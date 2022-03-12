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    Huawei Kirin 9000L Geekbench’te görüntülendi: Dimensity 1200'e rakip geliyor

    Kirin işlemciler üzerinde çalışmalarını sürdüren Huawei'in Kirin 9000L yongası hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Yeni yonga seti Dimensity 1200'ün rakibi olacak.
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    Huawei'in yeni işlemcisi Kirin 9000L'nin performansı ortaya çıktı
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    ABD ambargoları sebebiyle akıllı telefon sektöründe büyük darbeler alan Huawei, bilindiği üzere Kirin işlemci üretimine tekrar başladı. Şirketin Mate 40E Pro 5G modeline güç verecek Kirin 9000L yongası ilk kez Geekbench'te gün yüzüne çıktı.

     Dimensity 1200'e benzer performans sunacak

    Şirketin üst orta sınıf akıllı telefon modellerini hedefleyen yeni yonga seti, 3.13GHz frekans hızı ile gelen Kirin 9000 ve 9000E modellerinin kırpılmış bir versiyonu olacak. Bununla birlikte biraz daha düşük 2.86 GHz’lik bir hıza sahip yeni yongaya, 18 çekirdekli Mali-G78 grafik çözümü eşlik edecek.

    Gerçekleştirilen testlerde 950 tek çekirdek, 2815 çoklu çekirdek puanına ulaşmayı başaran Kirin 9000L, dev yonga üreticisi MediaTek’in Dimensity 1200 işlemcisine oldukça benzer sonuçlara imza attı. MediaTek'in bir önceki nesil amiral gemisine yaklaşan bir performans sergileyen yeni yonganın, orta üst seviye akıllı telefonlarda rekabeti arttıracağını söyleyebiliriz. 

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