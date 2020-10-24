Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Huawei'e ait yeni bir katlanabilir telefonun patenti ortaya çıktı

    Huawei'in yakın gelecekte tanıtacağı iddia edilen katlanabilir ekranlı bir akıllı telefon modelinin patenti ortaya çıktı. Patent cihazın tasarım dilini detaylıca ortaya koyuyor.
    9 sa.
    536
    2
    4
    Cep Telefonları
    Abone ol
    Zeynep Yolcu
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Huawei'e ait yeni bir katlanabilir telefonun patenti ortaya çıktı
    Tam Boyutta Gör

    İddialara göre Çinli mobil teknoloji devi Huawei, çift arka kamera kurulumuna sahip olan ve  hem iç kısmında hem dış kısmında ekran bulunan bir katlanabilir telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Mate X'in bütçe dostu versiyonu olacağı iddia edilen bu modelin tasarımını detaylıca ortaya koyan bir patent birkaç gün önce ortaya çıktı. Bahsi geçen bu patent ilk olarak Nisan ayında Çin Ulusal Fikri Mülkiyet Ofisi tarafından onaylanmış.

    Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy S21+ modelinin CAD çizimleri ortaya çıktı"

    'İstiridye kabuğu' olarak tabir edilen tarzda kapaklı bir tasarıma sahip olan cihaz, aynı tasarım diline sahip olan Samsung Galaxy Z Flip'e hayli benziyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Huawei, Motorola Razr benzeri yeni bir katlanabilir telefon modeli üzerinde çalışıyor

    Cihazın tasarımıından kısaca söz edecek olursak; cihaz, ikiye katlanabilen, esnek iç ekranı ve dış kısımda kalan küçük ekranı olmak üzere iki farklı ekrana sahip. Küçük ekran bildirimleri kontrol etmeyi, aramaları cevaplamayı, saati ve tarihi kontrol etmeyi, müzik dinlerken şarkı değiştirmeyi kolaylaştırırken iç ekran, ana ekran görevi görecek.

    Cihazın arka tarafında çift kamera kurulumu bulunurken iç tarafta herhangi bir kamera sensörü olmadığı görülüyor. Bu sayede iç ekran %100'e çok yakın bir ekran/kasa oranı sunuyor.

    Eğer ekranın altına gömülü bir kamera sensörü yoksa ön kamerayı kullanmak isteyen kullanıcıların küçük ekranı kullanmaları, arka kamerayı kullanmak isteyenlerin ise ana ekranı kullanmaları gerekecek.

    Yan kısımlarda ses açma-kapama butonlarıyla güç butonunun yer aldığı görülüyor ancak cihazın patentte  gözüken kadarında USB-C girişi, hoparlör veya mikrofon varmış gibi gözükmüyor. Eğer bu üçü patentteki çizimlerde gözükmeyen bir yerde bulunmuyorsa hoparlör ile mikrofonun ekranın içine gömülmüş ve şarj için yalnızca kablosuz şarja yer verilmiş olabilir.

    Henüz patent aşamasında olan, kağıt üstünde gördüğümüz bu modelin piyasaya sürülmeye hazır bir ürün haline gelmeme olasılığı da var ancak yakın geçmişte Huawei'ye ait başka bir katlanabilir telefon patentinin ortaya çıkmış olmasından yola çıkarak şirketin yeni katlanabilir telefonlar tasarlamak üzerine mesai harcadığını söyleyebiliriz.



    https://www.gsmarena.com/huawei_might_be_working_on_a_foldable_phone_with_clamshell_design-news-45960.php Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    En gerçekçi yapay et

    TheJudgé

    Comolokko

    5 saat önce
    Coco.Jambo

    ..........

    5 saat önce
    Coco.Jambo

    .........

    5 saat önce
    Coco.Jambo

    ........

    5 saat önce
    Coco.Jambo

    .......

    5 saat önce
    Coco.Jambo

    ......

    5 saat önce
    Coco.Jambo

    .....

    5 saat önce
    Coco.Jambo

    ....

    5 saat önce
    Coco.Jambo

    ...

    5 saat önce
    Coco.Jambo

    ..

    5 saat önce
    Coco.Jambo

    .

    5 saat önce
    ?Roovu

    çöpp

    15 saat önce
    guneyk

    xd

    1 gün önce
    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 gün önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 gün önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    1 gün önce
    CrrystaL

    ne la bu

    1 gün önce
    TheJudgé

    bune la

    2 gün önce
    zOppOr

    Deneme

    2 gün önce
    hareketliperde

    v

    2 gün önce
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    Moueson 9 sa.
    Şu katlanabilir telefon yeniliği bana büyük bir balon gibi geliyor bakalım ne zaman patlayacak .
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    th9 9 sa. (düzenlendi)
    küçük ekranın bi kenarı oval bi kenarı sivri,bu çinliler tasarımdan anlamıyor.bide 2 kamera koymuşlar :d
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Stanislas Xavier (Evren ) 9 sa. th9
    Bu patent çizimleri temsili olur, bir fikir olarak böyle görünüyor cihaz, final tasarımı farklı olacaktır.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 5 sa. OSIRIX-REx’n numune toplama aparatından dışarıya asteroit parçaları sızıyor 6 sa. THY, sipariş verdiği Airbus A350-900 uçaklarının ilk ikisini teslim aldı 7 sa. İkinci el otomobil fiyatları ne zaman normale dönecek? 8 sa. iPhone 12 iFixit incelemesi 5G ile işlerin ne kadar değiştiğini ortaya çıkardı 9 sa. Deri kanseri tedavisinde kullanılabilicek bandaj geliştirildi 9 sa. Huawei Sound akıllı hoparlör ön siparişlere başladı 9 sa. GÖRÜNTÜLENEN Huawei'e ait yeni bir katlanabilir telefonun patenti ortaya çıktı Sonraki Akıllı telefon uygulaması ile serebrovasküler olay tanısı konulabilir 10 sa. Elektrikli Hummer'ın "yengeç modu" nasıl çalışıyor? İşte videosu 11 sa. WhatsApp'ın yüz tanıma ile kilit açma özelliği Android'e geliyor 12 sa. RX 6000 mühendislik örneği kart sızdı: RX 5700 XT’ye benziyor 12 sa. Samsung Galaxy S21+ modelinin CAD çizimleri ortaya çıktı 13 sa. Ryzen 5 5600X Passmark’ta en yüksek tek çekirdek skorunu aldı 13 sa. Giriş seviyesi akıllı telefon Samsung Galaxy A02s'in lansmanı yaklaşıyor 14 sa. RTX 3070 3DMark’ta gün yüzüne çıktı: RTX 2080 Ti’ın önünde 14 sa. iPhone 12'nin seramik korumalı ekranı, önceki modellere göre daha dayanıklı çıktı 15 sa. Samsung, Galaxy S20 FE dokunmatik ekran sorunlarını yazılım güncellemesiyle düzeltti 16 sa. Apple Music ve Spotify gibi müzik yayın hizmetlerinin ırkçı şarkılar barındırdığı bulundu 18 sa. Huawei Docs, Google Dökümanlar'a alternatif olacak 19 sa. Haftaya A101 marketlerde çok uygun fiyata Galaxy Tab A 10.1 ve Realme C2 var 20 sa. iMovie uygulamasına HDR desteği geldi 21 sa. Yeni WhatsApp özelliği sayesinde istenmeyen mesaj bildirimlerine "süresiz" son 1 gün Editörün oyundaki tercihi! "Steelseries Arctis 9 Wireless incelemesi" 1 gün Değerli eşyalarınız kaybolmayacak: Apple AirTags geliyor 1 gün Huawei'den iddialı açıklama: Mate 40 serisi 3 yıl donmadan kullanılabilir 1 gün 160 km menzile sahip arazi odaklı elektrikli motosiklet: Volcon Grunt 1 gün RX 6800 XT 3DMark’ta RTX 3080’in önünde Daha Eskiler
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız