Huawei Freebuds Pro 2 çift sürücü ile geliyor

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İsminin aksine Huawei’nin üst seviyedeki kulaklık modellerini de temsil eden Freebuds serisi yeni üyeler kazanmaya devam ediyor. Huawei Freebuds Pro 2 güçlü gürültü engelleme, yüksek kalite sürücüler ve uzun kullanım süreleri gibi özellikler sunuyor.

Huawei Freebuds Pro 2 özellikleri ve fiyatı

Çift sürücü Hi-Res

3 mikrofon

47dB gürültü engelleme

Devialet ortaklığı

6.5 saate kadar kullanım

Kutu ile 30 saat kullanım

200 Avro

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Huawei Freebuds Pro 2 sahip olduğu Hi-Res çift sürücü sayesinde 14Hz-48kHz aralığında frekans verebiliyor ve Huawei serisinin en geniş frekans aralığı olarak gösteriliyor. Adaptif ekolayzır ise kullanıcısını tanıyarak en iyi ayarları sunmaya çalışıyor.

3 mikrofon ile etkileyici bir gürültü engelleme yapabilen kulaklık haliyle kullanım süresini 4 saate düşürebiliyor. Yapay zekâ kullanıcıya göre gürültü engelleme senaryolarını öğrenebiliyor. Devialet ise ses kalitesine önmli dokunuşlar yapmış. Kulaklıklar IP54 ile su sıçramalarına ve toza dayanıklı. Satışlar Temmuz ortasında başlayacak.

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Huawei Freebuds Pro 2 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı