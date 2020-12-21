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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Samsung ve Oppo, Türkiye’ye fabrika kurmaya geliyor

    Akılı telefon sektörünün iki büyük markası Samsung ve Oppo, Türkiye'de akıllı telefon üretmeyi planlıyor. İki firma da yakında yerli üretime başlayacak.
    20 sa. (Son Güncelleme: 18 sa.)
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    63
    Cep Telefonları
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    26

    Samsung ve Oppo, Türkiye’ye fabrika kurmaya geliyor
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    Güney Koreli teknoloji devi Samsung ve Çinli akıllı telefon devi Oppo, Türkiye’de büyük bir yatırıma hazırlanıyor. İki firma Türkiye’de birbirinden bağımsız olarak akıllı telefon üretmeyi planlıyor.

    Samsung, Türkiye’de bir alt yükleniciyle birlikte akıllı telefon üretimi yapacak. Üretimin montaj ağırlıklı olacağı belirtiliyor.

    Oppo ise sadece montaj değil tüm üretim sürecini Türkiye’ye kuracağı tesislerde gerçekleştirmeyi planlıyor. İstanbul ve Kocaeli’de kurulacak tesislerde kısa sürede üretime başlayacak. Önümüzdeki ay ilk üretime başlanması planlanıyor. Burada üretilen telefonların başta Avrupa pazarı olmak üzere yurt dışına ihracat yapılması hedefleniyor.

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    Yaklaşık 50 milyon dolarlık yatırımla üretime başlayacak tesis için yatırım teşvik belgesinin alındığı ve gerekli kuruluş işlemlerinin tamamlandığı kaydedildi. Bazı modellerini Türkiye'de üretmeyi planlayan Oppo'nun başta Avrupa pazarı olmak üzere ihracat yapacağı da belirtildi.

    Samsung ve Oppo, Türkiye’ye fabrika kurmaya geliyor
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    Türkiye’de telefon üretimine teşvik

    Türkiye'de üretilen telefonların satış fiyatına vergi avantajı yansıtılmıyor ancak üreticiye çeşitli vergi avantajları sunuluyor. Geçen hafta Resmi Gazete'de yayımlanan teşvik düzenlemelerinde cep telefonu üretimine ilişkin detaylar da yer almıştı.

    Cumhurbaşkanlığı kararıyla teşvik mevzuatında değişiklik yapılarak, cep telefonu üretiminde kullanılan aksam ve parçaların, teşvik belgeli yatırımlar kapsamında 31 Ağustos 2021’e kadar gümrük vergilerinin ödenmesi şartıyla ithalatının önü açıldı.

    Karara eklenen geçici maddede şu ifadeler kullanılmıştı: “Yatırım teşvik belgeleri kapsamında, elemanları dizili baskılı devre kartı(PCBA) üretiminden başlayan cep telefonu üretimine yönelik yatırımlar için, üretim kapasitesi ile uyumlu olmak ve cep telefonu üretiminde kullanılmak kaydıyla yarı demonte haldeki(SKD) aksam ve parçalar 31 Ağustos 2021’e kadar gümrük vergisi muafiyeti sağlanmaksızın ithal edilebilir.”



    https://www.bloomberght.com/oppo-ve-samsung-turkiye-de-uretime-geliyor-2271150 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    vedkum 19 sa. ( Mesaj Silindi )
    Hükümetin Türkiye'yi çinlileştirme niyeti sonuç vermeye başladı. Parasının değersizliğinden ezilen halkı olan, dev markaların ucuz işçilik sebebiyle kol gezdiği, fakirin hep fakir olduğu ülke modeli...
    Hükümetin Türkiye'yi çinlileştirme niyeti sonuç vermeye başladı. Parasının değersizliğinden ezilen halkı olan, dev markaların ucuz işçilik sebebiyle kol gezd...
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    3 Yanıt Yanıtla +65
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    palamutix 19 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Sonunda güzel haber .bu kadar telefon hastasının olduğu bir ülkede olması gereken buydu.
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    Tarantinoprof 19 sa. (düzenlendi) yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Türkiyede fabrika kurup Üretim yapacağız dedikleri bu 😊 Ürünü 9 parça SKD olarak getirip montaj yapmanın adı üretim olmuş.Türkiyede bu işlemi yapıpta Biz Samsung’a üretim yapıyoruz diye sevinen ve bunu reklam olarak kullanan sözde “Yerli”markalar var.Tamamiyle gümrük vergisinden muaf olup teşviklerden yararlanma.



    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    Türkiyede fabrika kurup Üretim yapacağız dedikleri bu 😊 Ürünü 9 parça SKD olarak getirip montaj yapmanın adı üretim olmuş.Türkiyede bu işlemi yapıpta Biz Samsu...
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    2 Yanıt Yanıtla +28
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    Yorumlar (46) Yorum Yaz Forumda Gör
    YıldızTeknikMekatronikM. (İsmail ÖZDEN) 41 dk. ( Mesaj Silindi )
    avrupanın çini türkiye. beleş iş gücü.
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    Jun.Misugi (Jun Misugi) 53 dk. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Kısa vadede iyi haber ama ülkeye bir firma yatırım yapınca seviniyoruz. Bir kere de biz bir fabrika açalım.Ülkenin haline bak.
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    DH Misafiri 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Beyler şeçime gidiyoruz kesin demedi demeyin
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    AtiMX4 (Ati ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Tamam devlet simdi ülkemizde üretim yapiyor vestelin önünü kesiyor diye samsung ve oppoya ağır vergiler koyar.
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    The Alim (Alim ) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Güzel haber. Üretim her zaman öncelik olmalı.
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 2 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Hadi Samsung için bahaneniz "montej yapacak yeaaa".
    Ya Oppo? Sıfırdan üretecekmiş işte?

    Ülkesine bu kadar düşman insanlar başka ülkede var mıdır? Ya da kendi ülkene bu kadar düşmanlık yaparsan orada adamı barındırırlar mı?

    Bide dikkatimi çekti 3 mesajlı 5 mesajlı adamlar türedi attıkları mesajlar sırf siyasi içerikli. Bu aralar çok arttı sayısı eskiden de vardı da.
    Buna bir çözüm bulacakmı forum yönetimi?
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    McLaren64 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ucuz iç gücüyüz doğru da koca koca Avrupa devleri ülkelerindeki yüksek maliyetler nedeniyle bir bir ülkelerinden kaçıyor. Orada da herkes maliyetlerin yüksekliğinden şikayet ediyor. Hepsi Uzakdoğu'ya gidiyor dev firmaların. Apple neden Çin'de? Neden ABD'de iPhone üretmiyor. Çünkü ABD'de üretse 1000 $ değil 2000 $'a satar, sen de rüyanda göremezsin. Ayrıca Çin bugün bu kadar güçlü ve zenginse bu hep iş gücünün ucuz olması nedeniyle.

    Anlamıyorum bir firma ülkeden çekilse eleştirirsiniz, birisi gelse ucuz iş gücüyüz diye eleştirirsiniz. Valla ne istiyorsunuz anlamıyorum.
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    &lt; iLk@yy &gt; (İlkay ) 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bazı insanlar olsa laf olmasa laf gibi birşey demişler ama yukarılarda parça parça kısmen kendi kendizede cevaplamışsınız.



    Çin de insan gücü ile başladı şimdi üretiyor kafasında olanlara istinaden

    Çinde bir ürünün toplanması değiş direkt olarak üretimi vardı adamların şanslı yanı bu oldu.



    Bizde yıllardır hesapta araba üretiyoruz mesela tofaş sonrasında fiatımız var farklı markalarda geldi. Ama yıllardır arabayı seven tapan bir ülke iken neden bir türlü üretemedik ne garip ? Bu işler sadece toplama ile olmuyor kısacası. O üretimde çalışan makinalar neyi ne kadar yapabiliyor kapasitelerini üretim şekilleri vs gibi bir çok şeyi anlamamız daha o makinayı üretip tasarlayacak kafada da olabilmemiz gerekiyor aynı zamanda.
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    TncyKrmn (Tuncay Karaman) 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    @kuasudba bey forumdaki zihniyetinizi de belli ettiniz işte. Laf söyleyip söyleyip "blokladım" deyip kaçarsınız anca.

    Hangi sınır yapısına yakınsanız sizi oradan dışarıya uğurlayabiliriz , tutan da yok , size hayran olanda. Merak etmeyin sizin gibi insanları özlemeyiz.
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    By_SeDo (sedat düzgün) 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    Buldular Türkiye gibi ucuz işçi cennetini kuracaklar tabi amelelik değilmi ülkemizde her yerde aynı para..
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    Snn_bln23 (Atmaca Snn ) 4 sa. ( Mesaj Silindi ) By_SeDo
    Boş konuşma sığır
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    4875 kez okundu.
    44 kişi, toplam 46 yorum yazdı.

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