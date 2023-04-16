Huawei Enjoy 60X ilk kez canlı görüntülendi: İşte özellikleri ve tasarımı

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz Mart ayında, yeni bütçe telefonu Huawei Enjoy 60 modelini duyuran Huawei, ürün yelpazesini çeşitlendirmeye devam ediyor. Şimdi yepyeni bir sızıntı, aileye dahil olacak Huawei Enjoy 60X modelinin yolda olduğunu ortaya çıkardı. Peki yeni cihaz neler sunuyor? İşte tasarımı ve beklenen özellikler

Huawei Enjoy 60X ilk kez canlı görüntülendi

Paylaşılan görüntülere baktığımızda, Huawei Enjoy 60X modelinin Enjoy 60 serisinin tasarımına sadık kaldığını görüyoruz. Bununla birlikte her iki telefon kamera bölümünde birbirinden ayrılıyor. Bu bölümde büyük bir dairesel kamera adasına ev sahipliği yapan Huawei Enjoy 60X'e iki adet 50 MP kamera, bir adet yardımcı sensör ve LED flaş eşlik ediyor.

Tam Boyutta Gör Telefonun ön tarafa gelirsek,büyük bir çentik ve onun en sağ köşesinde görünen bir selfie kamerası görüyoruz. Ayrıca çentiğin büyük bir bölümü ahize ile kaplanıyor. Dolayısıyla gelişmiş yüz tanıma veya ek bir donanıma yer verilmeyecek.

Huawei'den ABD yaptırımlarına yanıt geliyor: Rekabete dönebilir 2 hf. önce eklendi

Sızıntılara göre Huawei Enjoy 60X, ön tarafta 2376×1080 piksel çözünürlük sunan 6.96 inç büyüklüğünde LCD ekrana sahip olacak. Kaputun altında ise 8GB RAM ve 512GB'a kadar depolama ile eşleştirilen Snapdragon 680 platformundan güç alacak. Ayrıca bütçe telefonun 22.5W hızlı şarj destekli 7.000 mAh pil ile donatılacağı belirtiliyor.

Paylaşılan görüntüler, Huawei Enjoy 60X modelinin kutusundan HarmonyOS 3.0.0.101 ile çıkacağını da doğruluyor. Huawei'nin yeni bütçe telefonu için henüz ayrıntılı bir çıkış tarihi paylaşılmadı. Ancak ilerleyen günlerde daha fazla sızıntının ortaya çıkacağını düşünüyoruz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Huawei Enjoy 60X ilk kez canlı görüntülendi: İşte özellikleri