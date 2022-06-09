Huawei FreeBuds 5i daha iyi gürültü engelleme ile geliyor

Geçen yılın uygun fiyatıyla aktif gürültü engelleme sunan tam kablosuz kulaklığı Huawei FreeBuds 4i yenilendi. Huawei FreeBuds 5i modeli daha iyi gürültü engelleme ve daha verimli batarya ile geliyor.
Huawei FreeBuds 5i özellikleri ve fiyatı
- 10mm dinamik ses sürücüleri
- 42dB gürültü engelleme
- Bluetooth 5.2 çoklu bağlantı
- 410mAh batarya
- 18.5 saat kullanım (ANC açık)
- 28 saat kullanım (ANC kapalı)
- Hızlı şarj
- 90$ fiyat etiketi
Huawei FreeBuds 5i tam kablosuz kulaklık modeli aktif gürültü engelleme seviyesini önceki modele göre neredeyse iki katına çıkarıyor. Ayrıca yapay zekâ ile iki mikrofon çok daha berrak görüşme imkânı sunuyor.
Aynı anda birden fazla cihaza bağlanabilen kulaklık LDAC ve Hi-Res Audio Wireless destekli. Oyunlar için 94ms gecikme süresine sahip. Kulaklığın kendisi 7.5 saate kadar kullanılabiliyor. Süre açısından yine önceki modele göre önemli bir gelişim sağlanmış. 15 dakikalık şarj ile 4 saate kadar kullanım mümkün.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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şükürler olsun dolar artık düşecek