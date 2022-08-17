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    Huawei Mate 50 serisi sertifika sitelerinde göründü: Yakında geliyor

    Huawei'nin merakla beklenen Mate 50 serisinden yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Serinin Mate 50 ve Mate 50 Pro modelleri sertifika sitelerinden görünmeye başladı. 
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    Huawei Mate 50
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    Akıllı telefon sektörünün başarılı isimlerinden Huawei, yakında yeni amiral gemisi Mate 50 serisini duyurmaya hazırlanıyor. Toplam dört modelden (Mate 50, Mate 50e, Mate 50 Pro ve Mate 50 RS) oluşacak serinin Mate 50 ve Mate 50 Pro modelleri sertifika sitelerinde görünmeye başladı.  

    Yüz tanıma sistemi ile rakiplerinden ayrılabilir

    Bildirilenlere göre 3C, SRRC ve CTA sertifikalarına kavuşan Mate 50 ve Mate Pro, 66W hızlı şarj desteği ile donatılacak. Bununla birlikte Pro model, normal yüz tanıma sisteminin yanı sıra bir dizi yeni özelliği ve Full HD+ çözünürlüklü kavisli bir ekran tasarımını beraberinde getirecek.

    Önceki sızıntılara göre Mate 50, Mate 50 Pro ve Mate 50 RS modelleri, Qualcomm Snapdragon 888 platformunun 4G destekli bir sürümünden güç alacak. Diğer modellerden ayrılan Mate 50e ise, Snapdragon 778G platformuna ev sahipliği yapacak. Buna ek olarak temel modelin 90Hz yenileme hızı, üst seviye Pro ve RS modellerinin 120Hz desteği ile geleceği düşünülüyor. Yeni telefonlar hakkında bilinmeyen tüm ayrıntıların, yakında Huawei tarafından açıklanması bekleniyor.

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