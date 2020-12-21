Huawei Mate 40 Pro+, DXOMARK’ta yeni lider

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Akıllı telefonların kamerasını test edip karşılaştıran DXOMARK platformunun son konuğu Huawei Mate 40 Pro+ oldu. Çinli üreticinin yeni telefonu DXOMARK’ta birinciliği elde etti.

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Yapılan değerlendirme sonunda Mate 40 Pro+, 139 puan elde etti. Alt kategorilere baktığımızda ise otoğrafçılık yeteneğine 144, video kayıt yeteneğine 115, zoom yeteneğine 98 puan verildiğini görüyoruz.

DXOMARK’ta 136 puan ile ikinci sırada Mate 40 Pro+’ın alt modeli Mate 40 Pro yer alıyor. Üçüncü sırada Mi 10 Ultra, dördüncü sırada P40 Pro ve beşinci sırada iPhone 12 Pro Max modelleri bulunuyor.

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Mate 40 Pro+ için yapılan değerlendirmede geniş dinamik aralığa övgü yapıldı. Çoğu koşulda fotoğraflardaki ayrıntının mükemmel olduğu, hızlı ve doğru bir şekilde odaklama yaptığı ve ultra geniş kameranın detay seviyesinin iyi olduğu belirtiliyor.

Huawei Mate 40 Pro+ Kamera Özellikleri:

Ana Kamera: 50 MP 1/1.28¨ sensor (12 MP output), 23 mm-equivalent (1x defined as 27 mm) f/1.9-aperture lens, full-pixel Octa-PD, OIS

Ultra geniş açılı: 20 MP 1/1.54¨ sensor, 14 mm-equivalent f/2.4-aperture lens, PDAF

1. Telefoto: 12 MP sensor, 70mm-equivalent f/2.4-aperture lens, PDAF, OIS

2. Telefoto: 8 MP sensor, 240 mm-equivalent f/4.4-aperture lens, PDAF, OIS

LED flash

4K video, 2160p/60 fps (2160p/30 fps tested)

Multispectral color temperature sensor

ToF 3D sensor

https://www.dxomark.com/huawei-mate-40-pro-plus-camera-review-king-of-camera/

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