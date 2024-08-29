Huawei, akıllı telefon rönesansı ile gelirlerini yükseltti

Tam Boyutta Gör Çinli teknoloji devi Huawei, 2024 yılının ilk yarısında gelirlerinde ve net kârında önemli artışlar kaydetti. ABD yaptırımlarına rağmen akıllı telefon satışlarının güçlü performansı ve akıllı otomobil bileşenleri biriminin de başarılı sonuçlar elde etmesi, şirketin yükselişine katkı sağladı. Huawei, Ocak-Haziran döneminde net kârını yüzde 18 artırarak 54,9 milyar yuan (7,7 milyar dolar) seviyesine çıkardı ve gelirlerini yüzde 34,3 artışla 417,5 milyar yuan’a (58,7 milyar dolar) yükseltti. Bu, şirketin 2020 yılından bu yana en yüksek ilk yarı geliri oldu.

Huawei geri döndü

Huawei, gelirlerin hangi birimlerden elde edildiğine dair detaylı bir açıklama yapmasa da, şirketin ana tüketici biriminin -akıllı telefonlar ve bilgisayarlar dahil- ve akıllı otomobil bileşenleri biriminin güçlü bir performans sergilediğini belirtti. Araştırma firması Canalys’in verilerine göre Huawei, 2024’ün ilk yarısında Çin anakarasında 22,2 milyon akıllı telefon sevkiyatı gerçekleştirdi ve bu, bir önceki yıla göre yüzde 55’lik bir artış anlamına geliyor. Huawei, geçen yıl Mate 60 serisi ve bu yıl yüksek kaliteli Pura 70 serisi telefonlarıyla 5G premium akıllı telefon pazarına güçlü bir dönüş yaptı, ancak bu satışların çoğu hala Çin pazarında yoğunlaşıyor.

Huawei’nin bu yeni ürün lansmanları 2019’dan bu yana şirketin ABD çipleri ve diğer ileri teknolojiye erişimini engelleyen yaptırımlar altında yapıldı. Çin halkı görünüşe göre büyük destek veriyor. Öte yandan ABD, Huawei’yi ulusal güvenlik riski olarak görmeye devam ediyor. ABD yaptırımları, Çin'in askeri teknoloji alanındaki ilerlemelerini engellemek amacıyla son yıllarda tüm Çinli firmalara yönelik ileri düzey ABD çiplerinin ihracatına yasaklar getirecek şekilde genişletildi.

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Son dört yılda Huawei, Akıllı Otomotiv Çözümü biriminde de kayda değer bir büyüme gösterdi. Şirket, akıllı elektrikli araçlar için yazılım ve bileşen tedarikinde lider konuma gelmeyi hedefliyor ve birçok otomobil üreticisiyle anlaşmalar yapıyor. Huawei’nin bilgi ve iletişim teknolojisi altyapısı, bulut hizmetleri ve dijital enerji bölümleri de istikrarlı bir performans sergiledi. Şirketin bir sözcüsü, ilk yarı kârlarının, geçen yılın aynı döneminde olduğu gibi işletmelerin veya varlıkların satışıyla değil, doğrudan operasyonel başarılarla desteklendiğini vurguladı.

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