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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Huawei'den Gmail'e alternatif e-posta hizmeti: Petal Mail

    ABD yaptırımları nedeniyle telefonlarında Gmail uygulamasına yer veremeyen Huawei, kendi alternatif e-posta hizmetini hazı hale getirdi bile. Petal Mail için beta test programı başlatıldı.
    04 Mart 2021, 15:38 (4 gün)
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Huawei'den Gmail'e alternatif e-posta hizmeti: Petal Mail
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    ABD yaptırımlarının ardından Google hizmetlerine erişimi engellenen Huawei, Gmail uygulamasını akıllı telefonlarında kullanamıyor. Çinli şirket kendi ekosistemini oluşturma çalışmalarının bir parçası olarak Gmail'e alternatif bir e-posta hizmeti başlattı.

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    Petal Mail'in beta testine katılmak isteyenler buraya tıklayarak kayıt olabiliyor. Hesap açan ve cep telefonu numarasını onaylayanlar daha sonra Petal Mail sayfasına giriş yapma imkanına kavuşuyor. Beta test sürecinin şimdilik Çinli kullanıcılarla sınırlı olduğunu belirtelim.

    Huawei'den Gmail'e alternatif e-posta hizmeti: Petal Mail
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    Arama ve Harita uygulamaları da var

    Huawei'nin daha önce birkaç ticari marka başvurusunda bulunduğu bildirilmişti. Bunlardan biri şirketin Google'a alternatif olarak geliştirdiği Petal Search arama motoru. Şu anda 170'ten fazla ülkede ve 50'den fazla dilde faaliyet gösteriyor.

    Huawei'den Gmail'e alternatif e-posta hizmeti: Petal Mail
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    Bir diğeri ise Google Haritalar'ın deyim yerindeyse "muadili olan" Petal Maps. Huawei'nin harita uygulaması EMUI 11 yüklü Huawei Mate 40, Huawei P40 ve Huawei Mate 30 akıllı telefon sahipleri tarafından kullanılabiliyor.



    https://www.huaweicentral.com/huawei-petal-mail-begins-beta-testing-a-big-step-to-oust-google-mobile-services-requirement/
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    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    alfa-x 1 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 1 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    Askaparta 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Hey Petal, gönder bir peştemal.
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    R race_2007 (Muttalip Yener) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Huawei diğer Çinli üreticilere de bu içerikleri açarsa şansı daha fazla olur
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    ARAGORNyeg 2 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Ne hallere düşürdüler Huawei imi
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    E evilknight2000 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Rekabet iyidir her zaman
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    monacomen 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Petal ismini beğenmedim. Gmail'e alterntif olacak ise bir harfini değiştirerek yapsalar daha iyi olurdu. Mesela Cmail gibi. China Mail gibi çok da yakışırdı.
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    isakoc (isa koç) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Şunu söyleyeyim eğer işlemci işini çözemezlerse, global de yok petal maps petal search petal mail gibi platformlarla bu iş yürümez. 3 sene içinde işlemcinin üstesinden gelemezse 3 sene boyunca yaptığı zarara hiçbir şirket razı gelemez. Son 1 yıldır p40 ve mate 40 kirin 9000 işlemcisi vardı, önümüzdeki günlerde çıkacak p50 de de kirin 9000 işlemcisini koyacakmış. Eğer mate 50 de de kirin 9000 kullanmak zorunda kalırlarsa millet artık ses çıkarmaya başlar. Çünkü kirin 9000 antutuda 589 Bin puan alırken Snapdragon 888 ise 780 Bin puanı var. Mate 50 zamanına kadar bu çıkacak sonraki snapdragon 900binleri geçer ve kirin 9000 e neredeyse yarı yarıya fark atmaya yaklaşırsa işte filmin kotuğu yerdir. Mediatek de abd emrindeki taiwan lı firma olduğu için oradan bile hazır işlemci alıp takamaz. Öyle servis alternatifi alışkanlıklara bağlı birşey, kendi ülkende kabul görse bile globalin alışkanlıklarını değiştirmek çook zor. Bu global alışkanlıklar Nokia Here gibi zamanında Google Mapsdan bile daha başarılı bir haritayı piyasan sildi, hotmaili unutturdu petal mail e petal mapsa mı şans tanıyacak.
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    Rachsuchtig 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Iyi de on yıllardır gmail kullanan adam da kalkıp petal'a geçmez.
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    D deepestlove (ali almaz) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Ben kaydoldum lakin şu anki hali rezaletinde fevkinde rezalet
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    A aycibin (Yalım Dilmen) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    yok clubhouse yasak,yok gmail yasak.adam da mecburen çin'lilere yönelik muadil çıkarıyor.ama bunlar ne clubhouse'a,ne de google'a rakip olmayacak.rakip demek aynı pazardan pay almak demek.zaten kimse ikisi arasında tercih yapmıyor.
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    makman 3 gün ( Mesaj Silindi ) aycibin
    Cinli kullanicilar zaten gmail Cin'de yasak oldugu icin kullanamiyordu ve huawei'nin Cin modellerinde gmail ve diger google uygulamalari yoktu. Clubhouse da Cin'de yasak zaten.
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    labtek38 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Adamları ciddi ciddi devleştirdiler.
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    3328 kez okundu.
    10 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    huawei, Petal Mail ve
    4 etiket daha gmail e-posta hizmeti Mobil Teknolojiler Mobil Uygulamalar
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