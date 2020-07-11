Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Anlık Bildirim
    Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple'ın ARM işlemcili ilk dizüstü bilgisayarı 13.3 inç MacBook Pro olabilir

    ARM tabanlı Apple Silicon işlemcilerle güçlendirilmiş Mac'lerin 2020 sonuna kadar piyasaya sürmesi bekleniyor. Analist Ming-Chi Kuo, Apple ARM işlemcili ilk dizüstü bilgisayar tahminini açıkladı.
    7 sa.
    1,1b
    3
    7
    Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
    Onur Seven
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Apple'ın ARM işlemcili ilk dizüstü bilgisayarı 13.3 inç MacBook Pro olabilir
    Tam Boyutta Gör

    TF International Securities analisti Ming-Chi Kuo, Apple'ın yıl sonuna kadar güncellenmiş 13.3 inç MacBook Pro'yu piyasaya süreceğini belirtti. Deneyimli analiste göre cihaz, Apple'ın kendi bünyesinde geliştirdiği ARM tabanlı işlemciye sahip ilk dizüstü bilgisayar olacak.

    İlginizi Çekebilir Avatar Apple Silicon işlemcili Mac'ler Thunderbolt bağlantısını destekleyecek

    Ayrıca Bkz. "Amazon'un New World'ü yine ertelendi"

    Apple Silicon'dan güç alan yeni MacBook Pro'nun 2020'nin dördüncü çeyreğinde seri üretime girmesi bekleniyor. Daha sonrasında ise yeni işlemciyi temel alan MacBook Air üretimi başlayacak. Bu cihaz ise yılın sonunda veya gelecek yılın başlarında çıkış yapabilir.

    Apple'ın ARM işlemcili ilk dizüstü bilgisayarı 13.3 inç MacBook Pro olabilir
    Tam Boyutta Gör

    MacBook Pro'lar çeşitlenecek

    Kuo ayrıca 2021'in ikinci veya üçüncü çeyreğinde 16 inç ve 14.1 inç MacBook Pro'nun da duyurulabileceğini öngörüyor. Yeni modeller ARM işlemcilerle donatılmalarının yanı sıra "tamamen yeni bir form faktörü" ile gelecekler.

    Apple'ın ARM işlemcili ilk dizüstü bilgisayarı 13.3 inç MacBook Pro olabilir
    Tam Boyutta Gör

    Apple Silicon işlemcilerin duyurusu WWDC 2020 konferansında yapılmıştı. Şirket farklı işlevler sunan ancak ortak mimariye sahip bir işlemci serisi hazırlayacak. Apple, yeni bir performans seviyesi ve güç tüketiminde önemli iyileştirmeler vadediyor.



    https://www.engadget.com/macbook-pro-apple-arm-q4-2020-120000935.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    Guest_976545 5 sa.
    Yine kırpar illaki, bir yerini bilerek eksik bırakır fanboylarda şakşaklar.Dizüstü ile aynı gücü harcayacaksa ısı kaçınılmaz. Fan'ı heatsink'e bağlayacak mı acaba. Çok ilginç bir psikoloji bu harbiden diyorum. Başkaları yapsa yerilir, ama Apple ısı borusu kullanmayınca herkes suskun. 3 maymunu oynuyorlar.Fakat şöylede bir durum var. Bir saatlik çalışmaya min 16 $ ödendiğini düşünürsek bunlar tırıvırı tabi. Yinede bizim farkında olmamız lazım.
    1 Yanıt Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Elektrikliarabasever 1 sa. Guest_976545
    Fan neden olmasın ki? Siz kendinizi zeki sanıyorsunuz ha müzik ve video endüstrisinde değilseniz tüm gün para kazanmadan ömrünüzü oyun için harcayacaksanız Mac almayın zaten (oyun oynayarak para kazananlara lafım yok hatta zeki insanlar herifler oyun oynayarak milleti soyma yöntemi bulmuşlar şeytanın aklına gelmez)
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    fhrstw 7 sa.
    Merak ettiklerim fan olacak mı? Şu thermal throttle olayını aşsınlar artık bide 5 ghz de çalışıyor diyip 1 saniyeliğine görüp 3 ghz’e çakılacaksa iş yükünde hiç yazmasınlar. Bakalım apple intelden kalma kötü alışkanlıkları devam ettirecek mi?
    1 Yanıt Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Elektrikliarabasever 1 sa. fhrstw
    Yeni Macbook pro 16inc ısı sorununu baya çözdüde 13 inc hala aynı berbat durumda benden 15 inc 2015 modelini yenileyeceğim bakalım dolar yükselmeden 16 alsam mı yoksa arm için beklesem mi bilemedim işim gereği gerekiyor mac yani.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ardicli2000 (KEREM ARDIÇLI) 7 sa.
    standart bir laptopta ryzen 5 3500u performans verse oldukça yeterli ve güçlü olur. Ozel işletim sistemiyle zaten daha da verimli çalişacaktir.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    .V. 7 sa. (düzenlendi)
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

    Bakalım ryzen 4950x + 3080ti'dan güçlü olacak mı? Belki görsel ilerideki mac pro model için verilmiştir ama o zaman rakibi 4990x olur ve bunu 15w tdp ile yapmalı. Böyle bir tablo yayınlamak yanıltıcı bir içerik mi, bunu 13.3 macbook ile görüceğiz.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 4 sa. DSÖ, Kovid-19’un çıkışıyla ilgili araştırma için Çin’e ekip gönderdi 5 sa. Volvo, tersine mühendislik amacıyla bir Model Y ithal etmiş olabilir 6 sa. Hibrit Ford Transit modelleri Türkiye'de: İşte fiyat ve özellikleri 7 sa. GÖRÜNTÜLENEN Apple'ın ARM işlemcili ilk dizüstü bilgisayarı 13.3 inç MacBook Pro olabilir Sonraki Microsoft Flight Simulator 2020'nin kapalı beta tarihi açıklandı 9 sa. Xiaomi Mi Band 4 dünyanın en çok satan akıllı bilekliği 10 sa. Araştırma yürütmede kimyagerlerden bin kat daha hızlı robotik laboratuvar asistanı geliştirildi! 10 sa. Teknoloji şirketlerinin CEO'ları arasında en çok kazanan Tim Cook 11 sa. Galaxy Z Flip 5G'nin tanıtım videosu sızdı 12 sa. Xiaomi'ye ait sıra dışı bir akıllı telefon tasarımı ortaya çıktı 12 sa. Ukrayna'ya İHA ihracatı masada 12 sa. Türk IHA’lar Arma 3 modlarında 12 sa. iPhone 12 Pro, 6GB RAM ile gelebilir 14 sa. Twitter, aboneliğe dayalı bir sistem üzerinde çalışıyor olabilir 15 sa. Amazon'un New World'ü yine ertelendi 17 sa. Creative SXFI GAMER oyuncu kulaklığı tanıtıldı 18 sa. Bu yıl 5 milyar akıllı telefon kamera sensörü satılacak 19 sa. Android telefonlar hızlanıyor | Snapdragon 865 Plus ile 3GHz geçiliyor 19 sa. Haftaya A101 marketlerde Xiaomi Mi TV Box S ve Mijia 1C robotu var 19 sa. Razer DeathAdder V2 küçüldü 1 gün Yeni Batman filminin evreninde geçen Gotham City dizisi duyuruldu 1 gün WhatsApp ve Facebook Messenger birleşmesinde önemli adım 1 gün Warframe geliştiricisi Tencent’e satılıyor 1 gün Far Cry 6, PlayStation Store Hong Kong tarafından sızdırıldı Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Haber
    şimdi
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız