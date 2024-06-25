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Tam Boyutta Gör Huawei'nin sonbaharda tanıtılması beklenen amiral gemisi Mate 70 serisiyle ilgili bilgiler ortaya çıkmaya başladı. Weibo'da SmartPikachu kullanıcısı tarafından yapılan sızıntılar, serinin önemli yükseltmeler ile geleceğini belirtiyor.

Huawei Mate 70'in kamera yetenekleri gelişecek

Kullanıcının iddiasına göre Mate 70 serisi, ses ve video için 3D uzamsal yakınlaştırma özelliğiyle gelecek. Bunun yanında, geliştirilmiş bir periskop lens ve değişken diyafram aralığı sunan bir kamera yer alacak. Ayrıca Mate 70 serisinin genel kamera performansını artıracak yeni OmniVision sensörlerini kullanacağı söyleniyor. Daha önceki bir sızıntıda, video performansını artırmak adına Huawei'nin yeni bir ISP kullanacağı iddia edilmişti. Ön tarafta ise 3D yüz tanıma sensörünün geliştirileceği ifade ediliyor.

Tam Boyutta Gör Pura 70 serisinde olduğı gibi Mate 70 serisinde de uydu iletişimi özelliği yer alacak. Ancak Pura 70 serisinde görüldüğü gibi uydu görüntü aktarımı gibi özelliklere yer verip vermeyeceği belli değil.

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Huawei Mate 70 serisini "Ultimate Design" varyantı da dahil olmak üzere üç modeli kavisli ekranla gelirken, standart versiyon düz ekrana sahip olabilir. Telefonda yer alacak yeni Kirin işlemcisi hakkında ise ayrıntılar bilinmiyor. Ancak işlemcinin SMIC'in 5nm süreciyle üretilmesi bekleniyor.

Yazılım tarafında ise Mate 70 serisi, geçtiğimiz günlerde duyurulan HarmonyOS NEXT üzerinde çalışacak. Yeni işletim sistemi, Linux çekirdeği ve Android Açık Kaynak Projesi (AOSP) kod tabanı yerine Huawei’nin Hongmeng çekirdeği ve sistemi etrafına kurulan tamamen bağımsız mimariyi kullanacak ve gelişmiş yapay zeka özelliklerine sahip olacak.

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Huawei Mate 70 serisi gelişmiş kamera yetenekleriyle gelecek