Snapdragon 875'in, rakiplerini ezdiği Antutu puanı sızdırıldı

Qualcomm, Aralık ayının ilk günlerinde yıllık Snapdragon Zirvesi'ni gerçekleştireceğini doğruladı. Şirket, bu yılki etkinlikte yeni bir amiral gemisi yonga setini duyuracak. Snapdragon 865'in yerine gelecek olan Snapdragon 875'in resmi lansmanından önce, yeni nesil amiral gemisi yonga setinin gerçekte ne kadar güçlü olabileceğine dair işaretlerden Antutu puanı sızdırıldı.

Ayrıca Bkz. "Apple One abonelik paketi kullanıma sunulmaya başlandı: Abonelikler tek pakette daha uygun fiyata"

İlginizi Çekebilir

Antutu 2020 ilk yarı yonga seti performans sonuçlarını açıkladı: Zirvede Snapdragon 865 var

Snapdragon 865'e göre % 25 daha hızlı olacak

Snapdragon 875'in AnTuTu puanı çevrimiçi olarak sızdırıldı. Sızıntıya göre, Lahaina kod adıyla Snapdragon 875, Snapdragon 865'in AnTuTu puanından yaklaşık % 25 daha fazla olduğu belirtilen 847.868 puan aldı. Bu puan ve %25'lik performans artışı bir süredir gördüğümüz yükselişlerden çok daha iyi duruyor.

5 nm süreçlerinde üretilen Apple A14 Bionic ve Huawei Kirin 9000 yonga setleriyle karşılaştırıldığında piyasaya sürülecek Snapdragon 875 yine başarılı bir görüntü çiziyor. Apple, A14 Bionic yonga setiyle 660.000 Antutu puanı alırken Huawei, Kirin 9000 yonga setiyle 696.000 puan almıştı.

Qualcomm'un, Snapdragon 875 ile yakaladığı bu başarının üretim sürecindeki farklılıktan kaynaklandığı düşünülüyor. Snapdragon 865, 7 nm sürecinde üretilirken yeni nesil amiral gemisi yonga seti Snapragon 875, rakipleri gibi 5nm sürücinde üretilecek.

Global pazarda Snapdragon 875 yonga setini ilk kullanan şirket Qualcomm'un üretim ortağı Samsung olacak. Şubat ayında tanıtımı beklenen Samsung S21 amiral gemisi telefonlarda muhtemelen Snapdragon 875 yonga seti kullanılacak. Samsung'tan sonra ise Xiaomi'nin, Mi 11 akıllı telefonlarında bu yonga setini kullanması bekleniyor.

https://www.gsmarena.com/snapdragon_875_could_be_25_faster_than_its_predecessor_leaked_antutu_result_shows-news-46057.php

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.