yonga seti siparişi veren Huawei, ABD ticaret yasaklarından dolayı sadece 8.8 milyon adet Kirin 9000'i alabildi. Son teknoloji 5 nm sürecinde üretilen Kirin 9000 yonga seti gibi amiral gemisi yongalarını yakın gelecekte nasıl temin edeceği bilinmeyen Huawei'nin, orta ve giriş seviye telefonları için SMIC gibi müttefikleriyle anlaşması bekleniyor.

https://www.engadget.com/huawei-shanghai-chip-plant-us-trade-ban-164557554.html

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