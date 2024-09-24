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    Anlık Bildirim

    Huawei iddialı geliyor: HarmonyOS Next 10.000 uygulamayı aştı

    Huawei tarafından geliştirilen ve Android işletim sisteminden tamamen bağımsız olarak tasarlanan HarmonyOS NEXT yeni bir dönüm noktasına ulaştı. İşletim sistemi 10.000 uygulamayı aştı.
    Huawei iddialı geliyor: HarmonyOS Next 10.000 uygulamayı aştı Tam Boyutta Gör
    Huawei, HarmonyOS NEXT adını verdiği yeni işletim sistemini ilk kez Haziran ayında duyurmuş ve kullanıcılarda heyecan yaratmayı başarmıştı. Kaçıranlar için bu sistem, Android'in alt yapısal sisteminden tamamen ayrılıyor. Geçtiğimiz saatlerde ise Huawei, HarmonyOS NEXT'in bu hafta 10 bin uygulamayı geride bıraktığını duyurdu. 

    HarmonyOS Next 10.000 uygulamayı aştı

    Huawei, yeni yaptığı basın açıklamasında, HarmonyOS NEXT’in 10 binden fazla uygulama ile kullanıcı ihtiyaçlarının yüzde 99,9’unu karşıladığını duyurdu. Bu sayının küresel mi yoksa yerel rakamları mı yansıttığı belirsiz. Ancak işletim sisteminin erken aşamalarında olduğunu düşünürsek, bunun kilometre taşı niteliğinde olduğunu belirtelim. 

    Bu başarının arkasında da, Huawei'nin yıllık 6 milyar yuan (yaklaşık 851 milyon dolar) yatırıma ek olarak 6,75 milyon geliştiriciyi HUAWEI Developer Programs’a çekmesi yer alıyor. Ayrıca tüketici uygulamaları dışında, HarmonyOS’un kamu hizmetlerinde de yer bulmaya başladığını belirtelim. Örneğin Şanghay yönetiminin yerel hizmetler için HarmonyOS tabanlı bir uygulama geliştirdiği söyleniyor. 

    Kaçıranlar için ilk olarak 2019’da tanıtılan HarmonyOS, bir yıl sonra akıllı telefonlara geçmeden önce ilk olarak akıllı TV pazarına girmişti. 5 yıl içerisinde tablet, akıllı TV, telefon, giyilebilir ve IoT cihazlarda milyonlarca kişi tarafından benimsenerek büyüdü. HarmonyOS Next ise, şu an için rakiplerinden daha kısıtlı bir kütüphaneye sahip ancak platformun bağımsız olarak ilerlediğini hatırlatmakta fayda var. Devam eden yatırımlar ve ortaklıklarla, platformun neler sunacağını bekleyip görmemiz gerekecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    34savas34 2 gün önce

    Son derece farklı bir alet :D

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 1 hafta önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 2 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 2 hafta önce

    çöp

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    onderweb 2 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 3 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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