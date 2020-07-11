Apple'ın ARM işlemcili ilk dizüstü bilgisayarı 13.3 inç MacBook Pro olabilir

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TF International Securities analisti Ming-Chi Kuo, Apple'ın yıl sonuna kadar güncellenmiş 13.3 inç MacBook Pro'yu piyasaya süreceğini belirtti. Deneyimli analiste göre cihaz, Apple'ın kendi bünyesinde geliştirdiği ARM tabanlı işlemciye sahip ilk dizüstü bilgisayar olacak.

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Apple Silicon'dan güç alan yeni MacBook Pro'nun 2020'nin dördüncü çeyreğinde seri üretime girmesi bekleniyor. Daha sonrasında ise yeni işlemciyi temel alan MacBook Air üretimi başlayacak. Bu cihaz ise yılın sonunda veya gelecek yılın başlarında çıkış yapabilir.

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MacBook Pro'lar çeşitlenecek

Kuo ayrıca 2021'in ikinci veya üçüncü çeyreğinde 16 inç ve 14.1 inç MacBook Pro'nun da duyurulabileceğini öngörüyor. Yeni modeller ARM işlemcilerle donatılmalarının yanı sıra "tamamen yeni bir form faktörü" ile gelecekler.

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Apple Silicon işlemcilerin duyurusu WWDC 2020 konferansında yapılmıştı. Şirket farklı işlevler sunan ancak ortak mimariye sahip bir işlemci serisi hazırlayacak. Apple, yeni bir performans seviyesi ve güç tüketiminde önemli iyileştirmeler vadediyor.

https://www.engadget.com/macbook-pro-apple-arm-q4-2020-120000935.html

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