Huawei Mate 40 serisi yüksek fiyatlarla gelecek

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Yaklaşmakta olan Mate 40 serisi ile alakalı sızıntılar devam ediyor. 22 Ekim lansmanı öncesi Mate 40 serisi ile alakalı ortaya çıkan son sızıntı fiyatlarla alakalı. Sızıntıya göre ayrıca Mate 40 serisi; Mate 40, Mate 40 Pro, Mate 40 Pro Plus ve Mate 40 RS olmak üzere 4 farklı model içerecek. Mate 40 RS'nin özellikler olarak Mate 40 Pro Plus ile aynı olması sadece Porsche tasarımsal farklılıkların olması bekleniyor.

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Mate 40 serisi sızıntı fiyatları

Huawei Mate 40 serisi, Huawei'nin ilk 5nm yongası olacak Kirin 9000 tarafından desteklenecek. Geekbench puanlarıyla kıyaslama yapılıldığında yeni Kirin 9000; Apple A14 Bionic, Snapdragon 875 ve Exynos 2100'ün gerisinde kalacak görünüyor.

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Görünüşe göre standart Mate 40, üçlü kamera kurulumuna sahip olacak.

Mate 40 Pro, 50 MP birincil sensör, 20 MP ultra geniş sensör, 5x optik yakınlaştırmalı 12 MP telefoto sensör ve lazer otofokus sensörü ile birlikte sunulacak. Ayrıca gerçek renkleri yakalamasına yardımcı olması beklenen bir renk sıcaklığı sensörüne sahip olması bekleniyor.

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Mate 40 Pro Plus'ın 50MP birincil lens, 20MP ultra geniş sensör, iki adet 8MP ünitesi, lazer otofokus sensörü ve bir renk sıcaklığı sensörüne sahip olacağı bildiriliyor.

Mate 40 RS'nin Pro Plus ile benzer bir kamera kurulumuna sahip olması bekleniyor ancak lazer otofokus ünitesini bir Time of Flight (ToF) sensörü ile değiştirilecek

Sızıntı, Kirin 9000 yonga setinin istenilen sayıda üretilememesinden dolayı Huawei Mate 40 Pro Plus ve Mate 40 RS'nin sınırlı sayıda üretilebileceğini bu yüzden bu telefonlara ulaşmanın zor olabileceğini belirtiyor.

Sızıntıya göre;

Mate 40 Pro yaklaşık 1100 Euro

Mate 40 Pro Plus yaklaşık 1400 Euro

Mate 40 RS modelinin 2500 Euro fiyatla satılacak

Yüksek fiyatlara sahip olacağı ön görülen Mate 40 serisinin satışa sunulduğunda amiral gemisi telefonlar arasında nasıl bir etki yapacağı insanlarda merak konusu oldu.

https://www.phonearena.com/news/huawei-mate-40-pro-price-availability-alleged_id127925

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