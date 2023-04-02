Huawei'den ABD yaptırımlarına yanıt geliyor: Rekabete geri dönebilir

Tam Boyutta Gör Günümüzde Çinli şirketlere getirilen yarı iletken ihracat kısıtlamaları, devam eden ABD-Çin teknoloji savaşında önemli bir çekişme noktası oldu. Bu kısıtlamalardan en çok etkilenen isim Huawei olurken, şirket akıllı telefon rekabetinde büyük bir darbe aldı. Şimdi teknoloji devi, gelecek planları doğrultusunda odağını yerel üretime kaydırıyor.

Yerel çip üretimi için çalışmalar başladı

Geçtiğimiz günlerde Huawei'nin dönüşümlü başkanı Eric Xu, Çin'in yarı iletken endüstrisinin ABD yaptırımlarının bir sonucu olarak “yeniden doğacağını” ve Huawei'nin Çin yarı iletken endüstrisinin kendi kendine daha yeterli hale gelme çabalarını destekleyeceğini söyledi. Kısaca yetkili isim, yaptırımların Çin'in yerel yarı iletken endüstrisini zayıflatmak yerine güçlendirebileceğini düşünüyor.

ABD yaptırımları sonrası Huawei, en büyük kayıpları yaşıyor 2 gün önce eklendi

Açıklamalara ek olarak Xu, Huawei ve diğer Çinli firmaların ortaklaşa 14 nanometre ve üzeri yarı iletkenler için çip tasarım araçlarını oluşturduğunu doğruladı.

Huawei yakında geri dönebilir

Kısa bir özetle Huawei, ABD yaptırımlarının ardından kendi işletim sistemini geliştirmek ve ABD teknolojisine bağımlılığını azaltmak zorunda kaldı. Ancak bu süreç zaman alıcı ve maliyetliydi ve bunun sonucunda Huawei'nin akıllı telefon satışları zarar gördü. 2020'de Huawei'nin akıllı telefon satışları %20'nin üzerinde azalırken, şirket daha fazla kayıp yaşamamak için alt markalarından Honor'u satmak zorunda kaldı.

Yeni gelişme şirket için her ne kadar umut verici olsa da, Huawei'nin pazarda rekabet edebilmesi için çok daha küçük nanometre boyutuna ihtiyacı olduğunu belirtelim. Nitekim günümüzde TSMC ve Samsung, 3nm üretime geçiş yapmaya hazırlanıyor. Ancak Huawei'nin hedefleri gerçekleşir ise, rekabete iddialı bir geri dönüş yapacağını söyleyebiliriz.

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