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    Huawei Enjoy 20 Pro duyuruldu

    Huawei Enjoy 20 Pro, şirketin en yeni 5G telefonu olarak piyasaya sürüldü. Enjoy 20 Pro gücünü MediaTek Dimensity 800'den alıyor. Telefon ayrıca 90 Hz yenileme hızına sahip bir ekranla donatılıyor.
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    Cep Telefonları
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Huawei Enjoy 20 Pro duyuruldu

    Huawei, orta seviye telefonlarına bir yenisini daha ekledi. Çin'de piyasaya sürülen telefon Enjoy 20 Pro olarak adlandırılmış. Telefon, yüksek yenileme hızına sahip ekranı ile dikkat çekiyor. Enjoy 20 Pro gücünü MediaTek'in Dimensity 800 yonga setinden alıyor. Orta seviye telefonların aşırı derece çoğaldığı günümüzde, Enjoy 20 Pro ile Huawei başarılı olmaya çalışacak.

    Huawei Enjoy 20 Pro'nun, küresel pazarlara gelip gelmeyeceği hakkında bir bilgi yok ancak gelmesi pek mümkün görünmüyor.

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    Huawei Enjoy 20 Pro teknik özellikleri

    Enjoy 20 Pro, 90 Hz yenileme hızına sahip 6,5 inç LCD FHD+ ekrana sahiptir. Ekran tekli 16 MP ön kamerayı barındıran damla çentikli yapıya sahiptir. Enjoy 20 Pro'nun arkasında üçlü kamera kurulumu bulunur: 48 MP birincil kamera, 8 MP ultra geniş açılı ve 2 MP makro lens. Telefonun arkasında veya ekranda parmak izi okuyucu yok, bunun yerine telefonun yan tarafına konumlandırılmış durumda.

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    Dört adet Cortex A76 çekirdeği ve dört adet Cortex A55 çekirdeği olmak üzere toplamda 8 çekirdekli bir MediaTek Dimensity 800'den güç alan telefon 6GB ve 8GB RAM varyantlarıyla sunuluyor.

    128 GB depolamanın tek seçenek olarak sunulduğu Enjoy 20 Pro, 4000 mAh bataryaya sahip.

    Enjoy 20 Pro'nun 6 GB RAM varyantı 280 dolar, 8 GB RAM varyantı ise 320 dolar fiyat etiketi taşıyacak.



    https://www.91mobiles.com/hub/huawei-enjoy-20-pro-price-specifications-launch-china/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    mu5tafa (mustafa kök) 1 sa.
    Hiç çentikli modeli yoktu huawei nin iyi oldu.
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    Hakimutata Insane (Sebastian Insane) 2 sa.
    Bataryadan kismislar işlemci koymuş fakir Huawei çöp alınmaz batarya olmazsa olmazıdır artık herkes telefonda oyun oynuyor.
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    serkansgp (serdar yiğit) 4 sa.
    280 dolar birçok ülkede asgari ücretin çeyreği iken bizde 1.5 asgari ücret demek. Lanet olsun. Hani gelişen ülkeydik. Bir ülke teknolojisiyle gelişir. Bizse ötekileştirilen siyaseti ve din dayatmasıyla ilerlediğimizi düşünüyoruz. Çok kötü olacak çok ilerimiz. O zaman aaaa kandırıldık demek de işe yaramayacak.
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