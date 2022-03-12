Huawei P50E'nin hangi işlemciyle geleceği ortaya çıktı

Çinli teknoloji devi Huawei önümüzdeki hafta yeni ürünlerini duyuracak. Bunlardan biri olan Huawei P50E'nin hangi işlemciyle geleceği ve başlangıç fiyatı belli oldu.