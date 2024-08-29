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    Huawei, akıllı telefon rönesansı ile gelirlerini yükseltti

    ABD yaptırımları altında olan Huawei adeta küllerinden doğdu. Firmanın akıllı telefon satışları güçlü bir şekilde ilerlerken aynı zamanda akıllı otomobil işleri de yolunda ilerliyor.
    Huawei, akıllı telefon rönesansı ile gelirlerini yükseltti Tam Boyutta Gör
    Çinli teknoloji devi Huawei, 2024 yılının ilk yarısında gelirlerinde ve net kârında önemli artışlar kaydetti. ABD yaptırımlarına rağmen akıllı telefon satışlarının güçlü performansı ve akıllı otomobil bileşenleri biriminin de başarılı sonuçlar elde etmesi, şirketin yükselişine katkı sağladı. Huawei, Ocak-Haziran döneminde net kârını yüzde 18 artırarak 54,9 milyar yuan (7,7 milyar dolar) seviyesine çıkardı ve gelirlerini yüzde 34,3 artışla 417,5 milyar yuan’a (58,7 milyar dolar) yükseltti. Bu, şirketin 2020 yılından bu yana en yüksek ilk yarı geliri oldu.

    Huawei geri döndü

    Huawei, gelirlerin hangi birimlerden elde edildiğine dair detaylı bir açıklama yapmasa da, şirketin ana tüketici biriminin -akıllı telefonlar ve bilgisayarlar dahil- ve akıllı otomobil bileşenleri biriminin güçlü bir performans sergilediğini belirtti. Araştırma firması Canalys’in verilerine göre Huawei, 2024’ün ilk yarısında Çin anakarasında 22,2 milyon akıllı telefon sevkiyatı gerçekleştirdi ve bu, bir önceki yıla göre yüzde 55’lik bir artış anlamına geliyor. Huawei, geçen yıl Mate 60 serisi ve bu yıl yüksek kaliteli Pura 70 serisi telefonlarıyla 5G premium akıllı telefon pazarına güçlü bir dönüş yaptı, ancak bu satışların çoğu hala Çin pazarında yoğunlaşıyor.

    Huawei’nin bu yeni ürün lansmanları 2019’dan bu yana şirketin ABD çipleri ve diğer ileri teknolojiye erişimini engelleyen yaptırımlar altında yapıldı. Çin halkı görünüşe göre büyük destek veriyor. Öte yandan ABD, Huawei’yi ulusal güvenlik riski olarak görmeye devam ediyor. ABD yaptırımları, Çin'in askeri teknoloji alanındaki ilerlemelerini engellemek amacıyla son yıllarda tüm Çinli firmalara yönelik ileri düzey ABD çiplerinin ihracatına yasaklar getirecek şekilde genişletildi.

    Son dört yılda Huawei, Akıllı Otomotiv Çözümü biriminde de kayda değer bir büyüme gösterdi. Şirket, akıllı elektrikli araçlar için yazılım ve bileşen tedarikinde lider konuma gelmeyi hedefliyor ve birçok otomobil üreticisiyle anlaşmalar yapıyor. Huawei’nin bilgi ve iletişim teknolojisi altyapısı, bulut hizmetleri ve dijital enerji bölümleri de istikrarlı bir performans sergiledi. Şirketin bir sözcüsü, ilk yarı kârlarının, geçen yılın aynı döneminde olduğu gibi işletmelerin veya varlıkların satışıyla değil, doğrudan operasyonel başarılarla desteklendiğini vurguladı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    limbesh 4 gün önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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