Samsung ve Oppo, Türkiye’ye fabrika kurmaya geliyor

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Güney Koreli teknoloji devi Samsung ve Çinli akıllı telefon devi Oppo, Türkiye’de büyük bir yatırıma hazırlanıyor. İki firma Türkiye’de birbirinden bağımsız olarak akıllı telefon üretmeyi planlıyor.

Samsung, Türkiye’de bir alt yükleniciyle birlikte akıllı telefon üretimi yapacak. Üretimin montaj ağırlıklı olacağı belirtiliyor.

Oppo ise sadece montaj değil tüm üretim sürecini Türkiye’ye kuracağı tesislerde gerçekleştirmeyi planlıyor. İstanbul ve Kocaeli’de kurulacak tesislerde kısa sürede üretime başlayacak. Önümüzdeki ay ilk üretime başlanması planlanıyor. Burada üretilen telefonların başta Avrupa pazarı olmak üzere yurt dışına ihracat yapılması hedefleniyor.

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Yaklaşık 50 milyon dolarlık yatırımla üretime başlayacak tesis için yatırım teşvik belgesinin alındığı ve gerekli kuruluş işlemlerinin tamamlandığı kaydedildi. Bazı modellerini Türkiye'de üretmeyi planlayan Oppo'nun başta Avrupa pazarı olmak üzere ihracat yapacağı da belirtildi.

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Türkiye’de telefon üretimine teşvik

Türkiye'de üretilen telefonların satış fiyatına vergi avantajı yansıtılmıyor ancak üreticiye çeşitli vergi avantajları sunuluyor. Geçen hafta Resmi Gazete'de yayımlanan teşvik düzenlemelerinde cep telefonu üretimine ilişkin detaylar da yer almıştı.

Cumhurbaşkanlığı kararıyla teşvik mevzuatında değişiklik yapılarak, cep telefonu üretiminde kullanılan aksam ve parçaların, teşvik belgeli yatırımlar kapsamında 31 Ağustos 2021’e kadar gümrük vergilerinin ödenmesi şartıyla ithalatının önü açıldı.

Karara eklenen geçici maddede şu ifadeler kullanılmıştı: “Yatırım teşvik belgeleri kapsamında, elemanları dizili baskılı devre kartı(PCBA) üretiminden başlayan cep telefonu üretimine yönelik yatırımlar için, üretim kapasitesi ile uyumlu olmak ve cep telefonu üretiminde kullanılmak kaydıyla yarı demonte haldeki(SKD) aksam ve parçalar 31 Ağustos 2021’e kadar gümrük vergisi muafiyeti sağlanmaksızın ithal edilebilir.”

https://www.bloomberght.com/oppo-ve-samsung-turkiye-de-uretime-geliyor-2271150

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