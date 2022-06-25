Huawei Freebuds Pro 2 çift sürücü ile geliyor

İsminin aksine Huawei’nin üst seviyedeki kulaklık modellerini de temsil eden Freebuds serisi yeni üyeler kazanmaya devam ediyor. Huawei Freebuds Pro 2 güçlü gürültü engelleme, yüksek kalite sürücüler ve uzun kullanım süreleri gibi özellikler sunuyor.
Huawei Freebuds Pro 2 özellikleri ve fiyatı
- Çift sürücü Hi-Res
- 3 mikrofon
- 47dB gürültü engelleme
- Devialet ortaklığı
- 6.5 saate kadar kullanım
- Kutu ile 30 saat kullanım
- 200 Avro
Huawei Freebuds Pro 2 sahip olduğu Hi-Res çift sürücü sayesinde 14Hz-48kHz aralığında frekans verebiliyor ve Huawei serisinin en geniş frekans aralığı olarak gösteriliyor. Adaptif ekolayzır ise kullanıcısını tanıyarak en iyi ayarları sunmaya çalışıyor.
3 mikrofon ile etkileyici bir gürültü engelleme yapabilen kulaklık haliyle kullanım süresini 4 saate düşürebiliyor. Yapay zekâ kullanıcıya göre gürültü engelleme senaryolarını öğrenebiliyor. Devialet ise ses kalitesine önmli dokunuşlar yapmış. Kulaklıklar IP54 ile su sıçramalarına ve toza dayanıklı. Satışlar Temmuz ortasında başlayacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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