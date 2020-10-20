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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Huawei Mate 40 serisi yüksek fiyatlarla gelecek

    Huawei Mate 40 serisinin lansmanı yaklaştıkça seriye dair sızıntılar da hız kesmeden gelmeye devam ediyor. Son sızıntı ise fiyatlar konusunda oldu. Yeni seri yüksek fiyatlara sahip olacak görünüyor
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    2,6b
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    18
    Cep Telefonları
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    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Huawei Mate 40 serisi yüksek fiyatlarla gelecek
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    Yaklaşmakta olan Mate 40 serisi ile alakalı sızıntılar devam ediyor. 22 Ekim lansmanı öncesi Mate 40 serisi ile alakalı ortaya çıkan son sızıntı fiyatlarla alakalı. Sızıntıya göre ayrıca Mate 40 serisi; Mate 40, Mate 40 Pro, Mate 40 Pro Plus ve Mate 40 RS olmak üzere 4 farklı model içerecek. Mate 40 RS'nin özellikler olarak Mate 40 Pro Plus ile aynı olması sadece Porsche tasarımsal farklılıkların olması bekleniyor.

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    Mate 40 serisi sızıntı fiyatları

    Huawei Mate 40 serisi, Huawei'nin ilk 5nm yongası olacak Kirin 9000 tarafından desteklenecek. Geekbench puanlarıyla kıyaslama yapılıldığında yeni Kirin 9000; Apple A14 Bionic, Snapdragon 875 ve Exynos 2100'ün gerisinde kalacak görünüyor.

    Huawei Mate 40 serisi yüksek fiyatlarla gelecek
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    Görünüşe göre standart Mate 40, üçlü kamera kurulumuna sahip olacak.

    Mate 40 Pro, 50 MP birincil sensör, 20 MP ultra geniş sensör, 5x optik yakınlaştırmalı 12 MP telefoto sensör ve lazer otofokus sensörü ile birlikte sunulacak. Ayrıca gerçek renkleri yakalamasına yardımcı olması beklenen bir renk sıcaklığı sensörüne sahip olması bekleniyor.

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    Mate 40 Pro Plus'ın 50MP birincil lens, 20MP ultra geniş sensör, iki adet 8MP ünitesi, lazer otofokus sensörü ve bir renk sıcaklığı sensörüne sahip olacağı bildiriliyor.

    Mate 40 RS'nin Pro Plus ile benzer bir kamera kurulumuna sahip olması bekleniyor ancak lazer otofokus ünitesini bir Time of Flight (ToF) sensörü ile değiştirilecek

    Sızıntı, Kirin 9000 yonga setinin istenilen sayıda üretilememesinden dolayı Huawei  Mate 40 Pro Plus ve Mate 40 RS'nin sınırlı sayıda üretilebileceğini bu yüzden bu telefonlara ulaşmanın zor olabileceğini belirtiyor.

    Sızıntıya göre;

    Mate 40 Pro yaklaşık 1100 Euro

    Mate 40 Pro Plus yaklaşık 1400 Euro

    Mate 40 RS modelinin 2500 Euro fiyatla satılacak

    Yüksek fiyatlara sahip olacağı ön görülen Mate 40 serisinin satışa sunulduğunda amiral gemisi telefonlar arasında nasıl bir etki yapacağı insanlarda merak konusu oldu.



    https://www.phonearena.com/news/huawei-mate-40-pro-price-availability-alleged_id127925 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    ax 2 gün en beğenilen
    burnundan kıl aldırmıyor huawei.bu fiyatlarla türkiye'de satış yapamaz.kim, neden, rakiplerinden farkı olmayan pahalı telefonu android sorunları varken alsın...
    burnundan kıl aldırmıyor huawei.bu fiyatlarla türkiye'de satış yapamaz.kim, neden, rakiplerinden farkı olmayan pahalı telefonu android sorunları varken alsın......
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    Yanıtla +9
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    vbalikci (vural balıkçı) 2 gün
    İçinde google olmayan bir p40 pro kullandım, tam bir ay dayanabildim. Bu fiyata kimse almaz, kimse dayanmaz.. Bildirim gelmiyor telefona, alıyorsunuz masa üstünde öyle duruyor.. korsan yolla google yüklemek ayrı ızdırap.. öyle alıyorsunuz duruyor.. vallaha huawei "fiyatlarını" buna göre güncellemek yerine içinde android var gibi satmayı düşünüyor, sonuç, samsung dünya lideri oluyor.
    İçinde google olmayan bir p40 pro kullandım, tam bir ay dayanabildim. Bu fiyata kimse almaz, kimse dayanmaz.. Bildirim gelmiyor telefona, alıyorsunuz masa üstün...
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    Yanıtla +7
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    dmix (yhy yhy) 2 gün
    şu bizim teknoloji kanallarına hiçbirine güvenilmez milleti kandırmaya birebirler, ya kardeşim android google dır bu telefonda google uygulamaları yok çok kolay yüklenir nilmem ne diye huaweiden reklam paralarıyla teklam yapıyorlar bırakın artık huawei habeelerini işimize yaramadığını biliyorsunuz bizde seviyorduk zamanında evet mate 10 telefonunu bayılarak kullandım ama yok artık bir halta yaramaz bir telefon birde anlamsızca yüksek fiyata satmaları yokmu kardeşim samsungta hiçbir derdim olmadan yada başka bir markada telefonu o yom bu yom demeden aynı fiyata alıp kullanmak varken neden huawei alayım mantıklı bir yanı yok kamera demeyin bana geçin bunları cep telefonu kamerası işte abartmayın
    şu bizim teknoloji kanallarına hiçbirine güvenilmez milleti kandırmaya birebirler, ya kardeşim android google dır bu telefonda google uygulamaları yok çok kolay...
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    Yanıtla +5
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    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar (17) Yorum Yaz Forumda Gör
    V4LKyR 2 gün
    Ne şirket idi şu Huawei, çok sağlam geliyordu fakat Amerika tehlikeyi gördü ve önünü kesti. Düşünsenize şu an en son ARM ve Google lisanslarına sahip olduğunu...

    Şirkete body block yaptılar.
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    khaos (sami lale) 2 gün
    Bu ne kibir? bu ne şımarıklık? Anlaşılan samsung için söylediğim şey aynen hatta fazlası huawei için de geçerli iyi kötü samsung hala global bir ekosistemde ya Huawei ? Abd den meydan dayağı yiye yiye akıllanması gerekirken hala "tüketiciyi nasıl soyarım?" hırsını devam ettiriyor umarım bugünlerini de daha çok arar hale gelir bu firma
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    Das Boot 2 gün
    Bir şekilde google play yukleniyor sonucta. Meraklisi alir.
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    mu5tafa (mustafa kök) 2 gün
    Huawei Türkiye ye güveniyoruz demişti. Bu güvenin karşılığında 20 bin den satarlar telleri. telefona 20 bin verip dışarıdan apk yüklemek keyfisi.
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    dr.oguz (oguz kaya) 2 gün
    Kimse çıkıp da ebıl coğğ pahalı demesin artık komik oluyor
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    zero fear 2 gün
    Batışını kendi eliyle hızlandıran tek firma
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    DokuzKuyrukluTilki (Muhammed Pehlivan) 2 gün
    Bununla denk çıkacak Oneplus 9 falan varken bunu alan da kerizdir, Bulgaristan'a bilet parası da gönderir, ponzi sisteme para da yatırır.
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    aycibin (Yalım Dilmen) 2 gün (düzenlendi)
    ben söyliyim sıfır etki yaratacak.p30dan sonra huawei telefon mu satmış? bu paraya apple,samsung amiral gemileri varken yarım akıllı telefonu kim alsın?

    ancak kendi ülkesinde satar o kadar
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    dmix (yhy yhy) 2 gün
    şu bizim teknoloji kanallarına hiçbirine güvenilmez milleti kandırmaya birebirler, ya kardeşim android google dır bu telefonda google uygulamaları yok çok kolay yüklenir nilmem ne diye huaweiden reklam paralarıyla teklam yapıyorlar bırakın artık huawei habeelerini işimize yaramadığını biliyorsunuz bizde seviyorduk zamanında evet mate 10 telefonunu bayılarak kullandım ama yok artık bir halta yaramaz bir telefon birde anlamsızca yüksek fiyata satmaları yokmu kardeşim samsungta hiçbir derdim olmadan yada başka bir markada telefonu o yom bu yom demeden aynı fiyata alıp kullanmak varken neden huawei alayım mantıklı bir yanı yok kamera demeyin bana geçin bunları cep telefonu kamerası işte abartmayın
    Yanıtla +5
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    vbalikci (vural balıkçı) 2 gün
    İçinde google olmayan bir p40 pro kullandım, tam bir ay dayanabildim. Bu fiyata kimse almaz, kimse dayanmaz.. Bildirim gelmiyor telefona, alıyorsunuz masa üstünde öyle duruyor.. korsan yolla google yüklemek ayrı ızdırap.. öyle alıyorsunuz duruyor.. vallaha huawei "fiyatlarını" buna göre güncellemek yerine içinde android var gibi satmayı düşünüyor, sonuç, samsung dünya lideri oluyor.
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    2557 kez okundu.
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    huawei, Kirin 9000 ve
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