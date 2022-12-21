Huawei Mate 50 Pro Ay'a gitti! İşte Çinli firmadan ilginç reklam

Tam Boyutta Gör Yayımlanan ilgili reklam filminde Huawei Mate 50 Pro ile bir astronotu görüyoruz. Ay'a geri döndüğü söylenen bu modelin astronota yardımcı olduğuna şahitlik ediyoruz.

Huawei'den gövde gösterisi - Detaylı Huawei Mate 50 Pro incelemes 1 hf. önce eklendi

Huawei Mate 50: Ay'a Geri Dönüş

İlk olarak 19 Aralık 2021'de kendisinden söz edilen bu reklam filmi Huawei Mate 50 serisinin gücünü gösteriyor ve temel özelliklerini tanıtıyor.

Kunlun isimli ekranının dayanıklılığını sergileyen Huawei, bu videoda bir astronotun Ay'daki sinyal kulesini yanlışlıkla devre dışı bırakmasını ve bu kişinin böyle bir hatadan dolayı uzay istasyonuyla iletişim kuramamasını ele alıyor.

Tam da bu noktada devreye giren Huawei Mate 50'de yer alan uydu iletişimi teknolojisi ile karşılaşıyoruz. Astronot bu sayede uzay istasyonuyla tekrar iletişim kuruyor.

Uzay istasyonuna geri dönmek isteyen uzay insanı düşük pil tüketimi, kolaylıkla kullanılabilen tarama teknolojisi ve Mate 50 Pro'da kullanılan ana kameranın yakınlaştırma özelliği ile tanışıyor ve böylece sorunlarını hallediyor.

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