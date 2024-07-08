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    Huawei Mate 70 geliyor: Kirin 9100'ün performansı ortaya çıktı

    Huawei Mate 70 serisine güç vermesi beklenen Huawei Kirin 9100'ün performansı ortaya çıktı. Yeni yonga seti, Snapdragon 8 Gen 2'den daha iyi olacak. İşte detaylar...
    Huawei Kirin 9100 performansı ortaya çıktı? Ne kadar güçlü? Tam Boyutta Gör
    ABD tarafından kara listeye alınan Huawei, bildiğiniz gibi Huawei Mate 60 ve Mate 60 Pro'da bulunanKirin 9000S platformu ile teknoloji dünyasını şaşırtmayı başardı. Dolayısıyla Huawei Mate 70 serisi de bir süredir gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz saatlerde, akıllı telefonlara güç vermesi beklenen Kirin 9100'ün detayları ortaya çıktı. 

    Snapdragon 8 Gen 2'den daha iyi

    Yukarıda da belirttiğimiz gibi Huawei, Kirin 9100 yonga setini bu yıl içinde duyurmayı planlıyor ve Çin'in en büyük yarı iletken üreticisi SMIC'in 5nm teknolojisiyle üretilecek. Hatırlayanlar olacaktır, bu süreçte yaşanan yüksek maliyet ve düşük verimlilik gibi sorunlar halen çözülebilmiş değil. Ancak Huawei'nin performans farkını kapatmasına yardımcı olabilir. Zira son gelen bilgiler de bunu kanıtlar nitelikte. 

    Yeni bir rapora göre Kirin 9100, Snapdragon 8 Gen 2'den genel olarak daha iyi bir performans sergileyecek. Ayrıca, bu yonganın özellik bakımından Snapdragon 8 Gen 3'e yanıt olmayacağı ancak "gerçek kullanım" deneyimine odaklanacağı iddia ediliyor. Dolayısıyla benzer bir arayüz akıcılığa sahip olduğunu görebiliriz. 

    Bildiğiniz gibi Huawei, bu yıl içerisinde Google'dan tamamen bağımsız olan HarmonyOS NEXT'i piyasaya sürecek. Üstelik bu geçişin Android'den üç kat daha verimli bellek kullanımı sağlaması bekleniyor. Bu da daha eski Huawei telefonlar için, daha sorunsuz ve daha stabil bir geçiş sürecine işaret ediyor olabilir. 

    Diğer tarafta Kirin 9100, 5nm teknolojisiyle üretileceği için daha iyi güç verimliliği sunacak, ancak henüz performans testleri yapılmadı. Mevcut kanıtlar sınırlı olduğundan, Huawei'nin gelecekteki ürünlerinden ne bekleyeceğimiz konusunda net bir yorum yapmak zor. Ancak daha fazla detayın yakın süreçte paylaşılacağını düşünüyoruz. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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