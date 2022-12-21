Huawei Mate 50 Pro Ay'a gitti! İşte Çinli firmadan ilginç reklam

Huawei Mate 50: Ay'a Geri Dönüş
İlk olarak 19 Aralık 2021'de kendisinden söz edilen bu reklam filmi Huawei Mate 50 serisinin gücünü gösteriyor ve temel özelliklerini tanıtıyor.
Kunlun isimli ekranının dayanıklılığını sergileyen Huawei, bu videoda bir astronotun Ay'daki sinyal kulesini yanlışlıkla devre dışı bırakmasını ve bu kişinin böyle bir hatadan dolayı uzay istasyonuyla iletişim kuramamasını ele alıyor.
Tam da bu noktada devreye giren Huawei Mate 50'de yer alan uydu iletişimi teknolojisi ile karşılaşıyoruz. Astronot bu sayede uzay istasyonuyla tekrar iletişim kuruyor.
Uzay istasyonuna geri dönmek isteyen uzay insanı düşük pil tüketimi, kolaylıkla kullanılabilen tarama teknolojisi ve Mate 50 Pro'da kullanılan ana kameranın yakınlaştırma özelliği ile tanışıyor ve böylece sorunlarını hallediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Aspiratör kullanırsınız olur biter :)
virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.
zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.
Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.
ow ye
kapağı kapat sifona bas basit...