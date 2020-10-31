Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Snapdragon 875'in, rakiplerini ezdiği Antutu puanı sızdırıldı

    Qualcomm'un tanıtmaya hazırlandığı yeni amiral gemisi yonga seti Snapdragon 875'in Antutu puanı sızdı. Snapdragon 875, yerine geçeceği Snapdragon 865'e göre %25 daha hızlı olacak.
    3 sa.
    1,6b
    30
    10
    İşlemci
    Abone ol
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Snapdragon 875'in, rakiplerini ezdiği Antutu puanı sızdırıldı

    Qualcomm, Aralık ayının ilk günlerinde yıllık Snapdragon Zirvesi'ni gerçekleştireceğini doğruladı. Şirket, bu yılki etkinlikte yeni bir amiral gemisi yonga setini duyuracak. Snapdragon 865'in yerine gelecek olan Snapdragon 875'in resmi lansmanından önce, yeni nesil amiral gemisi yonga setinin gerçekte ne kadar güçlü olabileceğine dair işaretlerden Antutu puanı sızdırıldı.

    Ayrıca Bkz. "Apple One abonelik paketi kullanıma sunulmaya başlandı: Abonelikler tek pakette daha uygun fiyata"

    İlginizi Çekebilir Avatar Antutu 2020 ilk yarı yonga seti performans sonuçlarını açıkladı: Zirvede Snapdragon 865 var

    Snapdragon 865'e göre % 25 daha hızlı olacak

    Snapdragon 875'in AnTuTu puanı çevrimiçi olarak sızdırıldı. Sızıntıya göre, Lahaina kod adıyla Snapdragon 875, Snapdragon 865'in AnTuTu puanından yaklaşık % 25 daha fazla olduğu belirtilen 847.868 puan aldı. Bu puan ve %25'lik performans artışı bir süredir gördüğümüz yükselişlerden çok daha iyi duruyor.

    5 nm süreçlerinde üretilen Apple A14 Bionic ve Huawei Kirin 9000 yonga setleriyle karşılaştırıldığında piyasaya sürülecek Snapdragon 875 yine başarılı bir görüntü çiziyor. Apple, A14 Bionic yonga setiyle 660.000 Antutu puanı alırken Huawei, Kirin 9000 yonga setiyle 696.000 puan almıştı.

    Qualcomm'un, Snapdragon 875 ile yakaladığı bu başarının üretim sürecindeki farklılıktan kaynaklandığı düşünülüyor. Snapdragon 865, 7 nm sürecinde üretilirken yeni nesil amiral gemisi yonga seti Snapragon 875, rakipleri gibi 5nm sürücinde üretilecek.

    Global pazarda Snapdragon 875 yonga setini ilk kullanan şirket Qualcomm'un üretim ortağı Samsung olacak. Şubat ayında tanıtımı beklenen Samsung S21 amiral gemisi telefonlarda muhtemelen Snapdragon 875 yonga seti kullanılacak. Samsung'tan sonra ise Xiaomi'nin, Mi 11 akıllı telefonlarında bu yonga setini kullanması bekleniyor.



    https://www.gsmarena.com/snapdragon_875_could_be_25_faster_than_its_predecessor_leaked_antutu_result_shows-news-46057.php Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    En gerçekçi yapay et

    aycibin

    martı ya da at eti gibi olmaz

    1 saat önce
    okangs44

    bu gelecek arkadaşlar. Hayvancılık sürdürülebilir değil hem insan sağlığına hem çevreye en çok zarar veren sektör.

    9 saat önce
    agent1453

    Bune şaçmalık

    14 saat önce
    Steelo

    Milleti yavaş yavaş yapay ete hazırlıyorlar. Ameriganın oyunları işte.

    1 gün önce
    V4LKyR

    Her yerde bu karşıma çıkıyor?

    1 gün önce
    Virinom

    neden her haberin altında bu var

    1 gün önce
    hareketliperde

    kaçak etmi kesiyonuz dh de

    2 gün önce
    TheJudgé

    Comolokko

    6 gün önce
    Coco.Jambo

    ..........

    6 gün önce
    Coco.Jambo

    .........

    6 gün önce
    Coco.Jambo

    ........

    6 gün önce
    Coco.Jambo

    .......

    6 gün önce
    Coco.Jambo

    ......

    6 gün önce
    Coco.Jambo

    .....

    6 gün önce
    Coco.Jambo

    ....

    6 gün önce
    Coco.Jambo

    ...

    6 gün önce
    Coco.Jambo

    ..

    6 gün önce
    Coco.Jambo

    .

    6 gün önce
    ?Roovu

    çöpp

    1 hafta önce
    guneyk

    xd

    1 hafta önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    aycibin (Yalım Dilmen) 1 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    amiral gemilerinden performans anlamında beklenti kalmadı artık.2 yıllık amiral gemisi bile hiçbir uygulamada zorlanmıyor.android ya da apple farketmez.yalnız 5G modemler 4G'ye kıyasla 20-25% fazla güç tüketirken bunu tasarrufla nasıl karşılayacak o bence daha muallak.artık akıllı telefonları daha çok kullanıyoruz.o yüzden 2 güne yaklaşan pil ömürleri standart olmalı.
    amiral gemilerinden performans anlamında beklenti kalmadı artık.2 yıllık amiral gemisi bile hiçbir uygulamada zorlanmıyor.android ya da apple farketmez.yalnız 5...
    Devamını Gör
    Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Cem300 (Cem Yılmaz) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    A14 ZİONİC falan dinlememiş ezmiş geçmiş resmen..
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    TearsForFears 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Eskiden gameloft vardı, spiderman batman gibi grafikli oyunlar yapardı ama telefonlarımız kastığından oynayamazdık. Şimdi ise telefonlar uçuyor ama oyun ve yazılım anlamında telefonu zorlayan bir şey kalmadı. Hatta bu uçan kaçan işlemciler daha da bataryayı sömürüyor.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    aycibin (Yalım Dilmen) 1 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    amiral gemilerinden performans anlamında beklenti kalmadı artık.2 yıllık amiral gemisi bile hiçbir uygulamada zorlanmıyor.android ya da apple farketmez.yalnız 5G modemler 4G'ye kıyasla 20-25% fazla güç tüketirken bunu tasarrufla nasıl karşılayacak o bence daha muallak.artık akıllı telefonları daha çok kullanıyoruz.o yüzden 2 güne yaklaşan pil ömürleri standart olmalı.
    Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    V4LKyR 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ya bu çöp parçası ANTUTU programı neden norm olarak kullanılıyor? Nedir bu Antutu böyle saçma salak bir program daha olamaz.

    Geekbench hem iOS hem de Android'de çok tutarlı ve korele skorlar verirken ANTUTU ÇÖPÜ NEDİR? ÇİNLİ UYDURUK NE İDÜĞÜ BELİRSİZ BİR PROGRAM
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    dodofran 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    kirin 9000 bile a14 ü geçmişken bunu a14le kıyaslamak biraz snapdragon'a hakaret olmuş ama olsun.
    ayrıca kesinlkle mobil pazarda bu işlem gücünü karşılayacak oyunlar yapılmalı. yoksa ferrarimiz var ama maks 80le gidiyormuşuz gibi oluyor.
    standart bir kullanıcı için 720-730 ayarında işlemciler fazlasıyla yeterli hatta amiral gemi işlemcilerden daha bile iyi pil, verimlilik gibi nedenlerle.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ~Lion King~ (Fatih ) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Artık şu işlemcileri hakeden uygulamalar oyunlar yapın yahu. Yarısı boşa gidiyor işlemcilerin.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    spenx01 (Basta Bbb) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    a14ten harbi iyi midir? mesela bunlu windows, a14lu macosden daha mi iyi olacak?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    BekirHan (Bekir Han) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Powerpoirt' i aç. Arkaplanı füme yap öne bişeyler yaz sonra haber yap. Saçmalık ötesi işler.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ferrari091 (Aykut Aktaş) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    yıllar sonra qualcomm comeback mi yapıyor acaba
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Cem300 (Cem Yılmaz) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    A14 ZİONİC falan dinlememiş ezmiş geçmiş resmen..
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    yaki83 (yakup tanriverdi) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Rakiplerimi vardi
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    smalsrol +736 th9 +317 Virinom +282 DH | equ* +256 Nevfel +186 Celonfix +159 classf2re +149 12 Angry Men +149 fhrstw +144 Cem300 +130
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 12 Angry Men 49. kez +261 2 misterrium ilk kez +236 3 th9 3. kez +236
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    30 Kişi Okuyor (5 Üye, 25 Misafir) 13 Masaüstü 17 Mobil

    GENEL İSTATİSTİKLER
    1557 kez okundu.
    10 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    qualcomm, snapdragon ve
    6 etiket daha Snapdragon 875 snapdragon 865 Kirin 9000 Apple A14 bionic antutu Donanım
    Facebook Sayfası250,6b
    Twitter Profili92,5b
    YouTube Kanalı305b
    Instagram Profili46,5b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamayı İndir Uygulama Hakkında DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 20 dk. Google çalışanları Windows'ta kritik bir güvenlik açığı buldu 1 sa. LG'den 5G destekli yeni telefon: K92 5G 2 sa. Sinemanın ilk James Bond'u Sean Connery hayatını kaybetti 2 sa. Mahkeme kararını verdi: Apple, VirnetX'e 503 milyon dolar ödeyecek 3 sa. Starlink betasından ilk hız testi geldi: Etkileyici rakamlar 3 sa. 10900K'yı soğutmak? "Corsair H100i Elite Capellix incelemesi" 3 sa. GÖRÜNTÜLENEN Snapdragon 875'in, rakiplerini ezdiği Antutu puanı sızdırıldı Sonraki Samsung, tüm Galaxy cihazlarınızı bulmanızı sağlayan SmartThings Find'ı kullanıma sundu 5 sa. Ubisoft'un bazı oyunları PlayStation 5'te geriye uyumlu olmayabilir 5 sa. Jaquet Droz Grande Seconde Moon Anthracite modelini duyurdu 6 sa. Michael Bay'in salgın temalı yeni filmi Songbird'ten fragman paylaşıldı 6 sa. Serebrovasküler olaya bağlı üst ekstremite fonksiyon kayıpları evde rehabilite edilebilir 7 sa. Marvel’s Spider-Man: Miles Morales'in PlayStation 5'teki yükleme süresini gösteren bir video paylaşıldı 8 sa. LoL temalı Logitech oyuncu ekipmanları geliyor 9 sa. SteelSeries yeni Aerox 3 oyuncu farelerini tanıttı 10 sa. iPhone 12 gecikince Apple yaklaşık 110 milyar dolar eridi 18 sa. PlayStation Store'da üç yeni kampanya başladı: %85'e varan indirimler 20 sa. RTX 3080 ve RTX 3090 alanlara Call of Duty Black Ops: Cold War hediye 21 sa. OnePlus 8T'nin Cyberpunk 2077'ye özel sürümü geliyor: Oyundan önce telefon gelecek 21 sa. Assassin’s Creed Valhalla'nın TV reklamı paylaşıldı 22 sa. PlayStation CEO'su, VR'nin parlak geleceğinin yıllarca uzakta olduğunu söylüyor 23 sa. Marvel’s Spider-Man: Miles Morales'i ön sipariş verenlere "Spider-Man: Into the Spider-Verse" kostümü verilecek 23 sa. Apple, ProRes teknolojisi ile Emmy Mühendislik ödülünün kazananı oldu 1 gün 2021 Genesis GV70, lüks crossover sınıfının iddialı üyelerinden biri olmaya geldi 1 gün Uncharted filminin çekimleri bitti 1 gün Corsair; EpocCam yazılım ekibini satın aldı 1 gün Apple One abonelik paketi kullanıma sunulmaya başlandı: Abonelikler tek pakette daha uygun fiyata Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Xbox Series X Buzdolabı Sizin Olabilir
    Bölüm Sonu Canavarı
    Elon Musk, 'Mars bağımsızdır' dedi: Kendi ülkesini mi kuracak?
    DonanımHaber
    The Dark Pictures Anthology: Little Hope Çıkış Fragmanı ve İnc...
    Bölüm Sonu Canavarı
    AMD RX 6000 tanıtıldı: RTX 3090’i soğuk terleten ve az güç tük...
    DonanımHaber
    iPhone satışları düştü, iPad ve Servisler coştu
    DonanımHaber
    💰 Dolar 8,36 - Euro 9,78 - Altın 507 | 30 EKİM 💰
    DH Forum
    Akıllı telefon pazarının yeni yıldızı Xiaomi
    DonanımHaber
    PS | Dijital Ortaklık, Oyun ve Hesap Satış & Takas Grubu (Sat...
    DH Forum
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız