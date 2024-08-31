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Tam Boyutta Gör Huawei, amiral gemisi Mate 60 serisiyle devasa bir büyüme yaşamış ve uzun bir aranın ardından Çin'de en çok satan ilk 5 marka arasına girmeyi başarmıştı. Günümüzde ise Çinli devin yeni nesil Mate 70, Mate 70 Pro, Mate 70 Pro+ ve Mate 70 RS sürümlşeri üzerinde çalıştığı biliniyor. Bu bağlamda lansman tarihi yaklaşırken, Huawei Mate 70 Pro'nun tasarımı ve bazı özellikleri netleşti.

Huawei Mate 70 Pro tanıtımdan önce görüntülendi

Sızdırılan tanıtım görüntülerine göre Huawei Mate 70 Pro, Mate serisinden alışık olduğumuız dairesel kamera adasını koruyor. Ancak ufak değişiklikler de yok değil. Örneğin dış cam halka artık daha kalın ve LED flaş modülü "AI-DC" yazan yeni bir yazıyla birlikte halkanın altına taşınmış. Bu da görüntü işleme konusunda AI desteği göreceğimiz anlamına geliyor.

Tam Boyutta Gör Görüntü, Huawei Mate 70 serisi hakkında belki de en merak edilen sorulardan birini yanıtlıyor. Mate 70 Pro, Huawei'e ait yeni Kirin 9100 yonga setinden güç alacak. Çipin detayları şu an için belirsiz olsa da, performans anlamında Snapdragon 8 Gen 2'ye yaklaşacağı gündemde.

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Bunun haricin de Huawei Mate 70 Pro, 50 MP yerine 60 MP birincil kamera kullanacak. Bir önceki modelde de bulunan 12 MP ultra geniş açılı kamera ve 48 MP 5x periskop telefoto kamera ise en azından kağıt üzerinde değişmeden kalıyor. Telefonun ön yüzünde ise, gelişmiş yüz tanıma için 3D ToF sensörüyle desteklenen 48 MP'lik bir sensör bulunacak.

Huawei Mate 70 çıkış tarihi

Huawei Mate 70 modellerinin önümüzdeki Eylül ayında tanıtılması bekleniyor. Bu noktada halihazırda mevcut olan Mate 60 serisini Ağustos 2023'te tanıtıldığını hatırlatalım. Bu gecikme ise, HarmonyOS Next'in henüz hazır olmamasından kaynaklanıyor olabilir.

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Huawei Mate 70 Pro tanıtımdan önce görüntülendi: İşte özellikleri