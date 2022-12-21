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    Anlık Bildirim

    Huawei Mate 50 Pro Ay'a gitti! İşte Çinli firmadan ilginç reklam

    28 Eylül 2022 tarihinde piyasaya sürülen Huawei Mate 50 Pro için yeni bir reklam filmi yayımlayan Çinli firma bir anda dikkatleri üzerine çekti. Bu filmde Mate 50 Pro'nun Ay'a gittiğini görüyoruz.
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    Huawei Mate 50 Pro Tam Boyutta Gör
    Yayımlanan ilgili reklam filminde Huawei Mate 50 Pro ile bir astronotu görüyoruz. Ay'a geri döndüğü söylenen bu modelin astronota yardımcı olduğuna şahitlik ediyoruz.

    Huawei Mate 50: Ay'a Geri Dönüş

    İlk olarak 19 Aralık 2021'de kendisinden söz edilen bu reklam filmi Huawei Mate 50 serisinin gücünü gösteriyor ve temel özelliklerini tanıtıyor. 

    Kunlun isimli ekranının dayanıklılığını sergileyen Huawei, bu videoda bir astronotun Ay'daki sinyal kulesini yanlışlıkla devre dışı bırakmasını ve bu kişinin böyle bir hatadan dolayı uzay istasyonuyla iletişim kuramamasını ele alıyor.

    Tam da bu noktada devreye giren Huawei Mate 50'de yer alan uydu iletişimi teknolojisi ile karşılaşıyoruz. Astronot bu sayede uzay istasyonuyla tekrar iletişim kuruyor.

    Uzay istasyonuna geri dönmek isteyen uzay insanı düşük pil tüketimi, kolaylıkla kullanılabilen tarama teknolojisi ve Mate 50 Pro'da kullanılan ana kameranın yakınlaştırma özelliği ile tanışıyor ve böylece sorunlarını hallediyor.

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    Yeşil lazer ışık tuttu: Sifonun saçtıkları

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    AssetGroup 2 gün önce

    Aspiratör kullanırsınız olur biter :)

    X
    xteknik 6 gün önce

    virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.

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    pudinkk 1 hafta önce

    zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.

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    PERİSKOP 1 hafta önce

    Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.

    E
    Ekrem71.5 1 hafta önce

    ow ye

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    kapağı kapat sifona bas basit...

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