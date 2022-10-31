Huawei Mate 50 Pro dünyanın en iyi kameralı telefonu seçildi

Huawei Mate 50 Pro'da optik görüntü sabitleme ve değişken diyafram açıklığına sahip (f/1.4 ile f/4.0 arasında ayarlanabilen) 50 megapiksel ana kamera bulunuyor. Kamera sisteminde f/2.2 diyaframlı 13 megapiksel ultra geniş açılı lens ve f/3.5 diyafram değerine sahip optik görüntü sabitleme özellikli 64 megapiksel telefoto kamera mevcut.
Avantajları ve dezavantajları
Amiral gemisindeki kameranın avantajları; hem fotoğraf hem de videolarda geniş dinamik aralık, yüksek düzeyde görüntü detayı, hoş bokeh efekti, fotoğraf ve video çekimlerinde hızlı ve doğru otomatik odaklama, iyi gürültü kontrolü ve parlak ışıkta güzel renkler yer alıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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