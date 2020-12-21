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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Huawei Mate 40 Pro+, DXOMARK’ta yeni lider

    DXOMARK, Huawe'in yeni amiral gemisi Mate 40 Pro+ modelini test etti. Mate 40 Pro+, 139 puan alarak birinciliği elde etti.
    13 sa.
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    Cep Telefonları
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Huawei Mate 40 Pro+, DXOMARK’ta yeni lider
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    Akıllı telefonların kamerasını test edip karşılaştıran DXOMARK platformunun son konuğu Huawei Mate 40 Pro+ oldu. Çinli üreticinin yeni telefonu DXOMARK’ta birinciliği elde etti.

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    Yapılan değerlendirme sonunda Mate 40 Pro+, 139 puan elde etti. Alt kategorilere baktığımızda ise otoğrafçılık yeteneğine 144, video kayıt yeteneğine 115, zoom yeteneğine 98 puan verildiğini görüyoruz.

    DXOMARK’ta 136 puan ile ikinci sırada Mate 40 Pro+’ın alt modeli Mate 40 Pro yer alıyor. Üçüncü sırada Mi 10 Ultra, dördüncü sırada P40 Pro ve beşinci sırada iPhone 12 Pro Max modelleri bulunuyor.

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    Mate 40 Pro+ için yapılan değerlendirmede geniş dinamik aralığa övgü yapıldı. Çoğu koşulda fotoğraflardaki ayrıntının mükemmel olduğu, hızlı ve doğru bir şekilde odaklama yaptığı ve ultra geniş kameranın detay seviyesinin iyi olduğu belirtiliyor.

    Huawei Mate 40 Pro+ Kamera Özellikleri:

    • Ana Kamera: 50 MP 1/1.28¨ sensor (12 MP output), 23 mm-equivalent (1x defined as 27 mm) f/1.9-aperture lens, full-pixel Octa-PD, OIS
    • Ultra geniş açılı: 20 MP 1/1.54¨ sensor, 14 mm-equivalent f/2.4-aperture lens, PDAF
    • 1. Telefoto: 12 MP sensor, 70mm-equivalent f/2.4-aperture lens, PDAF, OIS
    • 2. Telefoto: 8 MP sensor, 240 mm-equivalent f/4.4-aperture lens, PDAF, OIS
    • LED flash
    • 4K video, 2160p/60 fps (2160p/30 fps tested)
    • Multispectral color temperature sensor
    • ToF 3D sensor


    https://www.dxomark.com/huawei-mate-40-pro-plus-camera-review-king-of-camera/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Hem Antutu hem de DXomark kralı olmuş, çok başarılı
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    glumerna (hiko baba) 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    bunlara kayıt atılsa peynir ekmek gibi satardı
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    lawyer25 (Hakan Kadirli) 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    Telefon çok güzel gerçekten. Ama sorun şu ki Huawei in bu telefonu Samsung note serisi ya da iPhone fiyatına satmaya çalışması.. Malum sorun hiç yokmuş gibi davranıyor Huawei. Psikolojik olarak rahatlatıyor galiba kendini..
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    rCoder (Tufan T.) 11 sa. ( Mesaj Silindi ) lawyer25
    Şöyle açıklamak lazım, adamların elinde zaten yeterli işlemci yok, bunu da ucuz vermek yerine pahalı vermeyi tercih ediyorlar haliyle. Ucu bize kaçıyor ama adamlar kendince mantıklı hareket ediyor.
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    Technotronic (Çağlar Deniz) 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    Eşsiz telefon yapmış huawei
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    Kerim5100 (Kerim Ş.) 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    Çabuk "Huawei'den maaşlar yatmış"çılar gelmeden :D
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