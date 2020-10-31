Snapdragon 875'in, rakiplerini ezdiği Antutu puanı sızdırıldı

Qualcomm, Aralık ayının ilk günlerinde yıllık Snapdragon Zirvesi'ni gerçekleştireceğini doğruladı. Şirket, bu yılki etkinlikte yeni bir amiral gemisi yonga setini duyuracak. Snapdragon 865'in yerine gelecek olan Snapdragon 875'in resmi lansmanından önce, yeni nesil amiral gemisi yonga setinin gerçekte ne kadar güçlü olabileceğine dair işaretlerden Antutu puanı sızdırıldı.
Ayrıca Bkz. "Apple One abonelik paketi kullanıma sunulmaya başlandı: Abonelikler tek pakette daha uygun fiyata"İlginizi Çekebilir Antutu 2020 ilk yarı yonga seti performans sonuçlarını açıkladı: Zirvede Snapdragon 865 var
Snapdragon 865'e göre % 25 daha hızlı olacak
Snapdragon 875'in AnTuTu puanı çevrimiçi olarak sızdırıldı. Sızıntıya göre, Lahaina kod adıyla Snapdragon 875, Snapdragon 865'in AnTuTu puanından yaklaşık % 25 daha fazla olduğu belirtilen 847.868 puan aldı. Bu puan ve %25'lik performans artışı bir süredir gördüğümüz yükselişlerden çok daha iyi duruyor.
5 nm süreçlerinde üretilen Apple A14 Bionic ve Huawei Kirin 9000 yonga setleriyle karşılaştırıldığında piyasaya sürülecek Snapdragon 875 yine başarılı bir görüntü çiziyor. Apple, A14 Bionic yonga setiyle 660.000 Antutu puanı alırken Huawei, Kirin 9000 yonga setiyle 696.000 puan almıştı.
Qualcomm'un, Snapdragon 875 ile yakaladığı bu başarının üretim sürecindeki farklılıktan kaynaklandığı düşünülüyor. Snapdragon 865, 7 nm sürecinde üretilirken yeni nesil amiral gemisi yonga seti Snapragon 875, rakipleri gibi 5nm sürücinde üretilecek.
Global pazarda Snapdragon 875 yonga setini ilk kullanan şirket Qualcomm'un üretim ortağı Samsung olacak. Şubat ayında tanıtımı beklenen Samsung S21 amiral gemisi telefonlarda muhtemelen Snapdragon 875 yonga seti kullanılacak. Samsung'tan sonra ise Xiaomi'nin, Mi 11 akıllı telefonlarında bu yonga setini kullanması bekleniyor.
https://www.gsmarena.com/snapdragon_875_could_be_25_faster_than_its_predecessor_leaked_antutu_result_shows-news-46057.php Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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En gerçekçi yapay et
martı ya da at eti gibi olmaz
bu gelecek arkadaşlar. Hayvancılık sürdürülebilir değil hem insan sağlığına hem çevreye en çok zarar veren sektör.
Bune şaçmalık
Milleti yavaş yavaş yapay ete hazırlıyorlar. Ameriganın oyunları işte.
Her yerde bu karşıma çıkıyor?
neden her haberin altında bu var
kaçak etmi kesiyonuz dh de
Comolokko
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çöpp
Geekbench hem iOS hem de Android'de çok tutarlı ve korele skorlar verirken ANTUTU ÇÖPÜ NEDİR? ÇİNLİ UYDURUK NE İDÜĞÜ BELİRSİZ BİR PROGRAM
ayrıca kesinlkle mobil pazarda bu işlem gücünü karşılayacak oyunlar yapılmalı. yoksa ferrarimiz var ama maks 80le gidiyormuşuz gibi oluyor.
standart bir kullanıcı için 720-730 ayarında işlemciler fazlasıyla yeterli hatta amiral gemi işlemcilerden daha bile iyi pil, verimlilik gibi nedenlerle.
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