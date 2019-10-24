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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Huawei'in yeni katlanabilir akıllı telefonu: Huawei Mate Xs

    Huawei, daha ilk katlanabilir akıllı telefonunu piyasaya sürmeden yeni katlanabilir telefonunu tanıttı. Huawei Mate Xs adı verilen yeni katlanabilir telefonun tasarımı önceki ile aynı.
    2 gün
    3,8b
    1
    11
    Cep Telefonları
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Huawei'in yeni katlanabilir akıllı telefonu: Huawei Mate Xs
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    Huawei, katlanabilir ilk akıllı telefonu Huawei Mate X’i daha piyasaya sürmeden, bu cihazın yenilenen versiyonu Huawei Mate Xs modelini duyurdu. Huawei Mate Xs daha güçlü işlemcisiyle öne çıkıyor. Telefon hakkındaki tüm detaylar 2020 Mart'ta beli olacak.

    Huawei Mate Xs, ana modele göre küçük değişiklikler içeriyor. Tasarımsal olarak herhangi bir değişiklik yok. Cihazın en önemli değişikliği, kullandığı yonga seti. Önceki modelde Kirin 980 yonga seti kullanılıyordu. Huawei Mate Xs ise gücünü Kirin 990 5G işlemcisinden alıyor.

    Ayrıca Bkz. "Huawei Mate X ön inceleme: Hızlı, güzel ve donanımlı"

    Huawei Mate X modelinde 5G desteği bulunan ve bulunmayan iki farklı model seçeneği vardı. 5G destekli modemde Balong 5000 5G modem kullanılıyordu. Huawei Mate Xs’in tüm modelleri 5G destekleyecek ve bu desteği Kirin 990 5G bünyesindeki dahili modem ile gerçekleştirecek. Kirin 990 yonga seti, Kirin 980’e göre frekansı arttırılmış Cortex A76 ve A55 çekirdekleri sayesinde daha yüksek performans sunuyor. Mali-G76 GPU’ya 6 çekirdek daha eklenmiş ve 16 çekirdekli yapıya bürünmüş.

    Huawei Mate Xs’in diğer özellikleri hakkında açıklama yapılmadı. 2020 yılının Mart ayında yapılacak lansman ile Huawei Mate Xs’in diğer yeni özellikleri tanıtılacak. Çinli şirketin ilk katlanabilir telefonu Huawei Mate X'in çıkışına sayılı günler kaldı. 15 Kasım'da raflardaki yerini alacak.

    Huawei Mate X’in özellikleri neler?

    8 inç büyüklüğünde 2480x2200 piksel çözünürlüğünde katlanabilir ekranı bulunuyor. 6/128 GB, 8/256 GB ve 12/512 GB olarak üç farklı RAM ve depolama seçeneği sunuyor.

    Dört sensörlü kamera dizilimine sahip cihaz cihazın ana kamerası 40 MP, ultra geniş açılı kamerası 16 MP ve telefoto kamerası 8 MP çekim yapabiliyor. Bunlara ek olarak arkada ToF sensöre yer veriliyor. Katlanabilir yapısının getirdiği avantaj neticesinde telefonun kameraları hem ön hem de arka kamera olarak kullanılıyor. Huawei Mate Xs modelinde bu özelliklerin aynı kalacağı tahmin ediliyor.

     



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    sakulta8585 2 gün en beğenilen
    Bir daha ki de artik Mate 11 Pro felan olur herhalde.
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    erkanberk 2 gün
    Aramıza hoş geldin ekranı katlanabilen ama kimsenin almayacağı cihaz. Babanı sevmezdim seni de sevmiyorum. Ayrıca KATLANMAK bir meziyet ise ülkemde çok yetenekli insanlar var. Tüüü sana😂
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    mhrUca 2 gün
    Xr nerde
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    MrKattchup 2 gün
    İsim baya yaratıcı olmuş danışmanınız Amerikan herhalde
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    sankii 2 gün
    İyice karistirmislar kafalar karışık belli ki!
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    kpln04 2 gün
    Babo önce bi mate x çıksın
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    smart1978 2 gün
    XS Max nerede peki :)))
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    Relax Relax 2 gün
    Niye adını Xs yapıyorsun kardeşim yapsana X2 falan veya başka bir şey, neden tamamen orjinal olan cihazını apple özentisi gibi isim veriyorsun.
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    cemus 2 gün Relax Relax
    hocam boşver iyi ki X2 yapmamışlar telaffuzu türkçede riskli oluyor :)
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    MetalWave 2 gün
    test edildi, geçen gün oppo nun bir modelinde 40mp ana kamera 8mp civarında 5x telezoom kamerasını test ettim. 40mp kameranın 5x crop hali 5x 8mp optik zoomlu kamerasından daha iyi çekti. birde ana kamerada ois vardı telede yoktu, ne kadar uğraşsamda 40mp daha başarılıydı
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    sakulta8585 2 gün en beğenilen
    Bir daha ki de artik Mate 11 Pro felan olur herhalde.
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