Huawei'e ait yeni bir katlanabilir telefonun patenti ortaya çıktı

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İddialara göre Çinli mobil teknoloji devi Huawei, çift arka kamera kurulumuna sahip olan ve hem iç kısmında hem dış kısmında ekran bulunan bir katlanabilir telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Mate X'in bütçe dostu versiyonu olacağı iddia edilen bu modelin tasarımını detaylıca ortaya koyan bir patent birkaç gün önce ortaya çıktı. Bahsi geçen bu patent ilk olarak Nisan ayında Çin Ulusal Fikri Mülkiyet Ofisi tarafından onaylanmış.

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'İstiridye kabuğu' olarak tabir edilen tarzda kapaklı bir tasarıma sahip olan cihaz, aynı tasarım diline sahip olan Samsung Galaxy Z Flip'e hayli benziyor.

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Cihazın tasarımıından kısaca söz edecek olursak; cihaz, ikiye katlanabilen, esnek iç ekranı ve dış kısımda kalan küçük ekranı olmak üzere iki farklı ekrana sahip. Küçük ekran bildirimleri kontrol etmeyi, aramaları cevaplamayı, saati ve tarihi kontrol etmeyi, müzik dinlerken şarkı değiştirmeyi kolaylaştırırken iç ekran, ana ekran görevi görecek.

Cihazın arka tarafında çift kamera kurulumu bulunurken iç tarafta herhangi bir kamera sensörü olmadığı görülüyor. Bu sayede iç ekran %100'e çok yakın bir ekran/kasa oranı sunuyor.

Eğer ekranın altına gömülü bir kamera sensörü yoksa ön kamerayı kullanmak isteyen kullanıcıların küçük ekranı kullanmaları, arka kamerayı kullanmak isteyenlerin ise ana ekranı kullanmaları gerekecek.

Yan kısımlarda ses açma-kapama butonlarıyla güç butonunun yer aldığı görülüyor ancak cihazın patentte gözüken kadarında USB-C girişi, hoparlör veya mikrofon varmış gibi gözükmüyor. Eğer bu üçü patentteki çizimlerde gözükmeyen bir yerde bulunmuyorsa hoparlör ile mikrofonun ekranın içine gömülmüş ve şarj için yalnızca kablosuz şarja yer verilmiş olabilir.

Henüz patent aşamasında olan, kağıt üstünde gördüğümüz bu modelin piyasaya sürülmeye hazır bir ürün haline gelmeme olasılığı da var ancak yakın geçmişte Huawei'ye ait başka bir katlanabilir telefon patentinin ortaya çıkmış olmasından yola çıkarak şirketin yeni katlanabilir telefonlar tasarlamak üzerine mesai harcadığını söyleyebiliriz.

https://www.gsmarena.com/huawei_might_be_working_on_a_foldable_phone_with_clamshell_design-news-45960.php

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