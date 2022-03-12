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    Huawei P50E'nin hangi işlemciyle geleceği ortaya çıktı

    Çinli teknoloji devi Huawei önümüzdeki hafta yeni ürünlerini duyuracak. Bunlardan biri olan Huawei P50E'nin hangi işlemciyle geleceği ve başlangıç fiyatı belli oldu.
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    Huawei P50E'nin hangi işlemciyle geleceği ortaya çıktı
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    Huawei P50E'nin 16 Mart tarihinde tanıtılması planlanıyor. Çinli şirketin birçok yeni ürünle karşımıza çıkacağı lansman etkinliğine sayılı günler kala yeni akıllı telefon hakkında bazı önemli detaylar internete sızdırıldı.

    Akıllı telefon Qualcomm Snapdragon 778G 4G yonga setinden güç alacak ve 5G'yi desteklemeyecek. Huawei'nin tüketici departmanı başkanı Richard Yu, 4G cihazlarının 4G+ WiFi 6+ AI teknolojilerinin kullanımı sayesinde mükemmel ağ yeteneklerine sahip olduğunu söylüyor.

    Huawei P50E'nin hangi işlemciyle geleceği ortaya çıktı

    Başlangıç fiyatı da sızdırıldı

    Huawei P50E tasarım açısından 2021'in Temmuz ayında piyasaya sürülen Huawei P50 modelinde benzeyecek. Sonuç olarak akıllı telefon standart P50'nin daha uygun fiyatlı versiyonu olarak satışa sunulacak. Cihazın başlangıç fiyatının 630 dolar olacağı bildiriliyor.

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