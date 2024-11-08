Huawei Mate 70 Pro’nun neredeyse bütün özellikleri sızdırıldı

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Huawei Mate 70 Pro hakkında yeni sızan bilgilere göre telefonun ekran, kamera ve batarya gibi önemli detayları ortaya çıktı. Bu duyumlara göre Mate 70 Pro, 6.88 inç büyüklüğünde, 1.5K çözünürlüğe sahip ve 120 Hz yenileme hızında kavisli bir LTPO ekranla kullanıcıya sunulacak. Güvenlik konusunda gelişmiş bir teknolojiyle donatılan telefonun, 3D ToF teknolojisi sayesinde yüz tanıma özelliği sunduğu belirtiliyor. Ayrıca, ekranın içine entegre edilmiş ultrasonik parmak izi okuyucu bulunuyor, bu da Mate 60 Pro’nun optik çözümüne kıyasla daha güvenli ve dayanıklı bir deneyim vadediyor.

Mate 70 Pro’nun kamerası dikkat çekici özelliklerle donatılmış durumda. Cihazın ana kamerasının 50 MP çözünürlüğünde ve 1/1.3 inç büyüklüğünde bir sensör kullanması bekleniyor. Değişken diyafram özelliğine sahip olan bu ana lens, OV50H ya da daha yeni olan OV50K40 sensörünü kullanabilir. OV50K40 sensörü, TheiaCel teknolojisine sahip ilk akıllı telefon sensörü olarak öne çıkıyor ve LOFIC kabiliyetleri ile fotoğraf performansını bir üst seviyeye taşıyabilir.

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Telefoto yetenekleri konusunda da önemli bir yükseltme yapılması bekleniyor. Sızıntılar, 50 MP çözünürlüklü bir periskop lensin 1/2.5 inç sensör boyutuyla ve 3.5x optik zoom ile donatılacağını öne sürüyor. Ayrıca, özel bir telefoto makro modu sunması planlanıyor, bu da Mate 60 Pro’daki 48 MP periskop kameraya göre daha gelişmiş bir performans sunabileceği anlamına geliyor.

Mate 70 Pro’nun batarya özellikleri hakkında kesin bilgi olmamakla birlikte, telefonun kablolu ve kablosuz şarj desteğine sahip olacağı ve suya ve toza karşı dayanıklılık sağlayacağı duyumlar arasında. Batarya kapasitesi netleşmemiş olsa da, yaklaşık 6.000 mAh’den daha düşük bir silikon batarya ile geleceği belirtiliyor. Ancak, bu bilgilerin güvenilir bir kaynaktan gelmesine rağmen, doğruluğu konusunda kesin bilgi bulunmadığı ve detayların değişebileceği ifade ediliyor.

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