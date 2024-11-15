Huawei Mate 70 çıkış tarihi belli oldu: İşte beklenen özellikler

26 Kasım'da geliyor
Bildiiğiniz gibi Huawei'nin en yeni telefonları Mate 70 serisi uzun süredir gündemde ve artık tanıtım tarihi de netleşmeye başladı. Huawei CBG Bölümü CEO'su Richard Yu, 2024 Guangzhou Otomobil Fuarı'ndaki bir röportajda telefonların 26 Kasım'da geleceğini açıkladı. Detaylar ise henüz paylaşılmış değil ancak lansmanda en azından dört telefon görmeyi bekliyoruz; Huawei Mate 70, Mate 70 Pro, Mate 70 Pro+ ve Mate 70 RS Ultimate.
Asya pazarından gelen raporlara göre Huawei Mate 70 serisi, ön yüzünde 1.5K çözünürlük sunan özelleştirilmiş OLED paneller kullanacak. Huawei Mate 70 Pro ise, 6.88 inçlik 1.5K çözünürlüğünde ve 120 Hz yenileme hızına sahip kavisli bir LTPO ekranla gelecek. Güvenlik özellikleri arasında ise 3D ToF yüz tanıma ve ekran içi ultrasonik parmak izi okuyucuya işaret edildi.
Bildiğiniz gibi Huawei, bu yıl içerisinde Google'dan tamamen bağımsız olan HarmonyOS NEXT'i yayınlamaya başladı. Üstelik bu geçişin Android'den üç kat daha verimli bellek kullanımı sağlaması bekleniyor. Kısaca Mate 70 serisi Huawei için büyük önem taşıyor diyebiliriz. Keza firma eski günlerine göz kırpıyor olsa da yükselişinin sağlam temeller üzerine inşa edilip edilmediğini Mate 70 ailesi gösterecek.
Bu serideki performans yükselişi de firmanın kendi işlemcisindeki ilerlemesini gözler önüne sürecek. Bu arada firmaya göre sıfırdan tasarlanan HarmonyOS NEXT’in ise %30 performans iyileştirmesi, %20 güç tasarrufu sağlayacağı söyleniyor. Tabii ki daha fazla detay için bir süre daha beklememiz gerekiyor. Son olarak Huawei Mate 70 serisinin, selefi Mate 60’a kıyasla küçük bir fiyat artışıyla tanıtılacağı gündemde. Ancak detaylar paylaşılmadı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir