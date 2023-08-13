Huawei nihayet 5G desteğine kavuşuyor

Tam Boyutta Gör ABD ambargoları nedeniyle 5G modemlere erişimi imkânsız hale gelen Huawei, Qualcomm’un 4G uyumlu yonga setleri ile idare etmek zorunda kalmıştı. Bu yılın sonlarına doğru Huawei büyük bir sıkıntısını gidermiş olacak.

Huawei ile 5G dönemi

Huawei’nin Ekim ayında tanıtacağı Mate 60 amiral gemisi ile 5G teknolojisini sunacağı daha önce gündeme gelmişti. Firma bunu Qualcomm ile değil Çinli üreticilerin 5G çözümleri ile gerçekleştirmeyi planlıyor.

Huawei rekor akıllı telefon sattı 2 hf. önce eklendi

Bu doğrultuda Çinli SMIC ile 5G modem iş birliği başlamış durumda. Bilindiği üzere SMIC bir şekilde 7nm üretim sürecine geçmeyi başarmıştı. Huawei’nin yeni 5G modemleri de 7nm sürecinde üretilecek. Huawei Mate 60 modeli haricinde firmanın 4 farklı akıllı telefon modelini daha 5G desteği ile sunacağı belirtiliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.