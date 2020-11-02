Huawei'den ABD yasaklarına karşı atak: Şangay'da yonga üretim fabrikası kuracak

Financial Times tarafından yayınlanan bir habere göre, Çinli teknoloji şirketi Huawei, ABD ihracat kısıtlamalarından kaynaklanan sıkıntıları aşmanın bir yolu olarak Şangay'da özel bir yonga üretim fabrikası kurmayı planlıyor. Huawei, yonga üretme konusunda aktif bir geçmişe sahip olmadığı için projede Şangay Belediyesi tarafından finanse edilen bir yonga araştırma şirketi olan Shanghai IC Ar-Ge Merkezi ile ortaklık yapacak.İlginizi Çekebilir Snapdragon 875'in, rakiplerini ezdiği Antutu puanı sızdırıldı
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İlk olarak eski teknoloji yongaları üretilecek
Kurulacak olan fabrikanın ilk olarak düşük kaliteli 45 nm yongaların üretimine başlaması bekleniyor. Haberde, Huawei'nin önümüzdeki yılın sonuna kadar Nesnelerin İnterneti cihazları için 28 nm yongalar üretmeyi ve 2022'nin sonlarına kadar 5G telekomünikasyon ekipmanı için 20 nm yongalar üretmeyi hedeflediği belirtildi.
Bir yarı iletken endüstri yöneticisinin Financial Times'a verdiği demeçte: "Planlanan yeni üretim hattı, akıllı telefonlar için gerekli yonga setlerinin daha ileri teknoloji süreçlerde üretilmesi gerektiğinden akıllı telefon sektöründe Huawei'nin işine yardımcı olmayacak. Ancak başarılı olursa, inşa ettikleri ve iki yıl kadar sürmesi gereken envanterle birlikte altyapı işleri için sürdürülebilir bir gelecek için bir köprü haline gelebilir." ifadelerine yer verdi.
TSMC'ye 15 milyon adet Kirin 9000 yonga seti siparişi veren Huawei, ABD ticaret yasaklarından dolayı sadece 8.8 milyon adet Kirin 9000'i alabildi. Son teknoloji 5 nm sürecinde üretilen Kirin 9000 yonga seti gibi amiral gemisi yongalarını yakın gelecekte nasıl temin edeceği bilinmeyen Huawei'nin, orta ve giriş seviye telefonları için SMIC gibi müttefikleriyle anlaşması bekleniyor.
https://www.engadget.com/huawei-shanghai-chip-plant-us-trade-ban-164557554.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.
Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.
Birincisi, seçimleri Biden kazanırsa.
İkincisi, Çin'in ABD'ye teslim olması. Aklıma takıldı şimdi madem böyle bir olaya giriştiler acaba seçimleri Trump mı kazanacak :) çünkü ABD derin devleti bunca yıl kat etmişken kolay kolay vazgeçmez.
"O ne ya?" dicekler için açıklayalım.
Mesela biz savaş uçağı, İHA, SİHA, balistik füze gibi silah teknolojileri istedik, vermedikçe bir de üstüne üstlük bir de ambargo koydukça daha iyilerini yapıyoruz, yapacağız Allah'ın izni ile.
Huawei'ye de ambargo koydular, adamlar her geçen gün tepeden tırnağa kendilerine ait cihazlar yapabilecek duruma geliyorlar.
planları ne acaba