Huawei’nin yeni işlemcisi tek çekirdekte AMD Zen 3 kadar güçlü

Huawei, AMD Zen 3’ü yakaladı
Huawei'nin HiSilicon Taishan V120 çekirdeğini temel alan yeni sunucu CPU'su, AMD'nin Zen 3 mimarisiyle boy ölçüşebilen tek çekirdekli bir performans ortaya koyuyor. Taishan V120 muhtemelen SMIC'in 7nm işlem sürecinde üretiliyor. Ancak aktarılanlara göre Taishan V120, ikinci nesil 7nm sürecinden çıkmış olabilir.
Huawei’nin sunucu CPU’sunun isimlendirmesi belirsiz ancak tahminler bu yeni işlemcinin Kunpeng 930 olduğunu gösteriyor. Geekbench 6’da 2,9 GHz hızında çalışan Taishan V120 CPU tek çekirdek testinde 1527 puan almayı başarıyor. Bu sonu onu Zen 3 mimarisine dayalı EPYC 7413 sunucu CPU'su ile neredeyse eşit konuma getiriyor. 3,6 GHz'e kadar çıkabilen EPYC 7413, 1538 puan alıyor. Ek olarak 2018’de çıkan 4,5 GHz’lik Intel Xeon E-2136 ise 1553 puan alıyor.
Bununla birlikte Zen 4 tabanlı modern EPYC Genoa yanı sıra Intel'in Sapphire Rapids işlemcilerinin gerisinde olduğu ve her ikisinin de yaklaşık yüzde 25 daha hızlı olduğunu söylemek gerekiyor. Öte yandan daha sağlıklı bir kıyaslama için sözde Kunpeng 930’un çok çekirdekli performansına ek olarak güç tüketimi ve verimliliğini de bilmek gerekiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.