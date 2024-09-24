Huawei iddialı geliyor: HarmonyOS Next 10.000 uygulamayı aştı

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Tam Boyutta Gör Huawei, HarmonyOS NEXT adını verdiği yeni işletim sistemini ilk kez Haziran ayında duyurmuş ve kullanıcılarda heyecan yaratmayı başarmıştı. Kaçıranlar için bu sistem, Android'in alt yapısal sisteminden tamamen ayrılıyor. Geçtiğimiz saatlerde ise Huawei, HarmonyOS NEXT'in bu hafta 10 bin uygulamayı geride bıraktığını duyurdu.

HarmonyOS Next 10.000 uygulamayı aştı

Huawei, yeni yaptığı basın açıklamasında, HarmonyOS NEXT’in 10 binden fazla uygulama ile kullanıcı ihtiyaçlarının yüzde 99,9’unu karşıladığını duyurdu. Bu sayının küresel mi yoksa yerel rakamları mı yansıttığı belirsiz. Ancak işletim sisteminin erken aşamalarında olduğunu düşünürsek, bunun kilometre taşı niteliğinde olduğunu belirtelim.

Bu başarının arkasında da, Huawei'nin yıllık 6 milyar yuan (yaklaşık 851 milyon dolar) yatırıma ek olarak 6,75 milyon geliştiriciyi HUAWEI Developer Programs’a çekmesi yer alıyor. Ayrıca tüketici uygulamaları dışında, HarmonyOS’un kamu hizmetlerinde de yer bulmaya başladığını belirtelim. Örneğin Şanghay yönetiminin yerel hizmetler için HarmonyOS tabanlı bir uygulama geliştirdiği söyleniyor.

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Kaçıranlar için ilk olarak 2019’da tanıtılan HarmonyOS, bir yıl sonra akıllı telefonlara geçmeden önce ilk olarak akıllı TV pazarına girmişti. 5 yıl içerisinde tablet, akıllı TV, telefon, giyilebilir ve IoT cihazlarda milyonlarca kişi tarafından benimsenerek büyüdü. HarmonyOS Next ise, şu an için rakiplerinden daha kısıtlı bir kütüphaneye sahip ancak platformun bağımsız olarak ilerlediğini hatırlatmakta fayda var. Devam eden yatırımlar ve ortaklıklarla, platformun neler sunacağını bekleyip görmemiz gerekecek.

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