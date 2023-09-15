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    Gelişmiş gürültü engelleme özelliğiyle Huawei FreeBuds Pro 3 tanıtıldı: İşte özellikleri

    Huawei, gelişmiş tasarım ve gürültü önleme özelliğiyle gelen Huawei FreeBuds Pro 3'ü tanıttı. Huawei'nin yeni TWS kulaklık modeli 18 Ekim'de satışa çıkacak.     
    Huawei FreeBuds Pro 3 kulaklık özellikleri fiyatı
    Huawei FreeBuds Pro 3, dengeli tasarım estetiğini sınıfının en iyi ses teknolojisiyle bir araya getiriyor. ANC 3.0 ve LDAC desteğiyle Huawei’nin en yeni TWS kulaklığı FreeBuds Pro 3, özellikleri ve fiyatı, tüm detaylarıyla haberimizde.

    Huawei FreeBuds Pro 3 özellikleri

    FreeBuds Pro 3, nano işlenmiş cam malzeme tasarımdan hazırlanmış tek parça pürüzsüz cam kasanın yanı sıra daha net tizler ve güçlü baslar için çift işitme sürücüsü ve özgün ses kalitesi sağlayan yükseltilmiş ekolayzıra sahip.

    Önceki modele kıyasla tutma yerleriyle gövdede gözle görülür bir değişiklik yapılmış. Serinin en yeni modelinde müzik dinleme ve arama sırasında arka plan gürültüsünü her zamankinden daha hassas bir şekilde kesen gelişmiş aktif gürültü önleme (ANC 3.0) bulunuyor.

    Huawei L2HC 2.0 ve LDACTM çift yüksek çözünürlüklü ses kod çözme desteğiyle gelen kulaklık, HWA ve Hi-Res çift altın standart sertifikasına sahip. Huawei, kulaklığın tek şarjla 31 saate kadar dayandığını söylüyor. Bu, muhtemelen ANC kapalı alınabilecek maksimum pil ömrü.

    Huawei FreeBuds Pro 3 fiyatı

    Yeşil, beyaz ve buz rengi seçenekleriyle gelen Huawei FreeBuds Pro 3, 199 euro fiyat etiketiyle satışa çıkacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 4 gün önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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