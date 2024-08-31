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    Huawei Mate 70 Pro tanıtımdan önce görüntülendi: İşte özellikleri

    Huawei'nin merakla beklenen telefonları Huawei Mate 70 serisi için geri sayım başladı. Huawei Mate 70 Pro'nun özellikleri ise tanıtımdan önce doğrulandı. İşte detaylar... 
    Huawei Mate 70 Pro tanıtımdan önce görüntülendi: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Huawei, amiral gemisi Mate 60 serisiyle devasa bir büyüme yaşamış ve uzun bir aranın ardından Çin'de en çok satan ilk 5 marka arasına girmeyi başarmıştı. Günümüzde ise Çinli devin yeni nesil Mate 70, Mate 70 Pro, Mate 70 Pro+ ve Mate 70 RS sürümlşeri üzerinde çalıştığı biliniyor. Bu bağlamda lansman tarihi yaklaşırken, Huawei Mate 70 Pro'nun tasarımı ve bazı özellikleri netleşti. 

    Huawei Mate 70 Pro tanıtımdan önce görüntülendi

    Sızdırılan tanıtım görüntülerine göre Huawei Mate 70 Pro, Mate serisinden alışık olduğumuız dairesel kamera adasını koruyor. Ancak ufak değişiklikler de yok değil. Örneğin dış cam halka artık daha kalın ve LED flaş modülü "AI-DC" yazan yeni bir yazıyla birlikte halkanın altına taşınmış. Bu da görüntü işleme konusunda AI desteği göreceğimiz anlamına geliyor. 

    Huawei Mate 70 Pro tanıtımdan önce görüntülendi: İşte özellikleri Tam Boyutta Gör
    Görüntü, Huawei Mate 70 serisi hakkında belki de en merak edilen sorulardan birini yanıtlıyor. Mate 70 Pro, Huawei'e ait yeni Kirin 9100 yonga setinden güç alacak. Çipin detayları şu an için belirsiz olsa da, performans anlamında Snapdragon 8 Gen 2'ye yaklaşacağı gündemde. 

    Bunun haricin de Huawei Mate 70 Pro, 50 MP yerine 60 MP birincil kamera kullanacak. Bir önceki modelde de bulunan 12 MP ultra geniş açılı kamera ve 48 MP 5x periskop telefoto kamera ise en azından kağıt üzerinde değişmeden kalıyor. Telefonun ön yüzünde ise, gelişmiş yüz tanıma için 3D ToF sensörüyle desteklenen 48 MP'lik bir sensör bulunacak. 

    Huawei Mate 70 çıkış tarihi

    Huawei Mate 70 modellerinin önümüzdeki Eylül ayında tanıtılması bekleniyor. Bu noktada halihazırda mevcut olan Mate 60 serisini Ağustos 2023'te tanıtıldığını hatırlatalım. Bu gecikme ise, HarmonyOS Next'in henüz hazır olmamasından kaynaklanıyor olabilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    poopae2W 23 saat önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 6 gün önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 12 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 12 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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