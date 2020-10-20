Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Alternatif Görünümler
    Anlık Bildirim
    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Instagram DM'ye müşteri hizmetleri sohbetleri geliyor

    Facebook, Messenger API'sinin yakında Instagram mesajlaşmasını destekleyebileceğini duyurarak işletmelerin müşteri iletişimlerini geniş ölçekte yönetmesini kolaylaştıracak.
    2 gün
    1,2b
    1
    1
    Mobil Uygulamalar
    Abone ol
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Instagram DM'ye müşteri hizmetleri sohbetleri geliyor
    Tam Boyutta Gör

    Facebook, uygulamalar arasındaki entegrasyon için uğraş veriyor. Birkaç hafta önce, Instagram ve Messenger arasında platformlar arası mesajlaşmaya izin veren Instagram için bir mesajlaşma deneyiminin uygulamaya entegre edileceğini duyurmuştu. Ayrıca Facebook, Instagram hikayelerini doğrudan Facebook üzerinden görüntülemeyi test ediyor.

    Son olarak FacebookMessenger API'sine Instagram için destek ekliyor. Medya paylaşım platformundaki işletmelerin Instagram mesajlarını üçüncü taraf uygulamalar aracılığıyla işlemesine izin verecek.

    İlginizi Çekebilir Avatar Instagram DM'ye 'kaybolan mesajlar' geliyor!

      Ayrıca Bkz. "Şimdiye kadarki ölçülen en kısa süre: 247 zepto saniye"

    Instagram DM'de müşteri hizmetleri desteği

    Şu anda kapalı beta sürümünde olan yeni API özellikleri, işletmelerin Instagram mesajlaşmasını tercih ettikleri iş uygulamaları ve iş akışlarıyla entegre etmelerini sağlıyor.

    Fotoğraf ve video paylaşım sosyal ağ hizmeti tüketiciler tarafından çevrimiçi işletmelerle etkileşimde bulunmak için giderek daha fazla kullanıldığından, bu onların anlamlı konuşmalar yapmalarına, müşteri memnuniyetini artırmalarına ve satışları artırmalarına yardımcı olacak.

    Güncelleme, işletmelerin artık Instagram mesajlaşmasını, Facebook sohbetlerini yönetmek için zaten şirket içinde kullandıkları uygulamalara ve iş akışlarına entegre edebilecekleri anlamına geliyor.Özellikle, fotoğraflar, URL bağlantıları ve daha fazlası gibi zengin medyayı kullanabilecekler ve Messenger'da olduğu gibi Instagram'da da aynı deneyimi sağlamak için API'yi ürün ve müşteri veritabanları ile entegre etmek için geliştiricilerle çalışabilecekler.



    https://www.engadget.com/instagram-messenger-api-facebook-customer-service-165140828.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    En gerçekçi yapay et

    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

    .

    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    4 hafta önce
    Jeolog.

    test

    4 hafta önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    HalilŞen2001 (Halil Şen) 2 gün
    İş bitimi oradan kızlar Erkeklere,Erkekler de kızlara Yürüyorlar dm den sadfasdfas
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 gün Türk Hava Kuvvetleri yerli minyatür bombayı test etti 1 gün Windows 10 Ekim 2020 Güncellemesi yayınlandı: İşte tüm yenilikler 1 gün Grip aşısı alabilecek kişiler e-Nabız sisteminde açıklandı: İşte grip aşısı fiyatı 1 gün Xbox Series X harici depolama gereksinimleri belirlendi 1 gün Elektrikli Hummer pickup tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 1 gün Netflix erişimi 48 saat ücretsiz olacak 2 gün Apple MagSafe adaptörü Android cihazları da şarj ediyor 2 gün Ülkemizde eSIM desteği yakında başlıyor 2 gün Cyberpunk 2077’deki karakterlerin dudak hareketleri konuştukları dillere uygun olacak 2 gün Microsoft, Office PWA konusunda geri adım attı 2 gün Ermenistan'ın Azerbaycan'a ait Bayraktar TB2 SİHA düşürdüğü iddiası yalanlandı 2 gün iOS 14.1 & iPadOS 14.1 çıktı! İşte yenilikler ve çözüme kavuşan sorunlar 2 gün Dünyanın ilk katlanabilir TV'si LG Signature OLED TV R, fiyatıyla dudak uçuklatıyor 2 gün Tesla, Çin'de üretilen Model 3'leri Avrupa'ya ihraç etmeye başlıyor 2 gün 24 saat kullanım süresi sunan Meizu POP2s tam kablosuz kulaklık tanıtıldı 2 gün Avrupa Birliği'nin yeni nesil korvet projesi ivme kazanıyor 2 gün Netflix'in yeni Türk dizi ve filmleri duyuruldu: İşte yayın tarihleri ve konuları 2 gün Vestel, elektrikli bisiklet bataryası üretimine başladığını duyurdu 2 gün Huawei Mate 40 serisi yüksek fiyatlarla gelecek 2 gün Pahalı ama güzel iMac 27" 2020 inceleme 2 gün GÖRÜNTÜLENEN Instagram DM'ye müşteri hizmetleri sohbetleri geliyor Sonraki Big Navi 320 watt TBP ile gelebilir 2 gün Türkiye'de en fazla Ar-Ge harcaması yapan 5 şirketten 4'ü savunma şirketi 2 gün The Mandalorian’ın ikinci sezonu için yeni bir fragman yayınlandı 2 gün realme 7 Pro ülkemizde satışa çıkıyor: İşte özellikleri ve fiyatı 2 gün 65 watt TDP'li Ryzen 5 5600X, 125 watt TDP'li Core i5-10600K’nın %36.5 önünde 2 gün Xbox uygulaması iOS için de güncellendi 2 gün 699 beygirlik Panamera S E-Hybrid, ailesinin en güçlüsü olmaya geldi 2 gün Kingston hem mobil hem de masa üstü için yeni Duo belleklerini duyurdu 2 gün iPhone 12 serisinde çift SIM 5G kullanılamıyor 3 gün TOGG, yerli otomobilin batarya üretimi için seçtiği iş ortağını açıkladı 3 gün WhatsApp masa üstü sürümüne görüntülü görüşme özelliği çok yakın 3 gün Intel NAND bellek bölümünü SK Hynix satın alıyor 3 gün Sony, PS4’ü bugünlere getiren oyunların birer saniyesini içeren bir “saygı" videosu yayınladı 3 gün Çinli şirketin geliştirdiği koronavirüs aşısının güvenli olduğu açıklandı 3 gün PlayStation Plus Türkiye fiyatları bu ay zamlanıyor 3 gün Facebook'un yeni yapay zekası, 100 dil arasında doğrudan çeviri yapabilir 3 gün SSC Tuatara, 508.72 km/s ile dünyanın en hızlı otomobili oldu 3 gün Oppo ilk akıllı televizyonunu tanıttı: Smart TV S1 3 gün Renault, kompakt elektriklisi Twingo Electric'in yeni fotoğraflarını paylaştı 3 gün DxOMark'tan iPhone 12 Pro Max kamerası için ön değerlendirme: En iyisi olma ihtimali düşük Daha Eskiler
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız