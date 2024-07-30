Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Nothing Phone (2a) Plus artık resmi: İşte tasarımı

    Akıllı telefon pazarında fiyat performans odaklı modellere imza atan Nothing, yeni telefonu Nothing Phone (2a) Plus için teaser görüntüsü paylaştı. İşte Nothing Phone (2) tasarımı...
    Nothing Phone (2a) Plus artık resmi: İşte tasarımı Tam Boyutta Gör
    Son dönemde adından sıkça bahsettiğimiz Nothing, yeni telefonu Nothing Phone (2a) Plus üzerinde hazırlıklarını tamamlamak üzere. Kaçıranlar için Nothing Phone 2a, rekabetçi fiyatı, yenilikçi özellikleri ve sıra dışı tasarımıyla ilgi odağı olmayı başarmıştı. Nothing Phone (2a) Plus ise, bunu bir adım ileriye taşımaya hazırlanıyor. Bugünse, akıllı telefonun tasarımını gösteren bazı yeni fotoğraflar ortaya çıktı.

    Nothing Phone (2a) Plus artık resmi

    Paylaşılan görüntülere göre Nothing Phone (2) Plus, Nothing'in imzası olan şeffaf arka yüzü ve ışık şeritlerini koruyacak. Bununla birlikte yeni tasarımda kavisli köşeler ve yuvarlatılmış alüminyum çerçevelere yer verilmiş. Arka bölümde ise Nothing Phone 2'ye kıyasla kamera adasının orta bölüme taşındığını görüyoruz.

    Nothing Phone (2a) Plus artık resmi: İşte tasarımı Tam Boyutta Gör
    Gri ve siyah renklerde piyasaya sunulacak olan telefon, (2a) ile karşılaştırıldığında biraz farklı bir kaplamaya sahip olacak. Ancak genel tasarım itibarıyla büyük bir değişim yok.

    Nothing Phone 2a (Plus) beklenen özellikler

    Mevcut raporlara göre Nothing Phone (2a) Plus,  kardeşiyle aynı ekran boyutuna sahip olacak. 6,7 inç büyüklüğündeki OLED ekran, 1080p çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunacak. Dimensity 7350 yonga setinden güç alacak telefona 8 GB ve 12 GB RAM ile 256 GB depolama alanı eşlik edecek.

    Kamera tarafında, Nothing Phone (2a) Plus özelinde değişim yok. OIS destekli 50 MP ana kamera ve 50 MP ultra geniş kameradan destek alması bekleniyor. Ancak ön kamera, Phone (2a)'daki 32 MP'den 50 MP'lik bir kameraya yükseltilecek. Phone (2a) Plus'ın arka kamerasının 4K video kaydını da desteklemesi bekleniyor.

    Telefonun diğer özellikleri arasında 50W hızlı şarj, NFC, ekran altı parmak izi sensörü, stereo hoparlörler ve 3 yıl işletim sistemi güncellemesi ve 4 yıl güvenlik güncellemesi alacak.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    ccguven 2 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 2 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kiloluyken kas yapılır mı xiaomi mesaj engelleme buzdolabı neden yağ akıtır oto yıkama isimleri anan reis

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Nothing Phone 2
    Nothing Phone 2
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Acer Nitro V 15 ANV15-51
    Acer Nitro V 15 ANV15-51
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız