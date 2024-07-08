Huawei Mate 70 geliyor: Kirin 9100'ün performansı ortaya çıktı

Snapdragon 8 Gen 2'den daha iyi
Yukarıda da belirttiğimiz gibi Huawei, Kirin 9100 yonga setini bu yıl içinde duyurmayı planlıyor ve Çin'in en büyük yarı iletken üreticisi SMIC'in 5nm teknolojisiyle üretilecek. Hatırlayanlar olacaktır, bu süreçte yaşanan yüksek maliyet ve düşük verimlilik gibi sorunlar halen çözülebilmiş değil. Ancak Huawei'nin performans farkını kapatmasına yardımcı olabilir. Zira son gelen bilgiler de bunu kanıtlar nitelikte.
Yeni bir rapora göre Kirin 9100, Snapdragon 8 Gen 2'den genel olarak daha iyi bir performans sergileyecek. Ayrıca, bu yonganın özellik bakımından Snapdragon 8 Gen 3'e yanıt olmayacağı ancak "gerçek kullanım" deneyimine odaklanacağı iddia ediliyor. Dolayısıyla benzer bir arayüz akıcılığa sahip olduğunu görebiliriz.
Bildiğiniz gibi Huawei, bu yıl içerisinde Google'dan tamamen bağımsız olan HarmonyOS NEXT'i piyasaya sürecek. Üstelik bu geçişin Android'den üç kat daha verimli bellek kullanımı sağlaması bekleniyor. Bu da daha eski Huawei telefonlar için, daha sorunsuz ve daha stabil bir geçiş sürecine işaret ediyor olabilir.
Diğer tarafta Kirin 9100, 5nm teknolojisiyle üretileceği için daha iyi güç verimliliği sunacak, ancak henüz performans testleri yapılmadı. Mevcut kanıtlar sınırlı olduğundan, Huawei'nin gelecekteki ürünlerinden ne bekleyeceğimiz konusunda net bir yorum yapmak zor. Ancak daha fazla detayın yakın süreçte paylaşılacağını düşünüyoruz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.