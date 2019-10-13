Huawei Mate 20 Pro, Android 10 güncellemesi aldı

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ABD'li şirketlerle çalışma yasağı getirilen ve Google ürünlerini kullanma konusunda sıkıntılar yaşayan Huawei, bu yasak kapsamına girmeyen akıllı telefon modellerini güncellemeye devam ediyor. Son olarak Mate 20 Pro modeli de Android 10 işletim sistemine yükseltildi.

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Şimdilik Hollandalı kullanıcılara sunuldu

Dosya boyutu 4.42 GB olan güncelleme 10.0.0.136 yapı numarası ve EMUI 10 arayüzü ile birlikte geliyor. Bu arayüzün kullanıcılara birçok yeni ayar ve kamera uygulamasında değişiklikler sunduğu ifade edilirken, içerisinde Eylül 2019 güvenlik paketini de barındırdığı açıklandı.

Bildiğiniz üzere Huaweinin geçtiğimiz haftalarda piyasaya sürdüğü Mate 30 serisinde Google uygulamaları yer almıyordu. Bu açıdan bakacak olursak eski bir model olmasına rağmen Mate 20 Pro'nun, Mate 30 kullanıcılarını kıskandıracak özelliklere sahip olduğunu söylemek mümkün. Şimdilik Hollanda'daki kullanıcılara sunulan bu güncellemenin kısa bir süre içinde tüm dünyadaki kullanıcılara ulaşması bekleniyor.

https://mspoweruser.com/huawei-delivers-android-10-to-the-mate-20-pro/