Huawei Mate 40E 5G tanıtıldı: 90 Hz ekran, Kirin 990E işlemci ve üç arka kamera

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Huawei geçen yıl Ekim ayında Mate 40, Mate 40 Pro ve Mate 40 Pro+ akıllı telefonlarını piyasaya sürmüştü. Çinli şirket şimdi ise seriye bir başka model daha ekledi. Mate 40E 5G olarak adlandırılan cihaz, normal Mate 40 ile Mate 40 Pro arasında konumlanıyor.

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Akıllı telefon FullHD+ çözünürlük (2376 x 1080 piksel) ve 90 Hz tazeleme oranı sunan 6.5 inç kavisli OLED ekrana sahip. Parmak izi tarayıcısı ise ekrana gömülü. Huawei Mate 40E 5G gücünü sekiz çekirdekli HiSilicon Kirin 990E yonga seti ve 8 GB RAM'den alıyor.

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64 megapiksel ana kamera

Cihaz tüketicilere 128 ve 256 GB depolama alanı seçenekleriyle sunulacak. Şirket yeni modelde 40 watt kablolu, 40 watt kablosuz ve 5W kablosuz ters şarjı destekleyen 4.200 mAh pile yer vermiş. Yazılım tarafında ise bizi Android 10 tabanlı EMUI 11 arayüzü karşılıyor.

Huawei Mate 40E 5G'nin arka panelinde 64 megapiksel ana sensör, 16 megapiksel ultra geniş açılı lens ve 3x optik zoom özellikli 8 megapiksel telefoto kameradan oluşan üçlü kamera sistemi var. Ön tarafta ise 13 megapiksel selfie kamerası görev yapıyor.

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Fiyatı ve çıkış tarihi

Cihazın diğer özelliklerini çift SIM yuvası, 5G modem, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, GPS, NFC ve USB-C olarak sıralayabiliriz. 18 Mart'ta satışa çıkacak Huawei Mate 40E 5G'nin siyah, beyaz ve gümüş renk seçenekleri mevcut. Fiyat etiketleri ise şu şekilde:

8 GB RAM + 128 GB depolama - 706 dolar

8 GB RAM + 256 GB depolama - 782 dolar

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