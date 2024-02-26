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    Anlık Bildirim

    Huawei’nin yeni işlemcisi tek çekirdekte AMD Zen 3 kadar güçlü

    Huawei'nin yan kuruluşu HiSilicon tarafından geliştirilen Taishan V120'nin tek çekirdekli performansında AMD’nin 2020 yılında çıkan Zen 3 çekirdekleriyle benzer performansa sahip.
    Huawei’nin yeni işlemcisi tek çekirdekte AMD Zen 3 kadar güçlü Tam Boyutta Gör
    Huawei'nin yan kuruluşu HiSilicon tarafından geliştirilen Taishan V120 için test sonuçları ortaya çıktı. Görünüşe göre HiSilicon Taishan V120, AMD'nin 2020'nin sonlarındaki Zen 3 çekirdekleriyle boy ölçüşebilecek kadar güçlü. Bu da, Huawei ve dolayısıyla Çin’in, teknoloji konusunda Batılı rakiplerinden çok da geride olmadığını gösteriyor.

    Huawei, AMD Zen 3’ü yakaladı

    Huawei'nin HiSilicon Taishan V120 çekirdeğini temel alan yeni sunucu CPU'su, AMD'nin Zen 3 mimarisiyle boy ölçüşebilen tek çekirdekli bir performans ortaya koyuyor. Taishan V120 muhtemelen SMIC'in 7nm işlem sürecinde üretiliyor. Ancak aktarılanlara göre Taishan V120, ikinci nesil 7nm sürecinden çıkmış olabilir.

    Huawei’nin sunucu CPU’sunun isimlendirmesi belirsiz ancak tahminler bu yeni işlemcinin Kunpeng 930 olduğunu gösteriyor. Geekbench 6’da 2,9 GHz hızında çalışan Taishan V120 CPU tek çekirdek testinde 1527 puan almayı başarıyor. Bu sonu onu Zen 3 mimarisine dayalı EPYC 7413 sunucu CPU'su ile neredeyse eşit konuma getiriyor. 3,6 GHz'e kadar çıkabilen EPYC 7413, 1538 puan alıyor. Ek olarak 2018’de çıkan 4,5 GHz’lik Intel Xeon E-2136 ise 1553 puan alıyor.

    Bununla birlikte Zen 4 tabanlı modern EPYC Genoa yanı sıra Intel'in Sapphire Rapids işlemcilerinin gerisinde olduğu ve her ikisinin de yaklaşık yüzde 25 daha hızlı olduğunu söylemek gerekiyor. Öte yandan daha sağlıklı bir kıyaslama için sözde Kunpeng 930’un çok çekirdekli performansına ek olarak güç tüketimi ve verimliliğini de bilmek gerekiyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Dr. X 4 gün önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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