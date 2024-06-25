Huawei Mate 70 serisi gelişmiş kamera yetenekleriyle gelecek

Huawei Mate 70'in kamera yetenekleri gelişecek
Kullanıcının iddiasına göre Mate 70 serisi, ses ve video için 3D uzamsal yakınlaştırma özelliğiyle gelecek. Bunun yanında, geliştirilmiş bir periskop lens ve değişken diyafram aralığı sunan bir kamera yer alacak. Ayrıca Mate 70 serisinin genel kamera performansını artıracak yeni OmniVision sensörlerini kullanacağı söyleniyor. Daha önceki bir sızıntıda, video performansını artırmak adına Huawei'nin yeni bir ISP kullanacağı iddia edilmişti. Ön tarafta ise 3D yüz tanıma sensörünün geliştirileceği ifade ediliyor.
Huawei Mate 70 serisini "Ultimate Design" varyantı da dahil olmak üzere üç modeli kavisli ekranla gelirken, standart versiyon düz ekrana sahip olabilir. Telefonda yer alacak yeni Kirin işlemcisi hakkında ise ayrıntılar bilinmiyor. Ancak işlemcinin SMIC'in 5nm süreciyle üretilmesi bekleniyor.
Yazılım tarafında ise Mate 70 serisi, geçtiğimiz günlerde duyurulan HarmonyOS NEXT üzerinde çalışacak. Yeni işletim sistemi, Linux çekirdeği ve Android Açık Kaynak Projesi (AOSP) kod tabanı yerine Huawei’nin Hongmeng çekirdeği ve sistemi etrafına kurulan tamamen bağımsız mimariyi kullanacak ve gelişmiş yapay zeka özelliklerine sahip olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.