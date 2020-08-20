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    Huawei kendi döküm tesislerini kuruyor

    Eylül ayından sonra Kirin yonga setlerini üretme imkanı kalmayacak olan Huawei, kendi bünyesinde bir döküm tesisi kurmak istiyor ancak imkanlar 45nm sürecine izin veriyor.
    1 gün
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Huawei kendi döküm tesislerini kuruyor

    ABD tarafından uygulanana ağır ambargolar nedeniyle Kirin yonga setlerinin üretim imkanını kaybeden Huawei zor günlere doğru ilerliyor. TSMC ile anlaşması 14 Eylül tarihinde sona erecek olan firma döküm tesisi kurma kararı aldı.

    Çok eski bir teknoloji

    TSMC ile bağlarını kopardıktan sonra Huawei’nin elinde sadece Çinli SMIC dökümcüsü kalıyor ve o da en fazla 14nm sürecinde döküm yapabiliyor. Huawei’nin bundan sonra MediaTek veya Samsung Exynos gibi ambargoya takılmayan işlemciler kullanmayı planladığı biliniyor.

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    Bununla birlikte firmanın 45nm sürecinde döküm yapacak bir tesis inşa etmek istediği gündeme geldi. Bugün 5nm süreci konuşulurken 45nm süreci firmaya nasıl bir avantaj sağlayacak merak konusu. En küçük çaplı akıllı telefon üreticileri bile 28nm sürecinden gerisine gitmek istemezken 45nm sürecinde yongalar avantaj yerine dezavantaj sağlayabilir.

    Huawei’nin 45nm ile başlayarak süreci yavaş yavaş daha iyiye götürmek istediğini varsayıyoruz ancak bu noktada iş gücü sorunu ortaya çıkıyor. Zira Tayvan’daki Ar-Ge ofislerinden pek çok istifanın yaşandığı belirtiliyor. Geleceği sıkıntıda bir yonga bölümünde haliyle mühendisler de çalışmak istemiyor.

    14 Eylül ile birlikte Huawei’nin Kirin yonga seti üretme imkanı kalmıyor. Bununla birlikte firma son tarih gelene kadar gerek Kirin işlemci üretimi, gerekse de Intel işlemci tedariği gibi konularda stok yapmış durumda. Bu bakımdan yıl sonuna kadar firma elindekileri kullanacaktır ancak 2021 yılının oldukça zor geçeceği kesin.



    https://www.gizmochina.com/2020/08/20/huawei-build-45nm-chip-hisilicon-engineers-walking-out/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    svs 1 gün en beğenilen
    Her şeyden önce adamların mücadelesi takdire şayan.Pes edip, bırakmıyorlar. Belki belli bir zaman kötü gidecek ancak bir oturttururlarsa işi o zaman sen eğlenceyi gör.Huawei app galary ile güzel bir adım attılar, çip üretiminde de 2-3 senede belli bir noktaya gelirlerse, hızlı bir şekilde pazar payı almaya başlar.
    Her şeyden önce adamların mücadelesi takdire şayan.Pes edip, bırakmıyorlar. Belki belli bir zaman kötü gidecek ancak bir oturttururlarsa işi o zaman sen eğlence...
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    Yanıtla +13
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    setcom_2000 (Hakan AK) 1 gün
    Kötü komşu ev sahibi yaparmış derler. Adamlar bugün 45nm ile başlar gün gelir piyasa ile aynı seviyeye gelebilirler. Intel malum 14nm'de takıldı kaldı.
    Yanıtla +5
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 1 gün
    E eninde sonunda olacağı buydu. Çok şaşılacak birşey değil ambargolardan sonra.
    Yanıtla +4
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    DPLALİ (Bomba Ölüm) 12 sa.
    45 NM’mi? Yanlış duymadım herhalde.
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    dreamblue35 (yunus aydemir) 23 sa.
    amerikanın ambargosu huawei firmasını durdurmaya yetmedi adamlardaki azime bak bir de türkiyedeki azime bak; bu adamlar 5-6 yıl en fazla böyle sendeler sonra tsmc ye de rakip olurlar; ha şu da bir gerçek amerika çok iyi bir tarihte ambargo ilan etti tam da dünyayı etkileyecek olan corona öncesinde bu hamleyi yaptı sonuç ? apple ve samsung un işine yaradı
    Yanıtla +1
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    Elektrikliarabasever 1 gün
    HAHAHAHHAHHAHAHHAHAHHAHAHAHHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHHAHHAHAHAHAHAHAHAHHAHAHAHHAHA
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    setcom_2000 (Hakan AK) 1 gün
    Kötü komşu ev sahibi yaparmış derler. Adamlar bugün 45nm ile başlar gün gelir piyasa ile aynı seviyeye gelebilirler. Intel malum 14nm'de takıldı kaldı.
    Yanıtla +5
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    svs 1 gün en beğenilen
    Her şeyden önce adamların mücadelesi takdire şayan.Pes edip, bırakmıyorlar. Belki belli bir zaman kötü gidecek ancak bir oturttururlarsa işi o zaman sen eğlenceyi gör.Huawei app galary ile güzel bir adım attılar, çip üretiminde de 2-3 senede belli bir noktaya gelirlerse, hızlı bir şekilde pazar payı almaya başlar.
    Yanıtla +13
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 1 gün
    E eninde sonunda olacağı buydu. Çok şaşılacak birşey değil ambargolardan sonra.
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    231407 (Barış Özdemir) 1 gün
    Huawei bununda başarır adamlarda inanç var
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    blackzeros 1 gün
    isi ogrenecekler once , 45 nm islemci filan yapmazlar.ama baska sensorler , devreler olabilir.
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    Musty3535123 1 gün
    anca 45 nm yapabiliyorlarsa yapmasınlar daha iyi. rakipleri 3-5 nm iken kim alır 45 nm yi ?
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    CleanCoders (Fatih ) 1 gün Musty3535123
    hiç olmamasından iyidir, satamasalar bile Çinde kullanırlar
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    Alperk87 (alper kutlu) 1 gün Musty3535123
    iyide 5 yıl sonra dünyanın sonu gelmeyecek sonuçta yarışa devam edebilmek için böyle şeyleri kendilerinin yapmaları gerek nasıl önceden anca taklit ürünler yapıyorlar diye dalga geçerdik şimdi dünyanın en çok satan ilk 5 üreticisinin 3 tanesi çinliyse bu işide kıvırmak için tesisi kuracaklardır. Arkalarında hem deli gibi para - manyak sayılara varan halk - fena güçlü çin hükümeti var :D bakkal amca türküsünde unun var mı yağın var mı şekerin var mı ne duruyosun helva yapsana işine benziyor :DD bu insanlar çok sefalet çektiklerinden çok agresif çok hırslı şirket yönetiyorlar çalışacak insanları da var satış yapacak insanları da o yüzden bunlar yapar bizde izleriz
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    efec (Efe C) 13 sa. Musty3535123
    Çoğu yardımcı çip için yeterli. 90 nm bile yeterli. Mikroişlemciyi de başka yerden alırlar.
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    por favor (ssena arıkuşu) 1 gün
    Gerçekten arı gibi çalışıyorlar ve arkalarında devlet var. Durmayacaklar.
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    3297 kez okundu.
    10 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    huawei, kirin ve
    2 etiket daha huawei 45nm Mobil Teknolojiler
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