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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Resmi açıklama geldi: OnePlus 9 serisinin kutusunda şarj cihazı olacak mı?

    Akıllı telefon üreticilerinin yeni trendi kutudan şarj cihazını kaldırmak. OnePlus yakında tanıtacağı yeni akıllı telefonlarının kutusundan şarj cihazı çıkıp çıkmayacağını açıkladı.
    09 Mart 2021, 20:00 (15 sa.)
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Resmi açıklama geldi: OnePlus 9 serisinin kutusunda şarj cihazı olacak mı?
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    Akıllı telefon sektöründeki yeni trend bildiğiniz üzere kutudan şarj cihazını çıkarmak. İlk önce Apple, daha sonrasında ise Samsung, Xiaomi ve Meizu markaları "çevreyi korumak" adına yeni akıllı telefonlarının kutusundan şarj aletini kaldırmıştı.

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    Ayrıca Bkz. "Oppo Band Style tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı"

    OnePlus çok yakında yeni akıllı telefonlarını piyasaya sürecek. Hal böyle olunca tüketiciler OnePlus 9 serisinin şarj cihazıyla gelip gelmeyeceğini merak etmeye başladı. Çinli şirketin CEO'su Pete Lau, OnePlus fanlarının yüreğine su serpecek açıklamayı yaptı.

    Resmi açıklama geldi: OnePlus 9 serisinin kutusunda şarj cihazı olacak mı?

    "Endişelenmeyin kutuda şarj cihazı olacak"

    Deneyimli yönetici, OnePlus topluluk üyelerinden birinin bu yöndeki mesajını cevapladı. Lau yeni akıllı telefonlarının kutusundan şarj cihazı çıkacağını söyledi. Yani Çinli marka şimdilik diğer üreticilerin izinden gitmeyi düşünmüyor.

    Aslına bakılırsa daha önce de OnePlus 9 serisinin şarj cihazıyla geleceğine yönelik bazı bilgiler ortaya çıkmıştı. Şirket CEO'sunun açıklamalarıyla birlikte en azından bu bilgi resmiyet kazanmış oldu. 



    https://forums.oneplus.com/threads/something-new-is-on-the-horizon-what-is-it.1396347/page-28#post-22835224
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    Trafikte öfkeyi azaltacak: Mesaj Ekranı

    gun 17 saat önce

    Aynen bizim burada yazılacakları tahmin edemiyorum bile

    alfa-x 2 gün önce

    Terisne öfkeyi artırır gibi :) arabadaki yazılar bile tahrik ederken istediğini yazıp sinir katsayısını artırır.Ben buna ilave arkadan gelen ayarsız farlar ve daha güçlüampül led kullananlar için arkaya iki tane led projektör düşünüyorum ,arkaya doğru sellektör :))

    buraxus 3 gün önce

    İnşallah buraya gelmez yazılacakları düşünemiyorum...Yani bsg harf grubu plaka alıp harfleri neon ışıklarla kaplayıp gerektiğinde yakmak isteyen manyaklar tanıyorum...

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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    FEARTR (RIDVAN ERMİŞ) 15 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Kendimi bir haber sitesinde aradığım haberi okuyormus gibi hissettim ve nefret ettim
    Yanıtla +24
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    D dodofran 14 sa. ( Mesaj Silindi )
    oneplus ve genel olarka oppo grubunun layı zaten hızlı şarj. bunu da kaldırırsa ne anlamı kalır.
    ayrıca haber başlığı leş clickbait habercilik dh ye kadar gelmiş.
    oneplus ve genel olarka oppo grubunun layı zaten hızlı şarj. bunu da kaldırırsa ne anlamı kalır. ayrıca haber başlığı leş clickbait habercilik dh ye kadar ge...
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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
    Ryukk6193 (Volkan Demirözü) 13 sa. ( Mesaj Silindi )
    Android cihaz kullanacak olsam alacağım tek markadır şarj cihazı kararında geri adım atmazlarsa gönlümü birkez daha fetheder... Malum ilk önce applela dalga geçip sonra onu kopyaladı malum firmalar...
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    borukuzen (faruk puka) 14 sa. ( Mesaj Silindi )
    "Endişelenmeyin kutuda şarj cihazı olacak."
    Merak etmiyoruz. Seneye sen de diğerleri gibi kaldıracaksın, biliyoruz!
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    D dodofran 14 sa. ( Mesaj Silindi )
    oneplus ve genel olarka oppo grubunun layı zaten hızlı şarj. bunu da kaldırırsa ne anlamı kalır.
    ayrıca haber başlığı leş clickbait habercilik dh ye kadar gelmiş.
    Yanıtla +7
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    FEARTR (RIDVAN ERMİŞ) 15 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Kendimi bir haber sitesinde aradığım haberi okuyormus gibi hissettim ve nefret ettim
    Yanıtla +24
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