Resmi açıklama geldi: OnePlus 9 serisinin kutusunda şarj cihazı olacak mı?

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Akıllı telefon sektöründeki yeni trend bildiğiniz üzere kutudan şarj cihazını çıkarmak. İlk önce Apple, daha sonrasında ise Samsung, Xiaomi ve Meizu markaları "çevreyi korumak" adına yeni akıllı telefonlarının kutusundan şarj aletini kaldırmıştı.

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OnePlus çok yakında yeni akıllı telefonlarını piyasaya sürecek. Hal böyle olunca tüketiciler OnePlus 9 serisinin şarj cihazıyla gelip gelmeyeceğini merak etmeye başladı. Çinli şirketin CEO'su Pete Lau, OnePlus fanlarının yüreğine su serpecek açıklamayı yaptı.

"Endişelenmeyin kutuda şarj cihazı olacak"

Deneyimli yönetici, OnePlus topluluk üyelerinden birinin bu yöndeki mesajını cevapladı. Lau yeni akıllı telefonlarının kutusundan şarj cihazı çıkacağını söyledi. Yani Çinli marka şimdilik diğer üreticilerin izinden gitmeyi düşünmüyor.

Aslına bakılırsa daha önce de OnePlus 9 serisinin şarj cihazıyla geleceğine yönelik bazı bilgiler ortaya çıkmıştı. Şirket CEO'sunun açıklamalarıyla birlikte en azından bu bilgi resmiyet kazanmış oldu.

https://forums.oneplus.com/threads/something-new-is-on-the-horizon-what-is-it.1396347/page-28#post-22835224

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