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    Huawei Mate 70 serisi gelişmiş kamera yetenekleriyle gelecek

    Huawei'nin sonbaharda tanıtılması beklenen amiral gemisi Mate 70 serisiyle ilgili bilgiler ortaya çıkmaya başladı. Kamera tarafında büyük gelişim kaydedecek olan telefon neler sunacak?
    Huawei Mate 70 serisi gelişmiş kamera yetenekleriyle gelecek Tam Boyutta Gör
    Huawei'nin sonbaharda tanıtılması beklenen amiral gemisi Mate 70 serisiyle ilgili bilgiler ortaya çıkmaya başladı. Weibo'da SmartPikachu kullanıcısı tarafından yapılan sızıntılar, serinin önemli yükseltmeler ile geleceğini belirtiyor.

    Huawei Mate 70'in kamera yetenekleri gelişecek

    Kullanıcının iddiasına göre Mate 70 serisi, ses ve video için 3D uzamsal yakınlaştırma özelliğiyle gelecek. Bunun yanında, geliştirilmiş bir periskop lens ve değişken diyafram aralığı sunan bir kamera yer alacak. Ayrıca Mate 70 serisinin genel kamera performansını artıracak yeni OmniVision sensörlerini kullanacağı söyleniyor. Daha önceki bir sızıntıda, video performansını artırmak adına Huawei'nin yeni bir ISP kullanacağı iddia edilmişti. Ön tarafta ise 3D yüz tanıma sensörünün geliştirileceği ifade ediliyor.

    Huawei Mate 70 serisi gelişmiş kamera yetenekleriyle gelecek Tam Boyutta Gör
    Pura 70 serisinde olduğı gibi Mate 70 serisinde de uydu iletişimi özelliği yer alacak. Ancak Pura 70 serisinde görüldüğü gibi uydu görüntü aktarımı gibi özelliklere yer verip vermeyeceği belli değil. 

    Huawei Mate 70 serisini "Ultimate Design" varyantı da dahil olmak üzere üç modeli kavisli ekranla gelirken, standart versiyon düz ekrana sahip olabilir. Telefonda yer alacak yeni Kirin işlemcisi hakkında ise ayrıntılar bilinmiyor. Ancak işlemcinin SMIC'in 5nm süreciyle üretilmesi bekleniyor.

    Yazılım tarafında ise Mate 70 serisi, geçtiğimiz günlerde duyurulan HarmonyOS NEXT üzerinde çalışacak. Yeni işletim sistemi, Linux çekirdeği ve Android Açık Kaynak Projesi (AOSP) kod tabanı yerine Huawei’nin Hongmeng çekirdeği ve sistemi etrafına kurulan tamamen bağımsız mimariyi kullanacak ve gelişmiş yapay zeka özelliklerine sahip olacak. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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