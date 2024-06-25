Xiaomi'den iki modele HyperOS müjdesi: Dağıtım başladı

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Tam Boyutta Gör Xiaomi tarafından yakın tarihte tanıtılan HyperOS güncellemesi için dağıtım çalışmaları sürüyor. Bildiğiniz gibi MIUI arayüzünün yerini alan güncelleme, ilk etapta Xiaomi 14 serisine sunulmuştu. Şimdi de yeni sürüm, Xiaomi 12T Pro ve Xiaomi 11 Lite 5G NEolmak üzere iki modele daha geliyor.

HyperOS iki modele daha ulaştı

Asya pazarından gelen raporlara göre, HyperOS güncellemesi şu anda Xiaomi 12T Pro ve Xiaomi 11 Lite 5G NE için tamamlandı ve HyperOS Pilot programındaki kullanıcılar tarafından erişilebiliyor. Dolayısıyla çok yakında global pazarda sunulmuş olacak. Bununla birlikte Haziran ayı güvenlik ekini taşıyan güncelleme, Xiaomi 12T Pro için "OS1.0.5.0.ULFEUXM", Xiaomi 11 Lite 5G NE içinse "OS1.0.5.0.UKOEUXM" yapı numarasına sahip.

Güncelleme haberinin Xiaomi 12T Pro için şaşırtıcı olmadığını belirtelim. Telefon, Ekim 2022'de Android 12 sürümü ile tanıtılmıştı. Xiaomi 11 Lite 5G NE ise 2021'de Android 11 ile lanse edildi ve şimdi HyperOS sürümüne geçiş yapıyor. Bu doğrultuda her iki modelin son Android sürüm güncellemesi olacağını hatırlatalım.

HyperOS neler sunuyor?

HyperOS, yenilenmiş sistem uygulamaları, gelişmiş arayüz performansı ve bazı ek özellikler getiriyor. Böylece yeni saat stilleri, yazı tipleri, duvar kağıtları ve widget’lara ek olarak kilit ekranında daha fazla özelleştirme seçeneği mevcut olacak. Ayrıca Kontrol merkezi artık daha temiz ve daha modern bir tasarıma sahip.

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Tüm bunlara ek olarak HyperOS, otomobiller, akıllı saatler, ev aletleri ve daha birçok üründe daha gelişmiş bir entegrasyon sunuyor. Bir diğer gelişme ise kapladığı alan. Yeni sürüm 8.75 GB boyutlara sahip olacak

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