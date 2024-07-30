Nothing Phone (2a) Plus artık resmi: İşte tasarımı

Nothing Phone (2a) Plus artık resmi
Paylaşılan görüntülere göre Nothing Phone (2) Plus, Nothing'in imzası olan şeffaf arka yüzü ve ışık şeritlerini koruyacak. Bununla birlikte yeni tasarımda kavisli köşeler ve yuvarlatılmış alüminyum çerçevelere yer verilmiş. Arka bölümde ise Nothing Phone 2'ye kıyasla kamera adasının orta bölüme taşındığını görüyoruz.
Nothing Phone 2a (Plus) beklenen özellikler
Mevcut raporlara göre Nothing Phone (2a) Plus, kardeşiyle aynı ekran boyutuna sahip olacak. 6,7 inç büyüklüğündeki OLED ekran, 1080p çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunacak. Dimensity 7350 yonga setinden güç alacak telefona 8 GB ve 12 GB RAM ile 256 GB depolama alanı eşlik edecek.
Kamera tarafında, Nothing Phone (2a) Plus özelinde değişim yok. OIS destekli 50 MP ana kamera ve 50 MP ultra geniş kameradan destek alması bekleniyor. Ancak ön kamera, Phone (2a)'daki 32 MP'den 50 MP'lik bir kameraya yükseltilecek. Phone (2a) Plus'ın arka kamerasının 4K video kaydını da desteklemesi bekleniyor.
Telefonun diğer özellikleri arasında 50W hızlı şarj, NFC, ekran altı parmak izi sensörü, stereo hoparlörler ve 3 yıl işletim sistemi güncellemesi ve 4 yıl güvenlik güncellemesi alacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.