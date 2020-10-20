Instagram DM'ye müşteri hizmetleri sohbetleri geliyor

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Facebook, uygulamalar arasındaki entegrasyon için uğraş veriyor. Birkaç hafta önce, Instagram ve Messenger arasında platformlar arası mesajlaşmaya izin veren Instagram için bir mesajlaşma deneyiminin uygulamaya entegre edileceğini duyurmuştu. Ayrıca Facebook, Instagram hikayelerini doğrudan Facebook üzerinden görüntülemeyi test ediyor.

Son olarak Facebook, Messenger API'sine Instagram için destek ekliyor. Medya paylaşım platformundaki işletmelerin Instagram mesajlarını üçüncü taraf uygulamalar aracılığıyla işlemesine izin verecek.

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Instagram DM'de müşteri hizmetleri desteği

Şu anda kapalı beta sürümünde olan yeni API özellikleri, işletmelerin Instagram mesajlaşmasını tercih ettikleri iş uygulamaları ve iş akışlarıyla entegre etmelerini sağlıyor.

Fotoğraf ve video paylaşım sosyal ağ hizmeti tüketiciler tarafından çevrimiçi işletmelerle etkileşimde bulunmak için giderek daha fazla kullanıldığından, bu onların anlamlı konuşmalar yapmalarına, müşteri memnuniyetini artırmalarına ve satışları artırmalarına yardımcı olacak.

Güncelleme, işletmelerin artık Instagram mesajlaşmasını, Facebook sohbetlerini yönetmek için zaten şirket içinde kullandıkları uygulamalara ve iş akışlarına entegre edebilecekleri anlamına geliyor.Özellikle, fotoğraflar, URL bağlantıları ve daha fazlası gibi zengin medyayı kullanabilecekler ve Messenger'da olduğu gibi Instagram'da da aynı deneyimi sağlamak için API'yi ürün ve müşteri veritabanları ile entegre etmek için geliştiricilerle çalışabilecekler.

https://www.engadget.com/instagram-messenger-api-facebook-customer-service-165140828.html

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