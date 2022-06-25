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    Huawei Freebuds Pro 2 çift sürücü ile geliyor

    Huawei Freebuds Pro 2 tam kablosuz kulaklık modeli Hi-Res çift sürücü, 3 mikrofon ile akıllı gürültü engelleme, akıllı ekolayzır, Devialet ile işbirliği gibi özelliklerle geliyor. 
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    Huawei Freebuds Pro 2
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    İsminin aksine Huawei’nin üst seviyedeki kulaklık modellerini de temsil eden Freebuds serisi yeni üyeler kazanmaya devam ediyor. Huawei Freebuds Pro 2 güçlü gürültü engelleme, yüksek kalite sürücüler ve uzun kullanım süreleri gibi özellikler sunuyor.

    Huawei Freebuds Pro 2 özellikleri ve fiyatı

    • Çift sürücü Hi-Res
    • 3 mikrofon
    • 47dB gürültü engelleme
    • Devialet ortaklığı
    • 6.5 saate kadar kullanım
    • Kutu ile 30 saat kullanım
    • 200 Avro

    Huawei Freebuds Pro 2 sahip olduğu Hi-Res çift sürücü sayesinde 14Hz-48kHz aralığında frekans verebiliyor ve Huawei serisinin en geniş frekans aralığı olarak gösteriliyor. Adaptif ekolayzır ise kullanıcısını tanıyarak en iyi ayarları sunmaya çalışıyor.

    3 mikrofon ile etkileyici bir gürültü engelleme yapabilen kulaklık haliyle kullanım süresini 4 saate düşürebiliyor. Yapay zekâ kullanıcıya göre gürültü engelleme senaryolarını öğrenebiliyor. Devialet ise ses kalitesine önmli dokunuşlar yapmış. Kulaklıklar IP54 ile su sıçramalarına ve toza dayanıklı. Satışlar Temmuz ortasında başlayacak.

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