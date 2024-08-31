Huawei Mate 70 Pro tanıtımdan önce görüntülendi: İşte özellikleri

Huawei Mate 70 Pro tanıtımdan önce görüntülendi
Sızdırılan tanıtım görüntülerine göre Huawei Mate 70 Pro, Mate serisinden alışık olduğumuız dairesel kamera adasını koruyor. Ancak ufak değişiklikler de yok değil. Örneğin dış cam halka artık daha kalın ve LED flaş modülü "AI-DC" yazan yeni bir yazıyla birlikte halkanın altına taşınmış. Bu da görüntü işleme konusunda AI desteği göreceğimiz anlamına geliyor.
Bunun haricin de Huawei Mate 70 Pro, 50 MP yerine 60 MP birincil kamera kullanacak. Bir önceki modelde de bulunan 12 MP ultra geniş açılı kamera ve 48 MP 5x periskop telefoto kamera ise en azından kağıt üzerinde değişmeden kalıyor. Telefonun ön yüzünde ise, gelişmiş yüz tanıma için 3D ToF sensörüyle desteklenen 48 MP'lik bir sensör bulunacak.
Huawei Mate 70 çıkış tarihi
Huawei Mate 70 modellerinin önümüzdeki Eylül ayında tanıtılması bekleniyor. Bu noktada halihazırda mevcut olan Mate 60 serisini Ağustos 2023'te tanıtıldığını hatırlatalım. Bu gecikme ise, HarmonyOS Next'in henüz hazır olmamasından kaynaklanıyor olabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.