Huawei, akıllı telefon rönesansı ile gelirlerini yükseltti

Huawei geri döndü
Huawei, gelirlerin hangi birimlerden elde edildiğine dair detaylı bir açıklama yapmasa da, şirketin ana tüketici biriminin -akıllı telefonlar ve bilgisayarlar dahil- ve akıllı otomobil bileşenleri biriminin güçlü bir performans sergilediğini belirtti. Araştırma firması Canalys’in verilerine göre Huawei, 2024’ün ilk yarısında Çin anakarasında 22,2 milyon akıllı telefon sevkiyatı gerçekleştirdi ve bu, bir önceki yıla göre yüzde 55’lik bir artış anlamına geliyor. Huawei, geçen yıl Mate 60 serisi ve bu yıl yüksek kaliteli Pura 70 serisi telefonlarıyla 5G premium akıllı telefon pazarına güçlü bir dönüş yaptı, ancak bu satışların çoğu hala Çin pazarında yoğunlaşıyor.
Huawei’nin bu yeni ürün lansmanları 2019’dan bu yana şirketin ABD çipleri ve diğer ileri teknolojiye erişimini engelleyen yaptırımlar altında yapıldı. Çin halkı görünüşe göre büyük destek veriyor. Öte yandan ABD, Huawei’yi ulusal güvenlik riski olarak görmeye devam ediyor. ABD yaptırımları, Çin'in askeri teknoloji alanındaki ilerlemelerini engellemek amacıyla son yıllarda tüm Çinli firmalara yönelik ileri düzey ABD çiplerinin ihracatına yasaklar getirecek şekilde genişletildi.
Son dört yılda Huawei, Akıllı Otomotiv Çözümü biriminde de kayda değer bir büyüme gösterdi. Şirket, akıllı elektrikli araçlar için yazılım ve bileşen tedarikinde lider konuma gelmeyi hedefliyor ve birçok otomobil üreticisiyle anlaşmalar yapıyor. Huawei’nin bilgi ve iletişim teknolojisi altyapısı, bulut hizmetleri ve dijital enerji bölümleri de istikrarlı bir performans sergiledi. Şirketin bir sözcüsü, ilk yarı kârlarının, geçen yılın aynı döneminde olduğu gibi işletmelerin veya varlıkların satışıyla değil, doğrudan operasyonel başarılarla desteklendiğini vurguladı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.