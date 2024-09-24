Huawei iddialı geliyor: HarmonyOS Next 10.000 uygulamayı aştı

HarmonyOS Next 10.000 uygulamayı aştı
Huawei, yeni yaptığı basın açıklamasında, HarmonyOS NEXT’in 10 binden fazla uygulama ile kullanıcı ihtiyaçlarının yüzde 99,9’unu karşıladığını duyurdu. Bu sayının küresel mi yoksa yerel rakamları mı yansıttığı belirsiz. Ancak işletim sisteminin erken aşamalarında olduğunu düşünürsek, bunun kilometre taşı niteliğinde olduğunu belirtelim.
Bu başarının arkasında da, Huawei'nin yıllık 6 milyar yuan (yaklaşık 851 milyon dolar) yatırıma ek olarak 6,75 milyon geliştiriciyi HUAWEI Developer Programs’a çekmesi yer alıyor. Ayrıca tüketici uygulamaları dışında, HarmonyOS’un kamu hizmetlerinde de yer bulmaya başladığını belirtelim. Örneğin Şanghay yönetiminin yerel hizmetler için HarmonyOS tabanlı bir uygulama geliştirdiği söyleniyor.
Kaçıranlar için ilk olarak 2019’da tanıtılan HarmonyOS, bir yıl sonra akıllı telefonlara geçmeden önce ilk olarak akıllı TV pazarına girmişti. 5 yıl içerisinde tablet, akıllı TV, telefon, giyilebilir ve IoT cihazlarda milyonlarca kişi tarafından benimsenerek büyüdü. HarmonyOS Next ise, şu an için rakiplerinden daha kısıtlı bir kütüphaneye sahip ancak platformun bağımsız olarak ilerlediğini hatırlatmakta fayda var. Devam eden yatırımlar ve ortaklıklarla, platformun neler sunacağını bekleyip görmemiz gerekecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Son derece farklı bir alet :D
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)