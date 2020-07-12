Huawei Enjoy 20'nin yüksek kaliteli görselleri ortaya çıktı

Huawei'nin henüz resmi olarak duyurusunu yapmadığı akıllı telefonlarından biri olan Enjoy 20'nin yüksek kaliteli görselleri yayınlandı. Weibo'da ortaya çıkan görüntüler cihazın ön ve arka tasarımını gözler önüne seriyor.

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Çinli şirket geçtiğimiz ay 5G destekli MediaTek Dimensity 800 işlemciyle güçlendirilmiş Enjoy 20 Pro modelini tanıtmıştı. Android 10 tabanlı EMUI 10.1 ile kutudan çıkan akıllı telefon Google uygulama ve hizmetlerinden mahrum olarak geldi.

Tam Boyutta Gör

Kirin 820 ve 8 GB RAM

Standart Enjoy 20'nin ise Kirin 820 yonga seti, 8 GB RAM, 128 GB hafıza ve FullHD+ çözünürlüğe sahip 6.63 inç LCD ekranla piyasaya sürülmesi bekleniyor. Ayrıca açılır-kapanır selfie kamerası ve yan tarafa yerleştirilmiş bir parmak izi tarayıcısı olacak.

Enjoy 20'nin arka panelinde 48 megapiksel ana sensörle donatılmış üçlü kamera sistemi göreceğiz. Akıllı telefon 22.5 watt hızlı şarj özellikli 4.300 mAh pilden beslenecek. Lansman tarihi ve fiyat etiketi konusunda ise henüz bir bilgi bulunmuyor.

https://www.gsmarena.com/huawei_enjoy_20_render_shows_round_camera_setup_and_popup_selfie_camera-news-44197.php

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