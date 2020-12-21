Samsung ve Oppo, Türkiye’ye fabrika kurmaya geliyor

Güney Koreli teknoloji devi Samsung ve Çinli akıllı telefon devi Oppo, Türkiye’de büyük bir yatırıma hazırlanıyor. İki firma Türkiye’de birbirinden bağımsız olarak akıllı telefon üretmeyi planlıyor.
Samsung, Türkiye’de bir alt yükleniciyle birlikte akıllı telefon üretimi yapacak. Üretimin montaj ağırlıklı olacağı belirtiliyor.
Oppo ise sadece montaj değil tüm üretim sürecini Türkiye’ye kuracağı tesislerde gerçekleştirmeyi planlıyor. İstanbul ve Kocaeli’de kurulacak tesislerde kısa sürede üretime başlayacak. Önümüzdeki ay ilk üretime başlanması planlanıyor. Burada üretilen telefonların başta Avrupa pazarı olmak üzere yurt dışına ihracat yapılması hedefleniyor.İlginizi Çekebilir Oppo Find X2 Türkiye lansmanı için bugün saat 13.30'da canlı yayındayız
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Yaklaşık 50 milyon dolarlık yatırımla üretime başlayacak tesis için yatırım teşvik belgesinin alındığı ve gerekli kuruluş işlemlerinin tamamlandığı kaydedildi. Bazı modellerini Türkiye'de üretmeyi planlayan Oppo'nun başta Avrupa pazarı olmak üzere ihracat yapacağı da belirtildi.
Türkiye’de telefon üretimine teşvik
Türkiye'de üretilen telefonların satış fiyatına vergi avantajı yansıtılmıyor ancak üreticiye çeşitli vergi avantajları sunuluyor. Geçen hafta Resmi Gazete'de yayımlanan teşvik düzenlemelerinde cep telefonu üretimine ilişkin detaylar da yer almıştı.
Cumhurbaşkanlığı kararıyla teşvik mevzuatında değişiklik yapılarak, cep telefonu üretiminde kullanılan aksam ve parçaların, teşvik belgeli yatırımlar kapsamında 31 Ağustos 2021’e kadar gümrük vergilerinin ödenmesi şartıyla ithalatının önü açıldı.
Karara eklenen geçici maddede şu ifadeler kullanılmıştı: “Yatırım teşvik belgeleri kapsamında, elemanları dizili baskılı devre kartı(PCBA) üretiminden başlayan cep telefonu üretimine yönelik yatırımlar için, üretim kapasitesi ile uyumlu olmak ve cep telefonu üretiminde kullanılmak kaydıyla yarı demonte haldeki(SKD) aksam ve parçalar 31 Ağustos 2021’e kadar gümrük vergisi muafiyeti sağlanmaksızın ithal edilebilir.”
https://www.bloomberght.com/oppo-ve-samsung-turkiye-de-uretime-geliyor-2271150 Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ya Oppo? Sıfırdan üretecekmiş işte?
Ülkesine bu kadar düşman insanlar başka ülkede var mıdır? Ya da kendi ülkene bu kadar düşmanlık yaparsan orada adamı barındırırlar mı?
Bide dikkatimi çekti 3 mesajlı 5 mesajlı adamlar türedi attıkları mesajlar sırf siyasi içerikli. Bu aralar çok arttı sayısı eskiden de vardı da.
Buna bir çözüm bulacakmı forum yönetimi?
Anlamıyorum bir firma ülkeden çekilse eleştirirsiniz, birisi gelse ucuz iş gücüyüz diye eleştirirsiniz. Valla ne istiyorsunuz anlamıyorum.
Çin de insan gücü ile başladı şimdi üretiyor kafasında olanlara istinaden
Çinde bir ürünün toplanması değiş direkt olarak üretimi vardı adamların şanslı yanı bu oldu.
Bizde yıllardır hesapta araba üretiyoruz mesela tofaş sonrasında fiatımız var farklı markalarda geldi. Ama yıllardır arabayı seven tapan bir ülke iken neden bir türlü üretemedik ne garip ? Bu işler sadece toplama ile olmuyor kısacası. O üretimde çalışan makinalar neyi ne kadar yapabiliyor kapasitelerini üretim şekilleri vs gibi bir çok şeyi anlamamız daha o makinayı üretip tasarlayacak kafada da olabilmemiz gerekiyor aynı zamanda.
Hangi sınır yapısına yakınsanız sizi oradan dışarıya uğurlayabiliriz , tutan da yok , size hayran olanda. Merak etmeyin sizin gibi insanları özlemeyiz.
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