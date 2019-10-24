Huawei'in yeni katlanabilir akıllı telefonu: Huawei Mate Xs

Tam Boyutta Gör

Huawei, katlanabilir ilk akıllı telefonu Huawei Mate X’i daha piyasaya sürmeden, bu cihazın yenilenen versiyonu Huawei Mate Xs modelini duyurdu. Huawei Mate Xs daha güçlü işlemcisiyle öne çıkıyor. Telefon hakkındaki tüm detaylar 2020 Mart'ta beli olacak.

Huawei Mate Xs, ana modele göre küçük değişiklikler içeriyor. Tasarımsal olarak herhangi bir değişiklik yok. Cihazın en önemli değişikliği, kullandığı yonga seti. Önceki modelde Kirin 980 yonga seti kullanılıyordu. Huawei Mate Xs ise gücünü Kirin 990 5G işlemcisinden alıyor.

Ayrıca Bkz. "Huawei Mate X ön inceleme: Hızlı, güzel ve donanımlı"

Huawei Mate X modelinde 5G desteği bulunan ve bulunmayan iki farklı model seçeneği vardı. 5G destekli modemde Balong 5000 5G modem kullanılıyordu. Huawei Mate Xs’in tüm modelleri 5G destekleyecek ve bu desteği Kirin 990 5G bünyesindeki dahili modem ile gerçekleştirecek. Kirin 990 yonga seti, Kirin 980’e göre frekansı arttırılmış Cortex A76 ve A55 çekirdekleri sayesinde daha yüksek performans sunuyor. Mali-G76 GPU’ya 6 çekirdek daha eklenmiş ve 16 çekirdekli yapıya bürünmüş.

Huawei Mate Xs’in diğer özellikleri hakkında açıklama yapılmadı. 2020 yılının Mart ayında yapılacak lansman ile Huawei Mate Xs’in diğer yeni özellikleri tanıtılacak. Çinli şirketin ilk katlanabilir telefonu Huawei Mate X'in çıkışına sayılı günler kaldı. 15 Kasım'da raflardaki yerini alacak.

Huawei Mate X’in özellikleri neler?

8 inç büyüklüğünde 2480x2200 piksel çözünürlüğünde katlanabilir ekranı bulunuyor. 6/128 GB, 8/256 GB ve 12/512 GB olarak üç farklı RAM ve depolama seçeneği sunuyor.

Dört sensörlü kamera dizilimine sahip cihaz cihazın ana kamerası 40 MP, ultra geniş açılı kamerası 16 MP ve telefoto kamerası 8 MP çekim yapabiliyor. Bunlara ek olarak arkada ToF sensöre yer veriliyor. Katlanabilir yapısının getirdiği avantaj neticesinde telefonun kameraları hem ön hem de arka kamera olarak kullanılıyor. Huawei Mate Xs modelinde bu özelliklerin aynı kalacağı tahmin ediliyor.