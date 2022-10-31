Tam Boyutta Gör DxOMark uzmanları Huawei Mate 50 Pro'nun kamera performansıyla ilgili test sonuçlarını yayınladı. Avrupa'da daha yeni satışa sunulan akıllı telefon 149 puanla küresel sıralamada birinci oldu. Cihaz dış mekan, iç mekan ve düşük ışık gibi her türlü koşulda DxOMark tarafından test edilen tüm akıllı telefonlardan daha iyi performans gösterdi.

Yıl sonuna kadar Snapdragon 8 Gen 2 işlemcili 6 telefon geliyor 19 sa. önce eklendi

Huawei Mate 50 Pro'da optik görüntü sabitleme ve değişken diyafram açıklığına sahip (f/1.4 ile f/4.0 arasında ayarlanabilen) 50 megapiksel ana kamera bulunuyor. Kamera sisteminde f/2.2 diyaframlı 13 megapiksel ultra geniş açılı lens ve f/3.5 diyafram değerine sahip optik görüntü sabitleme özellikli 64 megapiksel telefoto kamera mevcut.

Tam Boyutta Gör

Avantajları ve dezavantajları

Amiral gemisindeki kameranın avantajları; hem fotoğraf hem de videolarda geniş dinamik aralık, yüksek düzeyde görüntü detayı, hoş bokeh efekti, fotoğraf ve video çekimlerinde hızlı ve doğru otomatik odaklama, iyi gürültü kontrolü ve parlak ışıkta güzel renkler yer alıyor.

Tam Boyutta Gör Dezavantajları ise hafif beyaz dengesi bozulmaları, önizleme ile çekim sonucu arasındaki farklar, karmaşık sahnelerin bazen ağır çekimde çekilmesi ve kareler arasındaki keskinlik farklarının videoda görülebilmesi olarak sıralanıyor. Birincilik koltuğunu kapan Huawei Mate 50 Pro'nun hemen ardından ikinci ve üçüncü sıralarda her biri 147 puan alan Google Pixel 7 Pro ve Honor Magic 4 Ultimate yer alıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Huawei Mate 50 Pro dünyanın en iyi kameralı telefonu seçildi