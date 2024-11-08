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    Anlık Bildirim

    Huawei Mate 70 Pro’nun neredeyse bütün özellikleri sızdırıldı

    Çinli teknoloji devi Huawei’in en önemli serilerinden biri olan Mate, yakın zamanda yeni modeli Huawei Mate 70 Pro’ya kavuşabilir. Telefonun sızdırılan son bilgileri ise oldukça dikkat çekici.

    Huawei Mate 70 Pro'nun özellikleri sızdırıldı Tam Boyutta Gör

    Huawei Mate 70 Pro hakkında yeni sızan bilgilere göre telefonun ekran, kamera ve batarya gibi önemli detayları ortaya çıktı. Bu duyumlara göre Mate 70 Pro, 6.88 inç büyüklüğünde, 1.5K çözünürlüğe sahip ve 120 Hz yenileme hızında kavisli bir LTPO ekranla kullanıcıya sunulacak. Güvenlik konusunda gelişmiş bir teknolojiyle donatılan telefonun, 3D ToF teknolojisi sayesinde yüz tanıma özelliği sunduğu belirtiliyor. Ayrıca, ekranın içine entegre edilmiş ultrasonik parmak izi okuyucu bulunuyor, bu da Mate 60 Pro’nun optik çözümüne kıyasla daha güvenli ve dayanıklı bir deneyim vadediyor.

    Mate 70 Pro’nun kamerası dikkat çekici özelliklerle donatılmış durumda. Cihazın ana kamerasının 50 MP çözünürlüğünde ve 1/1.3 inç büyüklüğünde bir sensör kullanması bekleniyor. Değişken diyafram özelliğine sahip olan bu ana lens, OV50H ya da daha yeni olan OV50K40 sensörünü kullanabilir. OV50K40 sensörü, TheiaCel teknolojisine sahip ilk akıllı telefon sensörü olarak öne çıkıyor ve LOFIC kabiliyetleri ile fotoğraf performansını bir üst seviyeye taşıyabilir.

    Telefoto yetenekleri konusunda da önemli bir yükseltme yapılması bekleniyor. Sızıntılar, 50 MP çözünürlüklü bir periskop lensin 1/2.5 inç sensör boyutuyla ve 3.5x optik zoom ile donatılacağını öne sürüyor. Ayrıca, özel bir telefoto makro modu sunması planlanıyor, bu da Mate 60 Pro’daki 48 MP periskop kameraya göre daha gelişmiş bir performans sunabileceği anlamına geliyor.

    Mate 70 Pro’nun batarya özellikleri hakkında kesin bilgi olmamakla birlikte, telefonun kablolu ve kablosuz şarj desteğine sahip olacağı ve suya ve toza karşı dayanıklılık sağlayacağı duyumlar arasında. Batarya kapasitesi netleşmemiş olsa da, yaklaşık 6.000 mAh’den daha düşük bir silikon batarya ile geleceği belirtiliyor. Ancak, bu bilgilerin güvenilir bir kaynaktan gelmesine rağmen, doğruluğu konusunda kesin bilgi bulunmadığı ve detayların değişebileceği ifade ediliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 1 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 1 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 2 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 2 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 3 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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