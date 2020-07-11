Apple'ın ARM işlemcili ilk dizüstü bilgisayarı 13.3 inç MacBook Pro olabilir

TF International Securities analisti Ming-Chi Kuo, Apple'ın yıl sonuna kadar güncellenmiş 13.3 inç MacBook Pro'yu piyasaya süreceğini belirtti. Deneyimli analiste göre cihaz, Apple'ın kendi bünyesinde geliştirdiği ARM tabanlı işlemciye sahip ilk dizüstü bilgisayar olacak.İlginizi Çekebilir Apple Silicon işlemcili Mac'ler Thunderbolt bağlantısını destekleyecek
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Apple Silicon'dan güç alan yeni MacBook Pro'nun 2020'nin dördüncü çeyreğinde seri üretime girmesi bekleniyor. Daha sonrasında ise yeni işlemciyi temel alan MacBook Air üretimi başlayacak. Bu cihaz ise yılın sonunda veya gelecek yılın başlarında çıkış yapabilir.
MacBook Pro'lar çeşitlenecek
Kuo ayrıca 2021'in ikinci veya üçüncü çeyreğinde 16 inç ve 14.1 inç MacBook Pro'nun da duyurulabileceğini öngörüyor. Yeni modeller ARM işlemcilerle donatılmalarının yanı sıra "tamamen yeni bir form faktörü" ile gelecekler.
Apple Silicon işlemcilerin duyurusu WWDC 2020 konferansında yapılmıştı. Şirket farklı işlevler sunan ancak ortak mimariye sahip bir işlemci serisi hazırlayacak. Apple, yeni bir performans seviyesi ve güç tüketiminde önemli iyileştirmeler vadediyor.
https://www.engadget.com/macbook-pro-apple-arm-q4-2020-120000935.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bakalım ryzen 4950x + 3080ti'dan güçlü olacak mı? Belki görsel ilerideki mac pro model için verilmiştir ama o zaman rakibi 4990x olur ve bunu 15w tdp ile yapmalı. Böyle bir tablo yayınlamak yanıltıcı bir içerik mi, bunu 13.3 macbook ile görüceğiz.