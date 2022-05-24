Huawei MateView SE monitör uygun fiyatıyla geliyor

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Uzun süredir MateView adı altında monitör modelleri piyasaya süren Huawei bu hafta biraz daha maliyeti odaklayan bir model ile karşımıza çıktı. Huawei MateView SE tatmin edici özelliklere sahip.

Huawei MateView SE özellikleri ve fiyatı

Huawei MateView SE monitör modeli 23.8 inçlik IPS LCD bir panele sahip ve 1920x1080 piksel çözünürlük sunuyor. Görüntü oranı ise 16:9 olarak belirlenmiş. Parlaklık 250 nit seviyesine çıkarken tazeleme hızı da 75Hz oluyor.

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P3 renk gamının yüzde 90’ı, sRGB renk gamının da tamamı kapsanıyor. Monitör Delta E ortalaması 2 değerinin altında kalibre edilmiş. AMD FreeSync ile oyunlarda gecikmeler de en aza indiriliyor.

İnce ekran kenarları sayesinde çerçevesiz bir görünüm sunan ekranda e-kitap ayarı sayesinde monokrom bir renge geçiş yapabiliyorsunuz. Aşağı-yukarı ve öne-arkaya hareket payı olan monitörde HDMI, DP ve güç girişi yer alıyor. Fiyatı ise 120$ olarak açıklandı.

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