Huawei, iPad Air'a rakip çıkardı: Karşınızda MatePad Air

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Huawei bugün bir süredir gündemi meşgul eden MatePad Air tabletini duyurdu. İnce bir alüminyum gövdeyle gelen cihaz üst sınıf özellikleriyle dikkat çekiyor. İşte ismiyle Aplle iPad Air'a rakip olarak geldiğini belli eden modelin özellikleri.

En iyi tablet önerileri 4 sa. önce eklendi

Huawei MatePad Air karşımıza Snapdragon 888 işlemciyle çıktı. Bu yonga setine 12 GB'a kadar RAM ve 512 GB'a kadar dahili depolama alanı eşlik ediyor. Çinli marka yeni tabletinde kendi geliştirdiği HarmonyOS 3.1 işletim sistemine yer vermiş.

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Uyarlanabilir yenileme hızı

Cihazda 2800 × 1840 piksel (2.8K) çözünürlük ve 144 Hz yenileme hızına sahip 11.5 inçlik LCD ekran mevcut. Panel, 30 Hz ila 144 Hz arasında geçişi destekleyen Super Motion teknolojisiyle geliyor. Huawei MatePad Air'ın HDR Vivid sertifikasına sahip dünyanın ilk tableti olduğu da notlar arasında.

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Tablet, 40W hızlı şarj özellikli 8.300 mAh pilden güç alıyor. Ayrıca 6.4 mm kalınlığında ve 508 gram ağırlığında ince ve hafif bir gövde taşıdığını söyleyelim. Huawei MatePad Air, ikinci nesil Huawei M-pencil kalem ve akıllı manyetik klavye desteğine sahip. Ön tarafında 8 megapiksel, arka panelinde ise 13 megapiksel ana kamera görev yapıyor.

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Huawei MatePad Air siyah, beyaz, mavi, yeşil ve mor olmak üzere beş farklı renk seçeneği ile sunuldu. Tablet bugün itibarıyla Çin'de ön sipariş verilebilecek. Satışların ise 25 Mayıs'ta başlayacağını belirtelim. Diğer ülkelerde piyasaya sürülüp sürülmeyeceği henüz bilinmiyor. Konfigürasyona bağlı olarak değişen fiyat etiketleri ise aşağıda.

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Huawei MatePad Air fiyatları

8 GB + 128 GB (Wi-Fi) - 412 dolar

8 GB + 256 GB (Wi-Fi) - 455 dolar

12 GB + 256 GB (Wi-Fi) - 497 dolar

12 GB + 512 GB (Wi-Fi) - 569 dolar

12 GB + 512 GB (Wi-Fi + LTE) - 640 dolar

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Huawei, iPad Air'a rakip çıkardı: Karşınızda MatePad Air