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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Huawei Mate 20 Pro, Android 10 güncellemesi aldı

    ABD'li şirketlerle ticaret yasağı olan ve yeni cihazlarında birçok popüler servisi sunamayan Huawei, bu yasak kapsamına girmeyen Mate 20 Pro model akıllı telefon modelini Android 10'a güncelledi.
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Huawei Mate 20 Pro, Android 10 güncellemesi aldı
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    ABD'li şirketlerle çalışma yasağı getirilen ve Google ürünlerini kullanma konusunda sıkıntılar yaşayan Huawei, bu yasak kapsamına girmeyen akıllı telefon modellerini güncellemeye devam ediyor. Son olarak Mate 20 Pro modeli de Android 10 işletim sistemine yükseltildi.

    Ayrıca Bkz. "Microsoft, Windows 10 Kasım 2019 Güncellemesini Duyurdu"

    Şimdilik Hollandalı kullanıcılara sunuldu

    Dosya boyutu 4.42 GB olan güncelleme 10.0.0.136 yapı numarası ve EMUI 10 arayüzü ile birlikte geliyor. Bu arayüzün kullanıcılara birçok yeni ayar ve kamera uygulamasında değişiklikler sunduğu ifade edilirken, içerisinde Eylül 2019 güvenlik paketini de barındırdığı açıklandı.

    Huawei Mate 20 Pro, Android 10 güncellemesi aldı

    Bildiğiniz üzere Huaweinin geçtiğimiz haftalarda piyasaya sürdüğü Mate 30 serisinde Google uygulamaları yer almıyordu. Bu açıdan bakacak olursak eski bir model olmasına rağmen Mate 20 Pro'nun, Mate 30 kullanıcılarını kıskandıracak özelliklere sahip olduğunu söylemek mümkün. Şimdilik Hollanda'daki kullanıcılara sunulan bu güncellemenin kısa bir süre içinde tüm dünyadaki kullanıcılara ulaşması bekleniyor.



    https://mspoweruser.com/huawei-delivers-android-10-to-the-mate-20-pro/ Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    El Fuego 8 sa.
    Android 20 asla ne olacak?
    Huawei bütün dikişleri patlamış, komaya girmiş ümitsiz bir vakadır artık, canlı cenazedir. Tek iyi tarafıysa tam bir çöp olan uyduruk, ne idüğü belirsiz çaynalı şayomi'ye göre çok kaliteli ürünleri ve servis hizmetinin standart dışı olacak kadar iyi olmasıydı.
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    TncyKrmn 5 sa. El Fuego
    alakaya maydanoz... Ne yani eskiden telefon almış olanlarında kellesini uçuralım mı? Telefonu alıp kullanan adamlara veriyor güncellemeyi , işkembeden yorum yapmayın.
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    strathmorea 13 sa.
    4.42 gb olmasının sebebi android'i silip 10 ile birlikte tekrar baştan yüklemesi değil mi?
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    ayca_22 12 sa. strathmorea
    Sebebi Google ve Huawei önyüklü (bir baska deyişle bloatware) uygulamalarının dolu olması. Bir de arayüzı gereksiz şişirdikleri için paket boyutu 4.5gbleri buluyor. Sadece android os yaklasik 600-700mb yetiyor. Google uygulamalarını da kurarsan (OpenGAPPS) 1.4gbyi buluyor.
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