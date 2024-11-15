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    Anlık Bildirim

    Huawei Mate 70 çıkış tarihi belli oldu: İşte beklenen özellikler

    Huawei'nin merakla beklenen telefonları Huawei Mate 70 serisi için geri sayım başladı. Şimdi Huawei CEO'su Mate 70 lansman tarihini doğruladı. İşte beklenen özellikler
    Huawei Mate 70 çıkış tarihi belli oldu: İşte beklenen özellikler Tam Boyutta Gör
    Mate 60 ve 60 Pro serisiyle devasa bir büyüme yaşayan Huawei, yeni nesil Mate 70, Mate 70 Pro ve Mate 70 Pro+ modelleri üzerinde hazırlıklarını tamamladı. Bu bağlamda heyecanlı bekleyiş sürerken, telefonların lansman tarihi de resmen açıklandı. İşte beklenen özellikler ve dahası.

    26 Kasım'da geliyor

    Bildiiğiniz gibi Huawei'nin en yeni telefonları Mate 70 serisi uzun süredir gündemde ve artık tanıtım tarihi de netleşmeye başladı. Huawei CBG Bölümü CEO'su Richard Yu, 2024 Guangzhou Otomobil Fuarı'ndaki bir röportajda telefonların 26 Kasım'da geleceğini açıkladı. Detaylar ise henüz paylaşılmış değil ancak lansmanda en azından dört telefon görmeyi bekliyoruz; Huawei Mate 70, Mate 70 Pro, Mate 70 Pro+ ve Mate 70 RS Ultimate.

    Asya pazarından gelen raporlara göre Huawei Mate 70 serisi, ön yüzünde 1.5K çözünürlük sunan özelleştirilmiş OLED paneller kullanacak. Huawei Mate 70 Pro ise, 6.88 inçlik 1.5K çözünürlüğünde ve 120 Hz yenileme hızına sahip kavisli bir LTPO ekranla gelecek. Güvenlik özellikleri arasında ise 3D ToF yüz tanıma ve ekran içi ultrasonik parmak izi okuyucuya işaret edildi.

    Huawei Mate 70 çıkış tarihi belli oldu: İşte beklenen özellikler Tam Boyutta Gör
    Cihazın 50 MP çözünürlükteki ana kamerasının OV50K40 veya OV50K40 sensörle desteklenmesi bekleniyor, bu da TheiaCel teknolojisi sayesinde fotoğraf kalitesini artıracak. Bunun yanında da 3.5x optik zoom sağlayan 50 MP çözünürlüklü periskop lens ile karşılaşacağız. Bataryasının kapasitesi henüz açıklanmamış olsa da 6.000mAh kapasiteye sahip olması muhtemel.

    Bildiğiniz gibi Huawei, bu yıl içerisinde Google'dan tamamen bağımsız olan HarmonyOS NEXT'i yayınlamaya başladı. Üstelik bu geçişin Android'den üç kat daha verimli bellek kullanımı sağlaması bekleniyor. Kısaca Mate 70 serisi Huawei için büyük önem taşıyor diyebiliriz. Keza firma eski günlerine göz kırpıyor olsa da yükselişinin sağlam temeller üzerine inşa edilip edilmediğini Mate 70 ailesi gösterecek.

    Bu serideki performans yükselişi de firmanın kendi işlemcisindeki ilerlemesini gözler önüne sürecek. Bu arada firmaya göre sıfırdan tasarlanan HarmonyOS NEXT’in ise %30 performans iyileştirmesi, %20 güç tasarrufu sağlayacağı söyleniyor. Tabii ki daha fazla detay için bir süre daha beklememiz gerekiyor. Son olarak Huawei Mate 70 serisinin, selefi Mate 60’a kıyasla küçük bir fiyat artışıyla tanıtılacağı gündemde. Ancak detaylar paylaşılmadı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    coraspirin 9 saat önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 2 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 2 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 3 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 3 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 4 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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