Huawei Mate 70 geliyor: Kirin 9100'ün performansı ortaya çıktı

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Snapdragon 8 Gen 2'den daha iyi

Yukarıda da belirttiğimiz gibi Huawei, Kirin 9100 yonga setini bu yıl içinde duyurmayı planlıyor ve Çin'in en büyük yarı iletken üreticisi SMIC'in 5nm teknolojisiyle üretilecek. Hatırlayanlar olacaktır, bu süreçte yaşanan yüksek maliyet ve düşük verimlilik gibi sorunlar halen çözülebilmiş değil. Ancak Huawei'nin performans farkını kapatmasına yardımcı olabilir. Zira son gelen bilgiler de bunu kanıtlar nitelikte.

Yeni bir rapora göre Kirin 9100, Snapdragon 8 Gen 2'den genel olarak daha iyi bir performans sergileyecek. Ayrıca, bu yonganın özellik bakımından Snapdragon 8 Gen 3'e yanıt olmayacağı ancak "gerçek kullanım" deneyimine odaklanacağı iddia ediliyor. Dolayısıyla benzer bir arayüz akıcılığa sahip olduğunu görebiliriz.

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Bildiğiniz gibi Huawei, bu yıl içerisinde Google'dan tamamen bağımsız olan HarmonyOS NEXT'i piyasaya sürecek. Üstelik bu geçişin Android'den üç kat daha verimli bellek kullanımı sağlaması bekleniyor. Bu da daha eski Huawei telefonlar için, daha sorunsuz ve daha stabil bir geçiş sürecine işaret ediyor olabilir.

Diğer tarafta Kirin 9100, 5nm teknolojisiyle üretileceği için daha iyi güç verimliliği sunacak, ancak henüz performans testleri yapılmadı. Mevcut kanıtlar sınırlı olduğundan, Huawei'nin gelecekteki ürünlerinden ne bekleyeceğimiz konusunda net bir yorum yapmak zor. Ancak daha fazla detayın yakın süreçte paylaşılacağını düşünüyoruz.

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Huawei Kirin 9100 performansı ortaya çıktı? Ne kadar güçlü?