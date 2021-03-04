Huawei'den Gmail'e alternatif e-posta hizmeti: Petal Mail

ABD yaptırımlarının ardından Google hizmetlerine erişimi engellenen Huawei, Gmail uygulamasını akıllı telefonlarında kullanamıyor. Çinli şirket kendi ekosistemini oluşturma çalışmalarının bir parçası olarak Gmail'e alternatif bir e-posta hizmeti başlattı.İlginizi Çekebilir Google aylar sonra Gmail'in iOS uygulamasını güncelledi: Gizlilik etiketleri ortaya çıktı
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Petal Mail'in beta testine katılmak isteyenler buraya tıklayarak kayıt olabiliyor. Hesap açan ve cep telefonu numarasını onaylayanlar daha sonra Petal Mail sayfasına giriş yapma imkanına kavuşuyor. Beta test sürecinin şimdilik Çinli kullanıcılarla sınırlı olduğunu belirtelim.
Arama ve Harita uygulamaları da var
Huawei'nin daha önce birkaç ticari marka başvurusunda bulunduğu bildirilmişti. Bunlardan biri şirketin Google'a alternatif olarak geliştirdiği Petal Search arama motoru. Şu anda 170'ten fazla ülkede ve 50'den fazla dilde faaliyet gösteriyor.
Bir diğeri ise Google Haritalar'ın deyim yerindeyse "muadili olan" Petal Maps. Huawei'nin harita uygulaması EMUI 11 yüklü Huawei Mate 40, Huawei P40 ve Huawei Mate 30 akıllı telefon sahipleri tarafından kullanılabiliyor.
https://www.huaweicentral.com/huawei-petal-mail-begins-beta-testing-a-big-step-to-oust-google-mobile-services-requirement/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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