Nothing Phone (2a) Plus artık resmi: İşte tasarımı

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Son dönemde adından sıkça bahsettiğimiz Nothing, yeni telefonu Nothing Phone (2a) Plus üzerinde hazırlıklarını tamamlamak üzere. Kaçıranlar için Nothing Phone 2a, rekabetçi fiyatı, yenilikçi özellikleri ve sıra dışı tasarımıyla ilgi odağı olmayı başarmıştı. Nothing Phone (2a) Plus ise, bunu bir adım ileriye taşımaya hazırlanıyor. Bugünse, akıllı telefonun tasarımını gösteren bazı yeni fotoğraflar ortaya çıktı.

Nothing Phone (2a) Plus artık resmi

Paylaşılan görüntülere göre Nothing Phone (2) Plus, Nothing'in imzası olan şeffaf arka yüzü ve ışık şeritlerini koruyacak. Bununla birlikte yeni tasarımda kavisli köşeler ve yuvarlatılmış alüminyum çerçevelere yer verilmiş. Arka bölümde ise Nothing Phone 2'ye kıyasla kamera adasının orta bölüme taşındığını görüyoruz.

Tam Boyutta Gör Gri ve siyah renklerde piyasaya sunulacak olan telefon, (2a) ile karşılaştırıldığında biraz farklı bir kaplamaya sahip olacak. Ancak genel tasarım itibarıyla büyük bir değişim yok.

Nothing Phone 2a (Plus) beklenen özellikler

Mevcut raporlara göre Nothing Phone (2a) Plus, kardeşiyle aynı ekran boyutuna sahip olacak. 6,7 inç büyüklüğündeki OLED ekran, 1080p çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunacak. Dimensity 7350 yonga setinden güç alacak telefona 8 GB ve 12 GB RAM ile 256 GB depolama alanı eşlik edecek.

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Kamera tarafında, Nothing Phone (2a) Plus özelinde değişim yok. OIS destekli 50 MP ana kamera ve 50 MP ultra geniş kameradan destek alması bekleniyor. Ancak ön kamera, Phone (2a)'daki 32 MP'den 50 MP'lik bir kameraya yükseltilecek. Phone (2a) Plus'ın arka kamerasının 4K video kaydını da desteklemesi bekleniyor.

Telefonun diğer özellikleri arasında 50W hızlı şarj, NFC, ekran altı parmak izi sensörü, stereo hoparlörler ve 3 yıl işletim sistemi güncellemesi ve 4 yıl güvenlik güncellemesi alacak.

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