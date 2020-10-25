Huawei Kirin 9000 ve Kirin 9000E arasında ne fark var?

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Çinli teknoloji devi Huawei, Mate 40 serisi telefonlarını birkaç gün önce tanıttı. Seri kapsamında Mate 40, Mate 40 Pro, Mate 40 Pro + ve Mate 40 RS Porsche Design olmak üzere dört model anons edildi.

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Huawei Mate 40'ın işlemcisi belli oldu: 5 nm Kirin 1000

Tüm telefonların Kirin 9000 yonga setinden güç alması bekleniyordu ancak üç model bu yonga setini kullanırken Mate 40 varyantı Kirin 9000E ile geldi. Bu durum herkes için sürpriz oldu zira bu yonga seti hakkında daha önce hiçbir spekülasyon yoktu.

Aralarında ne fark var?

Peki bu iki yonga seti arasında ne fark var? Zira Huawei kullanıcıları ve akıllı telefon meraklıları iki işlemci arasındaki temel farkları bilmek istiyor. Bu yonga setinin kullanılması Huawei Mate 40'ın performansını önemli ölçüde düşürecek mi?

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Yukarıdaki resimde gösterildiği gibi Kirin 9000 ile Kirin 9000E arasındaki fark minimum düzeyde. Her ikisi de Mali-G78 grafik birimi ile donatılmış durumda. Kirin 9000, 24 çekirdekli bir versiyon kullanırken, Kirin 9000E'deki GPU 22 çekirdeğe sahip.

Performansı etkileyecek mi?

Buna ek olarak Kirin 9000'in NPU ünitesi (Nöral İşlem Birimi) 2 büyük çekirdek + 1 mikro çekirdek kombinasyonundan oluşuyor. Kirin 9000E'de ise 1 büyük çekirdek + 1 mikro çekirdek mevcut.

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Genel olarak Kirin 9000E'yi Kirin 9000'in hafif kırpılmış versiyonu olarak tanımlayabiliriz. Sadece GPU ve NPU birimlerinde "çok az" farklılıklar var. Bu da Mate 40'ta Kirin 9000E kullanılmasının cihazın performansını çok fazla ekilemeyeceği anlamına geliyor.

https://www.gizchina.com/2020/10/25/huawei-kirin-9000-vs-kirin-9000e-whats-the-difference/

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