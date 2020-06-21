Huawei Enjoy 20 Pro duyuruldu

Huawei, orta seviye telefonlarına bir yenisini daha ekledi. Çin'de piyasaya sürülen telefon Enjoy 20 Pro olarak adlandırılmış. Telefon, yüksek yenileme hızına sahip ekranı ile dikkat çekiyor. Enjoy 20 Pro gücünü MediaTek'in Dimensity 800 yonga setinden alıyor. Orta seviye telefonların aşırı derece çoğaldığı günümüzde, Enjoy 20 Pro ile Huawei başarılı olmaya çalışacak.

Huawei Enjoy 20 Pro'nun, küresel pazarlara gelip gelmeyeceği hakkında bir bilgi yok ancak gelmesi pek mümkün görünmüyor.

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Huawei Enjoy 20 Pro teknik özellikleri

Enjoy 20 Pro, 90 Hz yenileme hızına sahip 6,5 inç LCD FHD+ ekrana sahiptir. Ekran tekli 16 MP ön kamerayı barındıran damla çentikli yapıya sahiptir. Enjoy 20 Pro'nun arkasında üçlü kamera kurulumu bulunur: 48 MP birincil kamera, 8 MP ultra geniş açılı ve 2 MP makro lens. Telefonun arkasında veya ekranda parmak izi okuyucu yok, bunun yerine telefonun yan tarafına konumlandırılmış durumda.

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Dört adet Cortex A76 çekirdeği ve dört adet Cortex A55 çekirdeği olmak üzere toplamda 8 çekirdekli bir MediaTek Dimensity 800'den güç alan telefon 6GB ve 8GB RAM varyantlarıyla sunuluyor.

128 GB depolamanın tek seçenek olarak sunulduğu Enjoy 20 Pro, 4000 mAh bataryaya sahip.

Enjoy 20 Pro'nun 6 GB RAM varyantı 280 dolar, 8 GB RAM varyantı ise 320 dolar fiyat etiketi taşıyacak.

https://www.91mobiles.com/hub/huawei-enjoy-20-pro-price-specifications-launch-china/

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