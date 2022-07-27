Apple, 2000'den bu yana otomobiller ile ilgili 248 patent başvurusunda bulundu

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Özellikle son birkaç yıldır Apple'ın otomotiv pazarına gireceğine yönelik spekülasyonlar sıklıkla gündeme taşınsa da, Cupertinolu şirket henüz bu konuda resmi bir açıklama yapmış değil. Ancak Apple'ın otomobillerle ciddi şekilde ilgilendiği, şirketin aldığı patent sayısından da belli oluyor.

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Nikkie Asia ve Tokyo merkezli analitik firması Intellectual Property Landscape tarafından yürütülen yeni bir araştırma Apple'ın 2000 yılından bu yana otomobillerle ilgili 248 patent başvurusunda bulunduğunu ortaya koydu. İşte şirketin odaklandığı kategoriler:

İletişim ve otomotiv navigasyonu – %36

Kendi kendine sürüş ve algılama – %18

Kapılar, koltuklar, pencereler ve aydınlatma – %16

iPhone ile bağlantı, artırılmış gerçeklik – %13

Pil ve ısı yönetimi – %4

Diğer – %13

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Apple Car için 2025 işaret ediliyor

Apple'ın bu alandaki patent başvuruları 2010'ların ortalarına kadar 10'un altında kalıyordu. Ancak şirketin yaptığı başvurular 2016'da artmaya başlayarak yılda 44'e ulaştı. Cupertinolu dev 2017 yılında otonom sürüşle ilgili olanlar da dahil olmak üzere 66 gibi rekor sayıda bir patent başvurusunda bulundu.

Apple'ın Project Titan kod adlı otomobil projesi hakkında çok az şey biliniyor. Şirketin direksiyon simidi ve pedalları olmayan otonom bir elektrikli otomobil geliştirdiğine yönelik söylentiler var. Apple Car'ın ne zaman piyasaya sürüleceği belli değil ancak analistler en erken tarih olarak 2025'i işaret ediyor.

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Apple, 2000'den bu yana otomobiller ile ilgili 248 patent aldı