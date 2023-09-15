Gelişmiş gürültü engelleme özelliğiyle Huawei FreeBuds Pro 3 tanıtıldı: İşte özellikleri

Huawei FreeBuds Pro 3 özellikleri
FreeBuds Pro 3, nano işlenmiş cam malzeme tasarımdan hazırlanmış tek parça pürüzsüz cam kasanın yanı sıra daha net tizler ve güçlü baslar için çift işitme sürücüsü ve özgün ses kalitesi sağlayan yükseltilmiş ekolayzıra sahip.
Önceki modele kıyasla tutma yerleriyle gövdede gözle görülür bir değişiklik yapılmış. Serinin en yeni modelinde müzik dinleme ve arama sırasında arka plan gürültüsünü her zamankinden daha hassas bir şekilde kesen gelişmiş aktif gürültü önleme (ANC 3.0) bulunuyor.
Huawei L2HC 2.0 ve LDACTM çift yüksek çözünürlüklü ses kod çözme desteğiyle gelen kulaklık, HWA ve Hi-Res çift altın standart sertifikasına sahip. Huawei, kulaklığın tek şarjla 31 saate kadar dayandığını söylüyor. Bu, muhtemelen ANC kapalı alınabilecek maksimum pil ömrü.
Huawei FreeBuds Pro 3 fiyatı
Yeşil, beyaz ve buz rengi seçenekleriyle gelen Huawei FreeBuds Pro 3, 199 euro fiyat etiketiyle satışa çıkacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.