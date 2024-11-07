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    Huawei Mate 70 render görüntüleri paylaşıldı: İşte tasarımı

    Huawei'nin merakla beklenen telefonları Huawei Mate 70 serisi için geri sayım başladı. Şimdi Huawei Mate 70'e ait render görüntüleri ortaya çıktı. İşte tasarımı...
    Huawei Mate 70 görüntüleri paylaşıldı: Marka tarihinde ilk olacak Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi Huawei, Mate 60 serisiyle birlikte Çin’de devasa bir büyüme yaşamış ve uzun bir aranın ardından ilk defa ülkenin en çok satan ilk 5 firması arasına girmişti. Günümüzde ise Mate 70 serisi için geri sayım başlamış durumda. Şimdi bekleyiş sürerken, Huawei Mate 70'e ait render görüntüleri paylaşıldı. 

    Huawei Mate 70 görüntüleri paylaşıldı

    Sızdırılan görüntüye göre Huawei Mate 70, büyük oranda halefi olduğu Mate 60 modelinin tasarımını koruyor. Ancak ön yüzünde kavisli tasarım yerine artık düz panele yer verilmiş. Telefonun arka yüzeyinde ise toplam dört adet kamera sensörü bulunuyor. Ayrıca sağ tarafta ses açma/kapama düğmesi ve güç düğmesini görüyoruz.

    Huawei Mate 70 görüntüleri paylaşıldı: Marka tarihinde ilk olacak Tam Boyutta Gör
    Sızıntı kaynağına göre Mate 70, selefine benzer bir kamera kurulumuna bağlı kalabilir. Ancak değişken diyafram açıklığına sahip 50MP 1/1.5 inç sensör gibi bazı yenilikler olacak. Bunun dışında 5x optik yakınlaştırma sunan 12MP periskop telefoto lens ile karşılaşacağız. Ekrana geçersek, standart Mate 70 kavisli kenarları daha geleneksel düz 6,69 inçlik bir ekran için terk ediyor. Buna yan tarafa monte edilmiş bir parmak izi sensörü eşlik edebilir.

    Huawei Mate 70 beklenen özellikler

    Asya pazarından gelen raporlara göre Huawei Mate 70 serisi, ön yüzünde 1.5K çözünürlük sunan özelleştirilmiş OLED paneller kullanacak. Bildiğiniz gibi Huawei, bu yıl içerisinde Google'dan tamamen bağımsız olan HarmonyOS NEXT'i yayınlamaya başladı. Üstelik bu geçişin Android'den üç kat daha verimli bellek kullanımı sağlaması bekleniyor.

    Kısaca Mate 70 serisi Huawei için büyük önem taşıyor diyebiliriz. Keza firma eski günlerine göz kırpıyor olsa da yükselişinin sağlam temeller üzerine inşa edilip edilmediğini Mate 70 ailesi gösterecek. Bu serideki performans yükselişi de firmanın kendi işlemcisindeki ilerlemesini gözler önüne sürecek. Bu arada firmaya göre sıfırdan tasarlanan HarmonyOS NEXT’in ise %30 performans iyileştirmesi, %20 güç tasarrufu sağlayacağı söyleniyor. Tabii ki daha fazla detay için bir süre daha beklememiz gerekiyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 6 gün önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 1 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 2 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 2 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 2 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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