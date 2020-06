Motorola One Fusion, Snapdragon 710 ile gelecek

Tam Boyutta Gör

Motorola, yeni bir telefon tanıtmaya hazırlanıyor. One Fusion olarak adlandırılacak olan telefon, bu ay tanıtılan One Fusion Plus'a göre biraz da düşük özelliklere sahip olacak. Akıllı telefon üreticisi, One Fusion Plus'ta olduğu gibi bu yeni modeli de ilk olarak Hindistan pazarına sürecek. Resmi çıkış tarihi kesin olmayan telefonun bazı özellikleri Google Play Console'da görüntülendi.

Telefon, 1600 × 720 piksel HD + çözünürlüğe sahip 6.5 inç büyüklüğünde bir ekran ile gelecek. Ayrıca su damlası çentikli bir tasarıma sahip olacak.

4GB RAM ile eşleştirilmiş bir Qualcomm Snapdragon 710 yonga seti ile güçlendirilen Motorola One Fusion, Android 10 işletim sistemini de çalıştıracak. Snapdragon 710, performans odaklı 2 adet Kryo 360 çekirdeğe ve verimlilik odaklı 6 adet Kryo 360 çekirdeğe sahip.

One Fusion'a ait olduğu düşünülen önceki sızıntılarda, arkada 48MP + 8MP + 5MP + 2MP olmak üzere dörtlü kamera kurulumu önde ise 8MP çözünürlükte tek kamera bulunacağı bildiriliyor. Sızıntılar, telefonun 5000 mAh kapasitesinde bir batarya ile geleceğini gösteriyor.

