Xiaomi'den iki modele HyperOS müjdesi: Dağıtım başladı

HyperOS iki modele daha ulaştı
Asya pazarından gelen raporlara göre, HyperOS güncellemesi şu anda Xiaomi 12T Pro ve Xiaomi 11 Lite 5G NE için tamamlandı ve HyperOS Pilot programındaki kullanıcılar tarafından erişilebiliyor. Dolayısıyla çok yakında global pazarda sunulmuş olacak. Bununla birlikte Haziran ayı güvenlik ekini taşıyan güncelleme, Xiaomi 12T Pro için "OS1.0.5.0.ULFEUXM", Xiaomi 11 Lite 5G NE içinse "OS1.0.5.0.UKOEUXM" yapı numarasına sahip.
Güncelleme haberinin Xiaomi 12T Pro için şaşırtıcı olmadığını belirtelim. Telefon, Ekim 2022'de Android 12 sürümü ile tanıtılmıştı. Xiaomi 11 Lite 5G NE ise 2021'de Android 11 ile lanse edildi ve şimdi HyperOS sürümüne geçiş yapıyor. Bu doğrultuda her iki modelin son Android sürüm güncellemesi olacağını hatırlatalım.
HyperOS neler sunuyor?
HyperOS, yenilenmiş sistem uygulamaları, gelişmiş arayüz performansı ve bazı ek özellikler getiriyor. Böylece yeni saat stilleri, yazı tipleri, duvar kağıtları ve widget’lara ek olarak kilit ekranında daha fazla özelleştirme seçeneği mevcut olacak. Ayrıca Kontrol merkezi artık daha temiz ve daha modern bir tasarıma sahip.
Tüm bunlara ek olarak HyperOS, otomobiller, akıllı saatler, ev aletleri ve daha birçok üründe daha gelişmiş bir entegrasyon sunuyor. Bir diğer gelişme ise kapladığı alan. Yeni sürüm 8.75 GB boyutlara sahip olacakBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.