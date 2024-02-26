Tam Boyutta Gör Huawei'nin yan kuruluşu HiSilicon tarafından geliştirilen Taishan V120 için test sonuçları ortaya çıktı. Görünüşe göre HiSilicon Taishan V120, AMD'nin 2020'nin sonlarındaki Zen 3 çekirdekleriyle boy ölçüşebilecek kadar güçlü. Bu da, Huawei ve dolayısıyla Çin’in, teknoloji konusunda Batılı rakiplerinden çok da geride olmadığını gösteriyor.

Huawei, AMD Zen 3’ü yakaladı

Huawei'nin HiSilicon Taishan V120 çekirdeğini temel alan yeni sunucu CPU'su, AMD'nin Zen 3 mimarisiyle boy ölçüşebilen tek çekirdekli bir performans ortaya koyuyor. Taishan V120 muhtemelen SMIC'in 7nm işlem sürecinde üretiliyor. Ancak aktarılanlara göre Taishan V120, ikinci nesil 7nm sürecinden çıkmış olabilir.

Huawei’nin sunucu CPU’sunun isimlendirmesi belirsiz ancak tahminler bu yeni işlemcinin Kunpeng 930 olduğunu gösteriyor. Geekbench 6’da 2,9 GHz hızında çalışan Taishan V120 CPU tek çekirdek testinde 1527 puan almayı başarıyor. Bu sonu onu Zen 3 mimarisine dayalı EPYC 7413 sunucu CPU'su ile neredeyse eşit konuma getiriyor. 3,6 GHz'e kadar çıkabilen EPYC 7413, 1538 puan alıyor. Ek olarak 2018’de çıkan 4,5 GHz’lik Intel Xeon E-2136 ise 1553 puan alıyor.

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Bununla birlikte Zen 4 tabanlı modern EPYC Genoa yanı sıra Intel'in Sapphire Rapids işlemcilerinin gerisinde olduğu ve her ikisinin de yaklaşık yüzde 25 daha hızlı olduğunu söylemek gerekiyor. Öte yandan daha sağlıklı bir kıyaslama için sözde Kunpeng 930’un çok çekirdekli performansına ek olarak güç tüketimi ve verimliliğini de bilmek gerekiyor.

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Huawei’nin yeni işlemcisi tek çekirdekte AMD Zen 3 kadar güçlü