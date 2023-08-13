Huawei nihayet 5G desteğine kavuşuyor

Huawei ile 5G dönemi
Huawei’nin Ekim ayında tanıtacağı Mate 60 amiral gemisi ile 5G teknolojisini sunacağı daha önce gündeme gelmişti. Firma bunu Qualcomm ile değil Çinli üreticilerin 5G çözümleri ile gerçekleştirmeyi planlıyor.
Bu doğrultuda Çinli SMIC ile 5G modem iş birliği başlamış durumda. Bilindiği üzere SMIC bir şekilde 7nm üretim sürecine geçmeyi başarmıştı. Huawei’nin yeni 5G modemleri de 7nm sürecinde üretilecek. Huawei Mate 60 modeli haricinde firmanın 4 farklı akıllı telefon modelini daha 5G desteği ile sunacağı belirtiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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