Huawei Mate 70 render görüntüleri paylaşıldı: İşte tasarımı

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Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi Huawei, Mate 60 serisiyle birlikte Çin’de devasa bir büyüme yaşamış ve uzun bir aranın ardından ilk defa ülkenin en çok satan ilk 5 firması arasına girmişti. Günümüzde ise Mate 70 serisi için geri sayım başlamış durumda. Şimdi bekleyiş sürerken, Huawei Mate 70'e ait render görüntüleri paylaşıldı.

Huawei Mate 70 görüntüleri paylaşıldı

Sızdırılan görüntüye göre Huawei Mate 70, büyük oranda halefi olduğu Mate 60 modelinin tasarımını koruyor. Ancak ön yüzünde kavisli tasarım yerine artık düz panele yer verilmiş. Telefonun arka yüzeyinde ise toplam dört adet kamera sensörü bulunuyor. Ayrıca sağ tarafta ses açma/kapama düğmesi ve güç düğmesini görüyoruz.

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Tam Boyutta Gör Sızıntı kaynağına göre Mate 70, selefine benzer bir kamera kurulumuna bağlı kalabilir. Ancak değişken diyafram açıklığına sahip 50MP 1/1.5 inç sensör gibi bazı yenilikler olacak. Bunun dışında 5x optik yakınlaştırma sunan 12MP periskop telefoto lens ile karşılaşacağız. Ekrana geçersek, standart Mate 70 kavisli kenarları daha geleneksel düz 6,69 inçlik bir ekran için terk ediyor. Buna yan tarafa monte edilmiş bir parmak izi sensörü eşlik edebilir.

Huawei Mate 70 beklenen özellikler

Asya pazarından gelen raporlara göre Huawei Mate 70 serisi, ön yüzünde 1.5K çözünürlük sunan özelleştirilmiş OLED paneller kullanacak. Bildiğiniz gibi Huawei, bu yıl içerisinde Google'dan tamamen bağımsız olan HarmonyOS NEXT'i yayınlamaya başladı. Üstelik bu geçişin Android'den üç kat daha verimli bellek kullanımı sağlaması bekleniyor.

Kısaca Mate 70 serisi Huawei için büyük önem taşıyor diyebiliriz. Keza firma eski günlerine göz kırpıyor olsa da yükselişinin sağlam temeller üzerine inşa edilip edilmediğini Mate 70 ailesi gösterecek. Bu serideki performans yükselişi de firmanın kendi işlemcisindeki ilerlemesini gözler önüne sürecek. Bu arada firmaya göre sıfırdan tasarlanan HarmonyOS NEXT’in ise %30 performans iyileştirmesi, %20 güç tasarrufu sağlayacağı söyleniyor. Tabii ki daha fazla detay için bir süre daha beklememiz gerekiyor.

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